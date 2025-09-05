- Home
- Life
- Pregnancy & Parenting
- Parenting Tips: లాంగ్ జర్నీలో పిల్లలకు అస్సలు పెట్టకూడని ఆహారాలు ఇవే..!
Parenting Tips: లాంగ్ జర్నీలో పిల్లలకు అస్సలు పెట్టకూడని ఆహారాలు ఇవే..!
పిల్లలతో కలిసి లాంగ్ డ్రైవ్ కి వెళ్లడానికి ప్లాన్ చేసినప్పుడు... వారి ఆరోగ్యం దెబ్బతినకుండా ఉండేలా చూసుకోవాలి.
- FB
- TW
- Linkdin
- Follow Us
Parenting tips
పిల్లలు చాలా సెన్సిటివ్ గా ఉంటారు. వారికి అన్ని ఆహారాలు సూట్ అవ్వవు.మరీ ముఖ్యంగా.. చిన్న పిల్లలతో దూర ప్రయాణాలు చేసే సమయంలో ఈ ఆహారం విషయంలో మరింత జాగ్రత్తగా ఉండాలి. దాదాపు పిల్లలతో బయటకు వెళ్లే సమయంలో... పేరెంట్స్ తమ పిల్లలు ఎక్కువగా తినే ఆహారాలను మాత్రమే తీసుకువెళ్తూ ఉంటారు. పెద్దవాళ్లు అంటే.. ఏ ఫుడ్ ఎప్పుడైనా తినగలరు. కానీ, చిన్న పిల్లలు అలా కాదు. ఏది పడితే అది తినలేరు. ఇంట్లో వండిన ఆహారాన్ని మాత్రమే వారికి అందించాలి. అసలు.. వారికి ఎలాంటి ఆహారాలు పెట్టాలి..? ఏవి పెట్టకూడదు అనే విషయం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం...
పిల్లల జీర్ణ వ్యవస్థ...
పిల్లలతో కలిసి లాంగ్ డ్రైవ్ కి వెళ్లడానికి ప్లాన్ చేసినప్పుడు... వారి ఆరోగ్యం దెబ్బతినకుండా ఉండేలా చూసుకోవాలి. పిల్లల జీర్ణక్రియ పూర్తిగా అభివృద్ధి చెందదు. కాబట్టి.. వారు అన్ని ఆహారాలు సులభంగా జీర్ణం చేసుకోలేరు. ఫలితంగా కడుపులో నొప్పి, గ్యాస్, వాంతులు లేదా విరేచనాలకు దారి తీస్తుంది. దీంతో.. పిల్లలు చాలా ఇబ్బంది పడతారు.
డాక్టర్లు ఏం చెబుతున్నారు..?
ప్రయాణం ప్రారంభించే ముందు, తల్లిదండ్రులు తమతో పాటు అలాంటి ఆహారాన్ని తీసుకువెళ్లాలి. ఇది పిల్లలను ప్రయాణంలో ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది. కానీ దీనితో పాటు, ప్రయాణం చేసే ముందు, పిల్లల జీర్ణక్రియను చెడగొట్టే అలాంటి ఆహారాన్ని తీసుకోకూడదని కూడా గుర్తుంచుకోవాలి. అంతేకాదు.. పిల్లలకు ట్రిప్ లో ప్యాకేజ్డ్ ఆహారం అస్సలు పెట్టకూడదు.
నూనెలో వేయించిన ఆహారాలు..
ఎక్కువగా తల్లిదండ్రులు ప్రయాణంలో వేయించిన పరాఠాలు, పకోడీలు లేదా పూరీలు , కారంగా ఉండే కూరగాయలను తీసుకుంటారు. పిల్లలు సుదీర్ఘ ప్రయాణాల సమయంలో నిరంతరం కూర్చొంటారు. దీని కారణంగా వారి జీర్ణక్రియ మందగిస్తుంది. ఇది కడుపులో గ్యాస్, అసిడిటీ, విరేచనాల ప్రమాదాన్ని పెంచుతుంది. కాబట్టి.. ఇలాంటి ఆహారాలు పెట్టకూడదు.
తీపి, ఉప్పగా ప్యాక్ చేసిన ఆహారాలు
చాలా మంది తల్లిదండ్రులు ప్యాక్ చేసిన ఆహారాన్ని తీసుకెళ్లడం సులభం అని భావిస్తారు. కాబట్టి వారు కేకులు, పేస్ట్రీలు, బిస్కెట్లు లేదా చాక్లెట్లు, ఉప్పగా ఉండే చిప్స్ లేదా ఉప్పగా ఉండే స్నాక్స్ తీసుకువెళతారు. వాటిలో చాలా ఉప్పు , ప్రిజర్వేటివ్లు ఉంటాయి, ఇవి పిల్లలలో నిర్జలీకరణం, దాహం , కడుపు నొప్పికి కారణమవుతాయి. ఇవి జీర్ణం కావడం కష్టం. ఎక్కువ చక్కెర కలిగిన ఆహారాన్ని తీసుకోవడం వల్ల పిల్లలలో వాంతులు లేదా తలతిరుగుతుంది.
పచ్చి లేదా ఉడికించని ఆహారాలు
చాలా మంది తల్లిదండ్రులు పచ్చి మొలకెత్తిన ధాన్యాలు, సలాడ్లను తీసుకువెళతారు. ఈ ఆహారాలు పెద్దలకు ఆరోగ్యకరమైనవి కావచ్చు, కానీ చిన్న పిల్లలకు ఇన్ఫెక్షన్ , ఫుడ్ పాయిజనింగ్ ప్రమాదం ఉంది. అందువల్ల, అటువంటి ఆహారాలను పిల్లలకు ఇవ్వకూడదు.
మాంసాహార ఆహారాలు
చికెన్ లేదా గొర్రె లేదా చేప వంటి స్పైసీ ఆహారాలు పిల్లలు ప్రయాణించేటప్పుడు తినడానికి సురక్షితం కాదు. ఈ ఆహారాలు త్వరగా చెడిపోతాయి. ఫుడ్ పాయిజనింగ్ ప్రమాదం ఉంది.
పాలైపోయే పాల ఉత్పత్తులు
పూర్తి క్రీమ్ పాలు, పెరుగు , చీజ్ వంటి పాల ఉత్పత్తులు ఎక్కువసేపు బయట ఉంచితే త్వరగా చెడిపోతాయి. వాటిలో బాక్టీరియా పెరుగుతుంది, ఇది వాంతులు, విరేచనాలు , ఫుడ్ పాయిజనింగ్కు కారణమవుతుంది. ప్రయాణించేటప్పుడు ఈ వస్తువులన్నింటినీ తీసుకెళ్లవద్దు.
కూల్ డ్రింక్స్...
చాలా సందర్భాలలో, తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలకు ఆకలిగా ఉన్నప్పుడల్లా ఇవ్వడానికి ప్యాక్ చేసిన సాఫ్ట్ డ్రింక్స్ లేదా జ్యూస్లను తీసుకువెళతారు. ఈ ఆహారాలలో చక్కెర , గ్యాస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి, ఇవి చిన్న పిల్లలలో ఉబ్బరం లేదా గ్యాస్ ఏర్పడటానికి కారణమవుతాయి. కాబట్టి, ప్రయాణ సమయంలో పిల్లలకు నీరు మాత్రమే ఇవ్వండి.
కాబట్టి మీరు ప్రయాణంలో ఉన్నప్పుడు మీ బిడ్డకు ఏమి తినిపించాలి?
ప్రయాణంలో తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లల ఆహారం తేలికగా , తాజాగా ఉండేలా చూసుకోవాలని వైద్యులు చెబుతున్నారు. దీని కోసం, తల్లిదండ్రులు ప్రయాణంలో వీటిని ఎంచుకోవచ్చు. ఇంట్లో తయారు చేసిన కిచిడీ లాంటి ఆహారం, యాపిల్, అరటి పండు లాంటివి పిల్లలకు పెట్టొచ్చు.