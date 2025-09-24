Parenting Tips: పిల్లల ముందు తల్లి ఏడిస్తే ఏమౌతుంది..?
Parenting Tips: చాలా మంది పేరెంట్స్ తమ పిల్లల ముందు బాధపడాలని, ఏడ్వాలని అనుకోరు. కానీ.. పిల్లలు కూడా తల్లిదండ్రులు ఏడిస్తే చూసి తట్టుకోలేరు. ముఖ్యంగా తల్లి ఏడిస్తే అస్సలు తట్టుకోలేరు.
- FB
- TW
- Linkdin
- GNFollow Us
Parenting tips
జీవితం ఎప్పుడూ ఒకేలా ఉండదు. ఒకసారి సంతోషం, మరోసారి కష్టం వస్తూనే ఉంటాయి. ఈ రెండూ కలిస్తేనే జీవితం. అయితే.... కష్టాలు, బాధలు వచ్చినప్పుడు ఏడుపు రావడం చాలా సహజం. కానీ, చాలా మంది పేరెంట్స్ తమ పిల్లల ముందు బాధపడాలని, ఏడ్వాలని అనుకోరు. కానీ.. పిల్లలు కూడా తల్లిదండ్రులు ఏడిస్తే చూసి తట్టుకోలేరు. ముఖ్యంగా తల్లి ఏడిస్తే అస్సలు తట్టుకోలేరు. అసలు... పిల్లల ముందు తల్లి ఏడిస్తే ఏమౌతుంది..? పిల్లల ప్రవర్తన ఎలా మారుతుంది..? వారి మనసు ఎలా దెబ్బతింటుంది అనే విషయాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం....
తల్లి-బిడ్డల మధ్య సంబంధం....
పిల్లలకు తల్లిపై కాస్త ప్రేమ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. తల్లి బాధపడితే చూడటం తట్టుకోలేరు. ఇక... పిల్లల ముందు తల్లి ఏడిస్తే.. మరింత బాధపడతారు. దాదాపు పిల్లలందరూ తమ తల్లిని హత్తుకొని, కన్నీళ్లు తుడుస్తారు. ఇది మిమ్మల్ని అపారమైన శక్తితో నింపుతుంది. మీ సమస్యలను మళ్లీ ఎదుర్కోవడానికి మిమ్మల్ని సిద్ధం చేస్తుంది. మరోవైపు ఇది తల్లీ, బిడ్డల మధ్య బంధాన్ని బలోపేతం చేస్తుంది.
భావోద్వేగ సున్నితత్వం...
పిల్లల ముందు ఏడవడం అనేది పిల్లలు భావోద్వేగాలను అర్థం చేసుకోవడానికి, అంగీకరించడానికి సహాయపడే సహజ భావోద్వేగం.
ఇది పిల్లలు విచారం, ఆందోళన లేదా ఒత్తిడిని దాచాల్సిన అవసరం లేదని, వారు భావోద్వేగపరంగా తెలివైనవారుగా మారవచ్చని తెలుసుకోవడానికి సహాయపడుతుంది. వారు తమ భావాలను స్వేచ్ఛగా వ్యక్తీకరించడం కూడా నేర్చుకోవచ్చు, ఇది సాధారణ జీవితానికి అవసరం. ఈ విధంగా, తల్లిదండ్రుల ఏడుపు పిల్లల భావోద్వేగ సున్నితత్వాన్ని , సానుభూతిని పెంచుతుంది. వారు బలమైన, సున్నితమైన వ్యక్తిత్వాలను అభివృద్ధి చేయడంలో సహాయపడుతుంది.
ప్రతికూల ప్రభావాలు
పిల్లల ముందు తల్లి ఏడ్వడం అనేదది సానుకూల పరిణామాల కంటే ఎక్కువ ప్రతికూల పరిణామాలను కలిగిస్తుంది. తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లల ముందు నిరంతరం తమ భావోద్వేగ ఆందోళనలను వ్యక్తపరిస్తే, అది వారిలో అభద్రత, ఆందోళన , భయం వంటి భావాలను సృష్టిస్తుంది.
ముఖ్యంగా తమ భావోద్వేగాలను సరిగ్గా అర్థం చేసుకోలేని చిన్నపిల్లలు తమ తల్లిదండ్రులు ఎందుకు ఏడుస్తున్నారో అర్థం చేసుకోలేరు. ఇది వారి భావోద్వేగ స్థితిని ప్రభావితం చేస్తుంది. వారు ఒత్తిడికి, విచారంగా లేదా భయపడటం ప్రారంభిస్తారు.
మీరు ఏడ్వడం పిల్లలు చూస్తే...
మీరు ఏడ్వడం పిల్లలు చూస్తే.. మీ ఎమోషన్స్ ని వారి దగ్గర నుంచి దాచడానికి ప్రయత్నిస్తారు. అయితే, వారు మీరు ఏడుస్తున్నట్లు చూస్తే, మీ ఏడుపుకు గల కారణాన్ని దాచడానికి బదులుగా వారితో పంచుకోండి. ఇది మీ పిల్లల భావోద్వేగ అవగాహనను పెంచుతుంది. వారి భావాలను అంగీకరించడం నేర్చుకోవడంలో వారికి సహాయపడుతుంది.జీవితం సవాళ్లను కలిగిస్తుందని తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలకు వివరించాలి, కానీ వాటిని ఎదుర్కోవడం చాలా అవసరం.
తప్పుడు కారణాలు చెప్పకండి...
మీ పిల్లలు మీరు ఏడ్వడం చూసి.. ఏమైంది అని అడిగినప్పుడు... ఏమీ లేదు.. అంతా బాగానే ఉంది అని అబద్ధాలు చెప్పకూడదు. తప్పు కారణాలు చెప్పకూడదు. ఇది వారిని గందరగోళానికి లేదా అభద్రతకు గురి చేస్తుంది. కాబట్టి తల్లిదండ్రులు.. తమ పిల్లలతో నిజాయితీగా ఉండాలి. అప్పుడే వారిలో ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది.