- Home
- Life
- Pregnancy & Parenting
- Parenting Tips: అమ్మమ్మ, నానమ్మ, తాతయ్యలతో పెరిగిన పిల్లలు చాలా ప్రత్యేకం.. ఎందుకో తెలుసా?
Parenting Tips: అమ్మమ్మ, నానమ్మ, తాతయ్యలతో పెరిగిన పిల్లలు చాలా ప్రత్యేకం.. ఎందుకో తెలుసా?
పిల్లల పెంపకంలో పేరెంట్స్ తో పాటు గ్రాండ్ పేరెంట్స్ పాత్ర కూడా కీలకమైనది. ముఖ్యంగా ఉద్యోగాలు చేసే పేరెంట్స్ ఉన్న ఇంట్లో పిల్లలను అమ్మమ్మ, నానమ్మలే చూసుకుంటారు. అయితే గ్రాండ్ పేరెంట్స్ దగ్గర పెరిగిన పిల్లలు చాలా ప్రత్యేకంగా ఉంటారట. ఎందుకో మీకు తెలుసా?
Parenting Tips:
పిల్లలను పెంచడం చాలా బాధ్యతతో కూడుకున్న పని. కానీ ఇంట్లో పెద్దవాళ్లు ఉంటే మాత్రం ఇది కాస్త ఈజీనే. పిల్లలను ఎలా చూసుకోవాలి? వారితో ఎలా ఉండాలి? వారిని ఎలా బుజ్జగించాలి? వారిని ఎలా మార్చాలి.. వంటి విషయాల్లో పెద్ద వాళ్లకు చాలా అనుభవం ఉంటుంది. ముఖ్యంగా తల్లిదండ్రులు ఇద్దరూ ఉద్యోగాలు చేసే ఇళ్లల్లో అమ్మమ్మ, నానమ్మ, తాతయ్యలే పిల్లలను చూసుకుంటూ ఉంటారు. వారి పేరెంట్స్ వచ్చేవరకు కంటికి రెప్పలా కాపాడుతారు. నిజానికి పిల్లలు పేరెంట్స్ దగ్గరకంటే కూడా వాళ్ల గ్రాండ్ పేరెంట్స్ దగ్గర ఉండడానికే ఇష్టపడతుంటారు. అంతేకాదు ఈ అమ్మమ్మ, నానమ్మ, తాతయ్యల దగ్గర పెరిగిన పిల్లలు భిన్నంగా ఆలోచిస్తారట. ప్రత్యేకంగా ఉంటారట. ఎందుకో ఇక్కడ చూద్దాం.
అనుభవాల పాఠాలు
ప్రపంచం ఎంత వేగంగా మారిపోతున్నా కుటుంబ వ్యవస్థకు ఉన్న విలువ మాత్రం తగ్గదు. ముఖ్యంగా భారతీయ సంస్కృతిలో తాతయ్య, నానమ్మ, అమ్మమ్మలతో పిల్లలు కలిసి ఉండడం అనుభవం మాత్రమేకాదు.. అది పిల్లల జీవితానికి బలమైన పునాది వంటిది. వారి అనుభవాలు.. కష్టాలు, సుఖాలు, ప్రేమ, ఓర్పుతో నిండిన జీవిత పాఠాలు. అలాంటి వాతావరణంలో పెరిగే పిల్లలు దృఢమైన మానసిక లక్షణాలను పొందుతారని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
నైపుణ్యాల అభివృద్ధికి..
గ్రాండ్ పేరెంట్స్ పుట్టుక నాటి కాలం నుంచి ఈనాటి వరకు వారు చూసిన ప్రపంచం చాలా భిన్నంగా ఉంటుంది. ఆ మార్పులను వారు ఎలా ఎదుర్కొన్నారు? ఎలా ముందుకు వెళ్లారు? అనే విషయాలను పిల్లలకు చిన్నప్పటి నుంచే చెబుతారు. ఈ కథల ద్వారా పిల్లలు జీవితాన్ని సరళంగా కాకుండా వివిధ కోణాల్లో చూడటం నేర్చుకుంటారు. వారి ఆలోచనల పరిధి పెరుగుతుంది. ఇది పిల్లల్లో సమస్యలను అర్థం చేసుకోవడం, పరిష్కరించడం వంటి నైపుణ్యాలను అభివృద్ధి చేయడానికి సహాయపడుతుంది.
నిస్వార్థమైన ప్రేమ
తల్లిదండ్రులు ఉద్యోగ బాధ్యతలతో బిజీగా ఉండే ప్రస్తుత రోజుల్లో.. గ్రాండ్ పేరెంట్స్ పిల్లలకు నిస్వార్థ ప్రేమను అందిస్తున్నారు. వారిలో ఉండే ఓర్పు, సహనం వల్ల.. పిల్లలు కూడా ఎలాంటి ఒత్తిడినైనా తట్టుకునే శక్తిని పొందుతారు. తాతమ్మలు పిల్లలకు తినిపించడం, కథలు చెప్పడం, పాటలు పాడడం వంటి చిన్న చిన్న పనుల వల్ల పిల్లలు శారీరకంగా, మానసికంగా ఆరోగ్యంగా ఉంటారు. ఈ ప్రేమపూరితమైన వాతావరణం పిల్లలకు భద్రతా భావనను కలిగిస్తుంది. వారి ఆత్మవిశ్వాసానికి ఇది మేలుచేస్తుంది.
వ్యక్తిత్వ లక్షణాలు
గ్రాండ్ పేరెంట్స్ నుంచి పిల్లలు పొందే అత్యంత విలువైన వారసత్వం.. సంస్కారం. పెద్దలు పాటించే నిత్యచర్యలు, పూజల వంటివి చూసి.. పిల్లలు మన సంస్కృతి పట్ల ఆసక్తిని పెంచుకుంటారు. వినయంగా మాట్లాడడం, పెద్దల్ని గౌరవించడం వంటి విషయాలు నేర్చుకుంటారు. ఇవి పిల్లల నడవడికను ప్రభావితం చేస్తాయి. వారి వ్యక్తిత్వాన్ని మంచిగా మలచడంలో సహాయపడతాయి.
సామాజిక నైపుణ్యాలు
పెద్దలతో ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయడం వల్ల పిల్లల్లో సామాజిక నైపుణ్యాలు కూడా పెరుగుతాయి. శ్రద్ధగా వినడం, ప్రశ్నలు అడగడం, సరైన సమయానికి సరైన విధంగా స్పందించడం నేర్చుకుంటారు. ఇవి భవిష్యత్తులో వారి వ్యక్తిగత, వృత్తిపరమైన జీవితాలకు ఉపయోగపడతాయి.
అందుకే ప్రత్యేకం
తాతయ్య, నానమ్మ, అమ్మమ్మల దగ్గర పెరిగే పిల్లలు కేవలం ప్రేమతో నిండిన వాతావరణంలో పెరగడమే కాదు.. మానవత్వం, జ్ఞానం, ఓర్పు, నైతికత వంటి విలువలను సైతం అలవర్చుకుంటారు. ఇది వారిని మరింత బాధ్యతాయుతంగా, సమాజాన్ని అర్థం చేసుకోగలిగే వ్యక్తులుగా తీర్చిదిద్దుతుంది. అందుకే పెద్దల దగ్గర పెరిగిన పిల్లలు ప్రత్యేకంగా ఉంటారు. నిజానికి తాతమ్మల చుట్టూ గడిపే బాల్యం వరం లాంటిది. ఈ అనుభవాన్ని పిల్లలకు ఇవ్వగలిగితే.. అది వారి జీవితంలో గొప్ప బహుమతిగా నిలిచిపోతుంది.