- Home
- Life
- Relationship
- Relationship Tips: కొందరు పెళ్లైన ఆడవాళ్లు పరాయి మగవాళ్లను ఎందుకు ఇష్టపడతారో తెలుసా?
Relationship Tips: కొందరు పెళ్లైన ఆడవాళ్లు పరాయి మగవాళ్లను ఎందుకు ఇష్టపడతారో తెలుసా?
భార్యా భర్తలు ఇద్దరూ ప్రేమగా, నిజాయతీగా, ఒకరిని మరొకరు గౌరవించుకుంటూ ముందుకు సాగినప్పుడే పెళ్లి బంధం నిలబడుతుంది. కానీ కొంతమంది పెళ్లైన ఆడవాళ్లు పరాయి వ్యక్తిని ఇష్టపడుతుంటారు. దానికి కారణాలేంటో? నిపుణులు ఏం చెబుతున్నారో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
Relationship Tips:
ప్రస్తుత కాలంలో వివాహేతర సంబంధాలు బాగా పెరిగిపోతున్నాయి. పెళ్లయిన స్త్రీ లేదా పురుషుడు తమ భాగస్వామిని మోసం చేసే వార్తలను మనం రెగ్యులర్ గా చూస్తూనే ఉన్నాం. ఇటీవల కొందరు ఆడవాళ్లైతే.. జీవిత భాగస్వామిని హత్య చేయడానికి కూడా వెనకాడటం లేదు. అసలు ఇలాంటి పరిస్థితి ఎందుకు వస్తోంది? కొందరు పెళ్లైన ఆడవాళ్లు.. పరాయి మగవాళ్ల వైపు ఎందుగు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు? వంటి విషయాలపై నిపుణులు ఏం చెబుతున్నారో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
దాంపత్య జీవితం
నిపుణుల ప్రకారం.. వివాహ బంధంలో పిల్లలు, ఇల్లు, సౌకర్యాలు ఎంత ముఖ్యమో.. భార్యాభర్తల మధ్య సాన్నిహిత్యం అంతకంటే ముఖ్యం. వారి దాంపత్య జీవితం చక్కగా ఉన్నప్పుడే వారు సంతోషంగా ఉంటారు. ముఖ్యంగా భార్య తనతో అన్ని రకాలుగా సంతోషంగా ఉందో లేదో భర్త తెలుసుకోవాలి. తన మనసు ఏం ఉందో.. ఏం కోరుకుంటుందో కచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి. ఒకవేళ తన భార్య తనతో.. శారీరక సంబంధంలో ఆసక్తి చూపకపోతే ఆమెకు ఆ బంధంపై విసుగు వచ్చిందని అర్థం. ఇది వారి మొత్తం కుటుంబ జీవితాన్ని తలకిందులు చేస్తుంది.
ప్రేమను వ్యక్తపరచాలి..
ఇలాంటి సమయంలో భార్య విసుగును భర్త సరిచేయకపోతే, కొంతమంది మహిళలు వివాహేతర సంబంధాలను వెతుక్కుంటారు. తన భార్య దాంపత్య జీవితంలో సంతృప్తిగా ఉందో లేదో భర్త తెలుసుకోవాలి. ప్రేమ, ఆప్యాయత ఉంటే సరిపోదు. దాన్ని వ్యక్తపరచాలి. అలా చేయడంలో విఫలమైతే ఇలాంటి సమస్యలు తలెత్తుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
దూరం పెరగడం
కొంతమంది సౌకర్యం, సమాజం కోసమే పెళ్లి చేసుకుంటారు. ఈ బంధంలో ప్రేమ, ఆప్యాయత, ఆకర్షణ ఉండవు. ఇలాంటి దంపతుల మధ్య ఉండే దూరం వారిని మరో బంధం వైపు నడిపిస్తుంది. కొందరు ఆ బంధం నుంచి బయటపడటానికి ప్రయత్నిస్తారు. మరికొందరు మహిళలు తాము కోరుకున్న ప్రేమ వేరే వ్యక్తిలో కనిపిస్తే.. అతనివైపు మొగ్గుచూపుతారు.
గృహ హింస..
చాలామంది ఆడవాళ్లకు భర్తపై మనసు విరగడం వెనుక గృహ హింస కూడా ఒక కారణమని చెప్పొచ్చు. అత్తగారింట్లో ఎక్కువగా వేధింపులు, సాధింపులు ఎదుర్కొన్నా చాలామంది అమ్మాయిలు మరో బంధం వైపు అడుగువేస్తుంటారు. భర్త సరిగ్గా అర్థం చేసుకోకపోయినా కూడా ఆ బంధంలో దూరం పెరిగి వివాహేతర సంబంధానికి దారితీస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
గత ప్రేమలు
గతంలో వేరే వ్యక్తిని ప్రేమించిన మహిళలు.. పెళ్లి తర్వాత భర్తతో జీవితం సరిగ్గా లేకపోతే.. తిరిగి పాత ప్రేమ వైపు వెళ్లే అవకాశం ఉంటుంది. ఇది మొదట్లో అపరాధ భావన కలిగించినా.. భర్తతో పడుతున్న ఇబ్బందుల వల్ల రాను రాను దాన్ని మర్చిపోయి.. పాత ప్రేమలో సంతోషం వెతుక్కోవడానికి ప్రయత్నిస్తారు. మరికొందరు మహిళలు అయితే తన భర్తకు ఒకవేళ ఇప్పటికే వివాహేతర సంబంధం ఉందని తెలిసి.. కోపంతో వీరు మరో పురుషుడితో స్నేహం చేస్తారు. దాన్ని ప్రతీకార చర్యగా భావిస్తారు.
కారణాలు ఏవైనా వివాహేతర సంబంధాలు సరైనవి కావు. ఇవి చాలా సమస్యలను తెచ్చిపెడతాయి. వీటికి దూరంగా ఉండటమే మంచిది.