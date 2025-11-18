పిల్లల బ్రెయిన్ చురుకుగా పనిచేయాలంటే పేరెంట్స్ ఏం చేయాలో తెలుసా?
పిల్లలు తెలివైన వారిగా ఎదగాలని అందరు తల్లిదండ్రులు కోరుకుంటారు. కానీ తెలిసో, తెలియకో చేసే కొన్ని తప్పుల వల్ల పిల్లల మెదడు అభివృద్ధిపై ప్రతికూల ప్రభావం పడుతుంది. మరి పిల్లల బ్రెయిన్ చురుకుగా పనిచేయాలంటే పేరెంట్స్ ఏం చేయాలో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
పిల్లల తెలివితేటలు పెరగాలంటే ఏం చేయాలి?
పిల్లల తెలివితేటలు, ఆలోచనా శక్తి, జ్ఞాపకశక్తి వంటివి.. కుటుంబ వాతావరణం, తల్లిదండ్రుల ప్రవర్తన, ఆహారం, నిద్ర అలవాట్లు, నేర్చుకునే అవకాశాలు వంటి అనేక అంశాలపై ఆధారపడి ఉంటాయి. పిల్లలు ఎలా ఆలోచిస్తారు? ఎలా వింటారు? ఎలా స్పందిస్తారు? అనేది వారి మెదడు అభివృద్ధిని నిర్ణయిస్తుంది. ఈ అభివృద్ధిలో తల్లిదండ్రుల పాత్ర కీలకమైనది. పేరెంట్స్ పిల్లలతో మాట్లాడటం, వారు చెప్పింది శ్రద్ధగా వినడం ఎంతో అవసరం. పిల్లలకు కథలు చెప్పడం, వారి ఆలోచనలు తెలుసుకోవడం, వారి ప్రశ్నలకు సమాధానాలు చెప్పడం వంటి చర్యలు మెదడు అభివృద్ధికి సహాయపడతాయి.
పుస్తకాలు చదివే అలవాటు
చాలా మంది తల్లిదండ్రులు పిల్లలను శాంతంగా ఉంచడానికి మొబైల్ ఇస్తుంటారు. అయితే ఇది మెదడు ఎదుగుదలపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతుంది. మొబైల్, టీవీ, ట్యాబ్ వంటి డిజిటల్ స్క్రీన్లను ఎక్కువగా చూస్తే మెదడు అలసిపోవడంతో పాటు, దృష్టి సామర్థ్యం తగ్గుతుంది. దానికి బదులు పిల్లలకు చిన్నప్పటి నుంచే పుస్తకాలు చదివే అలవాటు నేర్పించాలి. పిక్చర్ బుక్స్, స్టోరీ బుక్స్, రైమ్స్, ఇతర పుస్తకాలు వారి ఊహాశక్తిని పెంచడంతో పాటు, ఏకాగ్రతను కూడా పెంచుతాయి. పుస్తకాల ప్రపంచం పిల్లల మేధస్సుకు ఒక అద్భుతమైన పునాది.
ఆటల ద్వారా..
పిల్లలు ఆటల ద్వారా చాలా విషయాలు నేర్చుకుంటారు. పజిల్స్, మెమరీ గేమ్స్, బోర్డ్ గేమ్స్ వంటి వాటిని ఆడించడం వల్ల లాజికల్ థింకింగ్, సృజనాత్మకత అద్భుతంగా పెరుగుతుంది. ఈ ఆటలు మెదడుకు వ్యాయామం లాంటివి. ఇదే సమయంలో మంచి నిద్ర కూడా అత్యంత అవసరం. నిద్రపోతున్నప్పుడు కొత్తగా నేర్చుకున్న విషయాలు మెదడులో స్థిరపడతాయి. 4 నుంచి 12 ఏళ్ల పిల్లలకు రోజుకు 9 నుంచి 12 గంటల నిద్ర తప్పనిసరి. నిద్ర తక్కువైతే పిల్లల్లో చిరాకు, ఏకాగ్రత లోపం, నేర్చుకునే సామర్థ్యం తగ్గుతాయి.
పోషకాహారం
పిల్లల మెదడు అభివృద్ధిలో పోషకాహారం కీలకమైన పాత్ర పోషిస్తుంది. గుడ్లు, పాలు, బాదం, ఆకుకూరలు, మిల్లెట్స్, పండ్లు వంటి ఆహారాలు మెదడు ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తాయి. ముఖ్యంగా ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ ఆసిడ్స్ ఉన్న ఆహారాలు మెదడు క్రమబద్ధంగా పనిచేయడానికి సహాయపడతాయి.
అలాగే పిల్లల్లో ఆత్మవిశ్వాసం పెంచేందుకు తల్లిదండ్రులు వారిని ప్రశంసించడం చాలా అవసరం. చిన్న విజయాలను కూడా పొగడాలి. ఇది వారిలో ధైర్యాన్ని, నేర్చుకోవాలనే తపనను పెంచుతుంది. శిక్షలు లేదా విమర్శలు ఎక్కువగా చేస్తే మెదడు ఒత్తిడికి గురవుతుంది.
బయట ఆడుకోవడం
పిల్లలు బయట ఆడుకోవడానికి సమయం ఇవ్వాలి. ప్రకృతిలో ఆడుకోవడం వల్ల వారు చురుకుగా ఉంటారు. మెదడుకు కొత్త శక్తి లభిస్తుంది. రోజుకు కనీసం 30—40 నిమిషాలు నేచర్లో గడపడం వల్ల సృజనాత్మకత, ఆత్మవిశ్వాసం, సామాజిక నైపుణ్యాలు పెరుగుతాయి. అదేవిధంగా పిల్లల ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ఇవ్వడం ముఖ్యం. అలాగే వారికి ఒత్తిడి లేని, ప్రశాంతమైన వాతావరణం కల్పించాలి. గట్టిగట్టిగా అరవడం, గొడవలు, ఒత్తిడి వాతావరణం పిల్లల మెదడు ఎదుగుదలను అడ్డుకుంటుంది. ప్రేమ, సహనం, ప్రోత్సాహంతో పెరిగిన పిల్లల మేధస్సు వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతుందని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి.