ప్రజ్ఞానంద్ గ్రూప్ వైట్‌లో 4.5 పాయింట్లతో నోదిర్బెక్ అబ్దుసత్తరోవ్ (ఉజ్బెకిస్తాన్), జవోఖిర్ సిన్దారోవ్ (ఉజ్బెకిస్తాన్)లతో కలిసి మొదటి స్థానాన్ని పంచుకున్నాడు. ప్రజ్ఞానంద్ విజయం మాగ్నస్ కార్ల్‌సన్‌తో పాటు బిబిసారా అస్సౌబాయేవా, విన్సెంట్ కీమర్‌లపై విజయాలతోను, అబ్దుసత్తరోవ్‌తో డ్రాతో కొనసాగింది.

ప్రజ్ఞానందను అభినందిస్తూ మాజీ పౌర విమానయాన శాఖ సహాయ మంత్రి ప్రఫుల్ పటేల్ తన ఎక్స్ (X) ఖాతాలో.. “భారతదేశానికి గర్వకారణమైన క్షణం.. ! మాగ్నస్ కార్ల్‌సన్‌పై ప్ర‌జ్ఙానంద అద్భుత విజయం సాధించాడు. శుభాకాంక్షలు!” అని పోస్ట్ చేశారు.

