తాజాగా 2025లో వెస్టిండీస్‌తో జరిగిన మూడో టెస్ట్‌లో ఆస్ట్రేలియా ఫాస్ట్ బౌలర్ స్కాట్ బోలాండ్ హ్యాట్రిక్ సాధించాడు. నాథన్ లియాన్ డ్రాప్ చేసి బోలాండ్‌ను తీసుకున్న నిర్ణయం కంగారూలకు వరంగా మారింది.

అత‌ను త‌న ఓవ‌ర్ లో జస్టిన్ గ్రీవ్స్, షమార్ జోసెఫ్, జొమెల్ వారికన్‌ను వరుసగా ఔట్ చేసి చరిత్ర సృష్టించాడు. పింక్ బాల్‌తో హ్యాట్రిక్ తీసిన తొలి బౌలర్‌గా ఘ‌న‌త సాధించాడు.

