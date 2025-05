Read Full Gallery

Top 10 fighter jets in the world: భార‌త్ పాకిస్తాన్ ఉద్రిక్త‌త‌ల మ‌ధ్య యుద్ధ విమానాలు హాట్ టాపిక్ అవుతున్నాయి. అయితే, ప్రపంచంలో అత్యుత్తమ టాప్ 10 యుద్ధ విమానాల ఏవో మీకు తెలుసా? ఆధునిక సాంకేతికత, వేగం, యుద్ధంలో మెరుపు వేగంతో త‌న బ‌లాన్ని ప్ర‌ద‌ర్శించే ప్ర‌పంచంలోని టాప్-10 యుద్ధ విమానాలు ఏవో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.



Top 10 Best Fighter Jets in the World: వైమానిక రంగంలో యుద్ధ విమానాలు అత్యాధునిక సాంకేతికతను ప్రదర్శించే అద్భుత‌మైన శక్తిగా నిలుస్తున్నాయి. వేగం, చాతుర్యం, ఖచ్చితత్వం కలిగిన ఈ విమానాలు, స్టెల్త్, అడ్వాన్స్డ్ అవియానిక్స్, సెన్సార్ ఫ్యూజన్, కొన్నిసార్లు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) లాంటి సాంకేతికతలతో 21వ శతాబ్దపు యుద్ధాల్లో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయి.

2025 నాటికి అమెరికా, చైనా, రష్యా వంటి శక్తివంతమైన దేశాలు అత్యుత్తమ యుద్ధ విమానాలను అభివృద్ధి చేసి, వినియోగిస్తున్నాయి. ఇప్పుడు ప్రపంచంలో అత్యుత్తమ టాప్ 10 యుద్ధ విమానాలను, వాటి రూపకల్పన, స్పెసిఫికేషన్లు, సామర్థ్యాలను తెలుసుకుందాం.