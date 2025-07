నైరుతి రుతుపవనాలు చురుగ్గా మారడంతో పాటు బంగాళాఖాతం, అరేబియా సముద్రాల్లో అల్పపీడనాలు ఏర్పడ్డాయి. వీటి ప్రభావంతో దేశవ్యాప్తంగా పలు రాష్ట్రాల్లో కుండపోత వానలు కురుస్తున్నాయి. ఇలా తెలంగాణలో కూడా భారీ వర్షాలు మొదలయ్యాయి.

ఇవాళ(బుధవారం) ఆదిలాబాద్, కొమ్రంభీం ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, జయశంకర్ భూపాలపల్లి, ములుగు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం ప్రకటించింది. ఇక మిగతాజిల్లాల్లో మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశాలున్నాయి వెల్లడించారు.

7-day forecast(NIGHT) of TELANGANA based on 1200 UTC issued at 2030 hours IST Dated :01-07-2025@TelanganaCS @DCsofIndia @IASassociation @TelanganaDGP @TelanganaCMO @GHMCOnline @HYDTP @IasTelangana @tg_weather @Indiametdept pic.twitter.com/ZpMxL9uoGM

— Meteorological Centre, Hyderabad (@metcentrehyd) July 1, 2025