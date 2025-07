ఈ పర్యటనలో భాగంగా రియో డి జెనీరోలో ఇటీవల ముగిసిన బ్రిక్స్ సమ్మిట్ (BRICS Summit 2025) లో ప్రధాని మోడీ పాల్గొన్నారు. బ్రిక్స్ సదస్సులో పాల్గొన్న అనంతరం మోడీ బ్రసీలియాకు చేరుకొని అక్కడ ద్వైపాక్షిక సమావేశాల్లో పాల్గొన్నారు. చిలీ అధ్యక్షుడు గాబ్రియేల్ బోరిక్ ఫోంట్‌తో సమావేశమైన అనంతరం మోడీ ట్విట్టర్ ద్వారా "భారత్-చిలీ స్నేహం మరింత బలపడుతోంది" అంటూ ట్వీట్ చేశారు.

Delighted to have met President Gabriel Boric Font of Chile during the Rio BRICS Summit. India-Chile friendship is getting stronger and stronger! @GabrielBoric pic.twitter.com/0OJn0P9HUK

— Narendra Modi (@narendramodi) July 8, 2025