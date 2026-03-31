Gas Cylinder : ఇక బుకింగ్ లేకుండానే గ్యాస్ సిలిండర్.. మీరు నేరుగా వెళ్లి తెచ్చుకోవచ్చు
ఇరాన్ యుద్ధం వల్ల ప్రపంచవ్యాప్తంగా చమురు, గ్యాస్ సరఫరాపై తీవ్ర ప్రభావం పడింది. చరిత్రలోనే ఇది అత్యంత తీవ్రమైన చమురు, గ్యాస్ సంక్షోభంగా నిపుణులు భావిస్తున్నారు. భారతదేశంలో ఎల్పీజీ సిలిండర్ల కొరత కొనసాగుతోంది.. దీనికి పరిష్కారం ఏంటో తెలుసా..?
ఇండియాలో వంటగ్యాస్ కొరతకు కారణమిదే..
ఇజ్రాయెల్-ఇరాన్ యుద్ధం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ముడి చమురు సరఫరాను దెబ్బతీసింది. దీనివల్ల భారత్లో ఎల్పీజీ సరఫరాకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. ఎందుకంటే భారత్ తన ఎల్పీజీ అవసరాల్లో 60% దిగుమతి చేసుకుంటోంది. ఇందులో 90% హార్ముజ్ జలసంధి నుంచే వస్తుంది. అయితే హార్ముజ్ జలసంధిలో నౌకల రవాణా నిలిచిపోవడంతో, సరఫరా వ్యవస్థ దెబ్బతింది. దీంతో దేశంలోని చాలా నగరాల్లో ఎల్పీజీ కొరత ఏర్పడి, గ్యాస్ ఏజెన్సీల ముందు జనం బారులు తీరుతున్నారు.
ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ సరికొత్త పరిష్కారం..
ఇలా ఇంటి అవసరాలకు ఎలాంటి గ్యాస్ కొరత లేకుండా ప్రభుత్వ రంగ చమురు మార్కెటింగ్ సంస్థ ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ (IOC) ఒక సులభమైన పరిష్కారాన్ని ముందుకు తెచ్చింది. ఎల్పీజీ సిలిండర్ల కోసం ఇబ్బంది పడుతున్న వారి కోసం 5 కిలోల చిన్న సిలిండర్ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. దీనికి ఎలాంటి ముందస్తు బుకింగ్ అవసరం లేదు, ఎక్కువసేపు వేచి ఉండాల్సిన పని కూడా లేదు. నేరుగా గ్యాస్ ఏజెన్సీకి వెళ్లి సులభంగా కొనుక్కోవచ్చు.
దీని ప్రత్యేకత ఏంటి..?
ఐఓసీ (IOC) తన సోషల్ మీడియా పోస్ట్లో ఇలా పేర్కొంది: “వెంటనే, వెయిటింగ్ లేకుండా ఎల్పీజీ కావాలా? అయితే చోటూని కలవండి. ఇండేన్ 5 కిలోల ఫ్రీ ట్రేడ్ ఎల్పీజీ సిలిండర్, మీకు దగ్గర్లోని ఏ ఇండేన్ గ్యాస్ ఏజెన్సీలోనైనా లభిస్తుంది. ఇది చిన్నది, సౌకర్యవంతమైనది, సులభంగా దొరుకుతుంది. ఆలస్యం లేకుండా వంట చేసుకోవడానికి ఇది నమ్మకమైన తోడుగా ఉంటుంది. సైజులో చిన్నది, కానీ సౌకర్యంలో పెద్దది” అని తెలిపింది.
Need a quick LPG solution without the wait?
Meet Chhotu — the handy 5 kg free trade LPG cylinder from Indane, available at Indane Gas Agencies near you. Compact, convenient, and easy to access, it is designed for moments when you need a dependable cooking companion without…
— Indian Oil Corp Ltd (@IndianOilcl) March 30, 2026
చిన్న సిలిండర్, పెద్ద అద్భుతం
- చోటూ సిలిండర్కు ముందస్తు బుకింగ్ అవసరం లేదు.
- 5 కిలోల ఫ్రీ ట్రేడ్ ఎల్పీజీ సిలిండర్ ఇండేన్ గ్యాస్ ఏజెన్సీలలో అందుబాటులో ఉంటుంది.
- చిరునామా ప్రూఫ్ అవసరం లేదు, గుర్తింపు కార్డు ఉంటే చాలు.
- కిరాణా దుకాణాలు, అధీకృత విక్రయ కేంద్రాల్లో కూడా రీఫిల్ చేసుకోవచ్చు.
చోటూ సిలిండర్ 'ఫ్రీ ట్రేడ్ ఎల్పీజీ' (FTL) విభాగంలోకి వస్తుందని కంపెనీ చెబుతోంది. సాధారణ గృహ వినియోగ కనెక్షన్లతో ఉన్న ఇబ్బందులను ఇది పరిష్కరిస్తుంది. ఈ సిలిండర్ కొనడానికి కేవలం గుర్తింపు కార్డు చూపిస్తే సరిపోతుంది. చిరునామా ప్రూఫ్ అడగరు. అంతేకాదు, రీఫిల్ కోసం ఒకే డిస్ట్రిబ్యూటర్ వద్దకు వెళ్లాల్సిన నియమం కూడా లేదు.
ఎక్కడ రీఫిల్ చేసుకోవచ్చు?
ఈ సిలిండర్ను మీరు ఎక్కడైనా రీఫిల్ చేయించుకోవచ్చు. ఇండేన్ డిస్ట్రిబ్యూటర్లు, కిరాణా దుకాణాలు, అధీకృత విక్రయ కేంద్రాల్లో దీన్ని రీఫిల్ చేసుకోవచ్చు. దీనికి బుకింగ్ అవసరం లేదు. నేరుగా దుకాణానికి వెళ్లి నింపించుకుంటే సరిపోతుంది. ప్రజలకు ఎల్పీజీని సులభంగా అందుబాటులోకి తీసుకురావాలనే పెద్ద ప్రయత్నంలో 'చోటూ' సిలిండర్ ఒక భాగమని కంపెనీ పేర్కొంది.