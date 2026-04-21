Heatwave Alert : భారత్ పై 'మెగా ఎల్ నినో' ఎఫెక్ట్.. ఇకపై ఏంటీ పరిస్థితి..?
ఏప్రిల్లోనే ఇండియాలో ఎండలు మండిపోతున్నాయి. ఉత్తర, మధ్య, తూర్పు ప్రాంతాల్లో 4-5 రోజుల పాటు తీవ్రమైన వడగాల్పులు వీస్తాయని IMD హెచ్చరించింది. ఉష్ణోగ్రతలు ఇంకా పెరగొచ్చు. మరోవైపు 'మెగా ఎల్ నినో' ముప్పు పొంచి ఉందని శాస్త్రవేత్తలు హెచ్చరిస్తున్నారు.
ఇండియాలో మరింత పెరగనున్న ఎండలు
భారత్లో వేసవి కాలం ఇంకా పూర్తిగా మొదలవకముందే ఎండలు దంచికొడుతున్నాయి. ఏప్రిల్ నెలలోనే చాలా రాష్ట్రాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు విపరీతంగా పెరిగాయి. రాబోయే 4-5 రోజుల పాటు దేశంలోని పలు ప్రాంతాల్లో వడగాల్పులు కొనసాగుతాయని భారత వాతావరణ శాఖ (IMD) హెచ్చరించింది. ఉత్తర, మధ్య, తూర్పు భారత ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించింది.
ప్రస్తుతం ఏ ప్రాంతాల్లో ప్రభావం ఎక్కువ..?
చాలా రాష్ట్రాలు ఇప్పటికే వేడి ప్రభావానికి గురవుతున్నాయి. ఉత్తర భారతదేశంలో ఢిల్లీ, పంజాబ్, హర్యానా, రాజస్థాన్ వంటి రాష్ట్రాలు తీవ్రమైన వేడి, పొడి గాలులను ఎదుర్కొంటున్నాయి. మధ్య భారతదేశంలో మధ్యప్రదేశ్, ఛత్తీస్గఢ్లో కూడా ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతున్నాయి. మహారాష్ట్ర, తూర్పు భారతదేశంలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో కూడా హైటెంపరేచర్స్ ఉన్నాయి.
పంజాబ్లోని లూథియానా, సంగ్రూర్, ఫతేగఢ్ సాహిబ్, పాటియాలా జిల్లాల్లో ఏప్రిల్ 24 వరకు యెల్లో అలర్ట్ జారీ చేశారు. చండీగఢ్, పరిసర ప్రాంతాల్లో కూడా వాతావరణం చాలా వేడిగా ఉంది. ఢిల్లీ, NCR ప్రాంతాల్లో ఏప్రిల్ 22న ఉష్ణోగ్రత 43°C దాటి, 44°Cకి చేరవచ్చని అంచనా.
ఐఎండి హెచ్చరికలు
రాబోయే కొద్ది రోజులు చాలా వేడిగా ఉంటాయని IMD స్పష్టంగా చెప్పింది. ఈ నాలుగు రోజులు పంజాబ్, హర్యానా, రాజస్థాన్, ఢిల్లీ, చండీగఢ్, ఛత్తీస్గఢ్లో ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతాయి. వడగాల్పులు కొనసాగుతాయి. రాబోయే ఐదు రోజులు ఉత్తరప్రదేశ్, జార్ఖండ్, పశ్చిమ బెంగాల్, మధ్యప్రదేశ్, ఒడిశాలలో కూడా వడగాల్పులు వీచే అవకాశం ఉంది.
వాయువ్య భారతదేశంలో గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 4°C వరకు పెరగవచ్చు. రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు కూడా సాధారణం కంటే ఎక్కువగా ఉంటాయి. దీంతో ప్రజలకు ఉపశమనం దొరకడం కష్టమవుతుంది.
రాత్రిళ్లు కూడా ఎందుకు వేడిగా ఉంటున్నాయి?
సాధారణంగా పగలు వేడిగా ఉన్నా, రాత్రికి వాతావరణం చల్లబడుతుంది. కానీ ఈసారి రాత్రిళ్లు కూడా వేడిగా ఉంటున్నాయి. దీని అర్థం:
- శరీరం వేడి నుంచి తగినంతగా కోలుకోలేదు
- వేడి ఒత్తిడి పెరుగుతుంది
- ఆరోగ్య ప్రమాదాలు ఎక్కువవుతాయి
ప్రస్తుత వడగాల్పులు సాధారణం కంటే కష్టంగా అనిపించడానికి ఇది ఒక కారణం.
భయపెడుతున్న వడగాలులు
వడగాల్పులు అంటే చాలా ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు, తరచుగా పొడి గాలులతో కూడిన వాతావరణం. భారతదేశంలో ఉష్ణోగ్రతలు చాలా రోజులు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఇది ప్రమాదకరంగా మారుతుంది.
- డీహైడ్రేషన్ (శరీరంలో నీరు తగ్గడం)
- వడదెబ్బ తగలడం
- రోజువారీ జీవితం, పనులపై ప్రభావం
పిల్లలు, వృద్ధులు, ఇప్పటికే అనారోగ్యంతో ఉన్నవారికి ప్రమాదం ఎక్కువ.
ముందే మొదలైన వేడి ఆందోళన కలిగిస్తోంది
ఈ ఏడాది వేడి ముందుగానే ప్రారంభం కావడంతో నిపుణులు ఆందోళన చెందుతున్నారు.
ఏప్రిల్ మధ్య నాటికే
- చాలా ప్రాంతాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు 40°C దాటాయి
- అనుకున్నదానికంటే వేగంగా ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతున్నాయి
- వాతావరణం అసలైన వేసవిని తలపిస్తోంది
ఈ ప్రారంభ పెరుగుదల రాబోయే నెలలు మరింత తీవ్రంగా ఉండవచ్చని సూచిస్తోంది.
మెగా ఎల్ నినో వచ్చేస్తోంది..
ప్రస్తుత వడగాల్పులతో పాటు, శాస్త్రవేత్తలు ఎల్ నినో అనే పెద్ద ప్రపంచ వాతావరణ మార్పు గురించి కూడా హెచ్చరిస్తున్నారు. ఎల్ నినో అనేది పసిఫిక్ మహాసముద్ర ఉపరితల నీరు సాధారణం కంటే వేడెక్కే ఒక సహజ వాతావరణ పరిస్థితి. ఇది ప్రతి 2 నుంచి 7 సంవత్సరాలకు ఒకసారి జరుగుతుంది. కానీ ఈసారి, ఇది 'మెగా' లేదా 'సూపర్' ఎల్ నినోగా మారవచ్చని నిపుణులు అంటున్నారు.
We only have to back roughly a decade for an example of a model-predicted "super El Niño" that failed to make it through the infamous spring predictability barrier. Nice discussion here: https://t.co/DF4ThJggbMhttps://t.co/ioE7jyVTgdpic.twitter.com/EZk1vC5Fwq
— Prof Michael E. Mann (@MichaelEMann) April 20, 2026
Update April: prediksi ENSO dari berbagai model global menunjukkan El Niño akan dimulai Mei dan mencapai maksimum pada September. Persiapkan skenario terburuk untuk menghadapinya. pic.twitter.com/duHD9uMNx2
— Prof. Dr. Erma Yulihastin (@EYulihastin) April 20, 2026
ఈ ఎల్ నినో ఎందుకు బలంగా మారుతోంది?
పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో భారీ హీట్వేవ్ను శాస్త్రవేత్తలు గమనించారు.
- ఇది సుమారు 8,046 కిలోమీటర్ల పొడవు ఉంది
- ఇది మైక్రోనేషియా నుంచి కాలిఫోర్నియా వరకు విస్తరించి ఉంది
- కాలిఫోర్నియా దగ్గర దీనిని 'ది బ్లాబ్' అని పిలుస్తున్నారు
ఈ పెద్ద వెచ్చని నీటి ప్రాంతం ఎల్ నినోను మరింత బలోపేతం చేస్తోంది.
- ఇతర కారణాలు:
- వెచ్చని దక్షిణ గాలులు
- సముద్ర ప్రవాహాలలో మార్పులు
- అనుకూలమైన పసిఫిక్ పరిస్థితులు
ఇవన్నీ కలిసి ఈ వ్యవస్థ బలాన్ని పెంచుతున్నాయి.
శాస్త్రవేత్తల హెచ్చరికలు..
గత 140 ఏళ్లలో ఇదే అత్యంత బలమైన ఎల్ నినో ఘటన కావచ్చని నిపుణులు అంటున్నారు. 1877-78లో వచ్చిన చివరి అతిపెద్ద ఘటన వల్ల:
- తీవ్రమైన వడగాల్పులు
- కరవు
- పంట నష్టం
- వ్యాధుల వ్యాప్తి
ఆ కాలంలో ప్రపంచ జనాభాలో సుమారు 4% మంది దాని ప్రభావాల వల్ల మరణించారని నమ్ముతారు.
ప్రస్తుత ఎల్ నినో చాలా బలంగా మారితే ఇలాంటి పరిస్థితే మళ్లీ పునరావృతం కావచ్చని శాస్త్రవేత్తలు ఇప్పుడు హెచ్చరిస్తున్నారు.
ఎల్ నినో ప్రపంచ వాతావరణాన్ని ఎలా ప్రభావితం చేస్తుంది?
బలమైన ఎల్ నినో ప్రపంచవ్యాప్తంగా వాతావరణ సరళిని మార్చగలదు. సాధ్యమయ్యే ప్రభావాలు:
- భారత్, ఆఫ్రికా, ఆస్ట్రేలియాలో కరవు
- చాలా ప్రాంతాల్లో వేడి పెరగడం
- కొన్ని ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు, వరదలు
- సముద్ర జీవులలో మార్పులు
- అడవి మంటల ప్రమాదం పెరగడం
వాతావరణ సరళి అస్థిరంగా, అంచనా వేయడానికి కష్టంగా మారవచ్చు.
భారత్కు దీని అర్థం ఏమిటి?
ఎల్ నినో వల్ల అత్యధికంగా ప్రభావితమయ్యే దేశాలలో భారత్ ఒకటి.
అధిక ఉష్ణోగ్రతలు
వేసవిలో ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణ స్థాయిల కంటే పెరగవచ్చు.
బలహీనమైన రుతుపవనాలు
జూన్, సెప్టెంబర్ మధ్య వర్షపాతం తగ్గి, నీటి కొరతకు దారితీయవచ్చు.
కరవు ప్రమాదం
కొన్ని ప్రాంతాలు, ముఖ్యంగా వాయువ్య భారతదేశం, పొడి పరిస్థితులను ఎదుర్కోవచ్చు.
వ్యవసాయంపై ప్రభావం
తక్కువ వర్షపాతం పంటలను దెబ్బతీసి, ఆహార ఉత్పత్తిని తగ్గిస్తుంది.
భారత్ పై ఎల్ నినో ప్రభావం..
ఒకవేళ ఎల్ నినో చాలా బలంగా మారితే:
- దాని ప్రభావాలు 2027 వరకు కొనసాగవచ్చు
- ప్రపంచ ఉష్ణోగ్రతలు రికార్డు స్థాయికి చేరవచ్చు
- వాతావరణ సరళి చాలా కాలం పాటు అస్థిరంగా ఉండవచ్చు
శాస్త్రవేత్తలు పరిస్థితిని నిశితంగా గమనిస్తున్నారు.
ఢిల్లీ, NCR: ఏమి ఆశించాలి?
ఢిల్లీ, పరిసర ప్రాంతాల్లో వేడి ఇప్పటికే తీవ్రంగా ఉంది.
- ఉష్ణోగ్రతలు 43°C దాటవచ్చు
- ఏప్రిల్ 22న 44°Cకి చేరవచ్చు
- పగలు, రాత్రి రెండూ వేడిగా ఉంటాయి
ఏప్రిల్ 25 తర్వాత కొంత ఉపశమనం లభించినా, ఈ ఏప్రిల్ నెల మొత్తం సాధారణం కంటే చాలా వేడిగా ఉంది.
వడగాల్పుల సమయంలో ఆరోగ్య ప్రమాదాలు
తీవ్రమైన వేడి ఆరోగ్యాన్ని అనేక విధాలుగా ప్రభావితం చేస్తుంది. సాధారణ సమస్యలు:
- డీహైడ్రేషన్
- వేడి వల్ల అలసట
- వడదెబ్బ
- తల తిరగడం, నీరసం
తీవ్రమైన సందర్భాల్లో, ఇది ప్రాణాంతకం కూడా కావచ్చు.
ఈ ఎండలతో జాగ్రత్త..
కొన్ని వర్గాల వారు వడగాల్పుల విషయంలో మరింత జాగ్రత్తగా ఉండాలి:
- పిల్లలు
- వృద్ధులు
- అనారోగ్యంతో బాధపడేవారు
- బయట పనిచేసే కార్మికులు
ఈ వర్గాల వారు నేరుగా ఎండ తగలకుండా, చల్లగా ఉండేలా చూసుకోవాలి.
సురక్షితంగా ఉండటానికి ప్రజలు ఏమి చేయాలి?
ప్రమాదాన్ని తగ్గించడానికి IMD కొన్ని సాధారణ సూచనలు ఇచ్చింది.
- ఎండ తీవ్రంగా ఉండే సమయాల్లో బయటకు వెళ్లవద్దు
- మధ్యాహ్నం 12 నుంచి 4 గంటల మధ్య ఇంట్లోనే ఉండండి.
- ద్రవపదార్థాలు ఎక్కువగా తాగండి
నీరు, కొబ్బరి నీళ్లు, మజ్జిగ, నిమ్మరసం వంటివి సహాయపడతాయి.
తగిన దుస్తులు ధరించండి
తేలికైన, వదులుగా, గాలి ఆడే దుస్తులు ఉత్తమం.
హెచ్చరిక సంకేతాలను గమనించండి
మీకు తల తిరగడం, అలసటగా లేదా అనారోగ్యంగా అనిపిస్తే, వెంటనే వైద్య సహాయం తీసుకోండి.
ప్రజలారా తస్మాత్ జాగ్రత్త..
ప్రజలు, ప్రభుత్వాలు ఇద్దరూ సిద్ధంగా ఉండాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యమైన చర్యలు:
- నీటిని ఆదా చేయడం
- కరవు పరిస్థితులను ఎదుర్కోవడం
- నగరాల్లో కూలింగ్ సెంటర్లు ఏర్పాటు చేయడం
- ఎప్పటికప్పుడు వేడి హెచ్చరికలు జారీ చేయడం
- రైతులకు మెరుగైన పంటల ఎంపికలో సలహాలు ఇవ్వడం
పొడి పరిస్థితులను తట్టుకోగల పంటలను పండించాలని రైతులకు సూచిస్తున్నారు.
Effective Planning To Mitigate El Niño Impact
Chaired a very important review meeting regarding the measures to address the impacts of the El Niño effect at Sahyadri Guest House in Mumbai, today.
Directed that, in light of potential El Niño, the impact be mitigated through… https://t.co/b8ckHOB0xn
— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) April 20, 2026
Find urea alternatives, says Maharashtra Agriculture Minister as West Asia war clouds fertiliser supply
This year’s weather forecasts have predicted an El Nino influence on the monsoon, raising the prospect of below-normal or uneven rainfall across parts of the state.…
— Amit Paranjape (@aparanjape) April 21, 2026
సిద్ధంగా ఉండటం ఎందుకు ముఖ్యం?
తీవ్రమైన వేడి కేవలం స్వల్పకాలిక సమస్య కాదు. ఇది వీటిపై ప్రభావం చూపుతుంది:
- ఆరోగ్యం, వ్యవసాయం
- నీటి సరఫరా, ఆర్థిక వ్యవస్థ
ముందుగానే ప్లాన్ చేసుకుంటే నష్టాన్ని తగ్గించి, ప్రాణాలను కాపాడుకోవచ్చు.
భారత్ ఇప్పటికే ఏప్రిల్లో తీవ్రమైన వేడిని ఎదుర్కొంటోంది, రాబోయే వారాల్లో పరిస్థితి మరింత దిగజారవచ్చు. IMD వడగాల్పుల హెచ్చరికలు జారీ చేయగా, శాస్త్రవేత్తలు వాతావరణ పరిస్థితులను మరింత తీవ్రతరం చేయగల శక్తివంతమైన ఎల్ నినోను గమనిస్తున్నారు.
రాబోయే నెలలు సవాలుగా ఉంటాయి. సమాచారం తెలుసుకుంటూ, జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ, ముందుగానే సిద్ధమవ్వడం వేడిని సురక్షితంగా ఎదుర్కోవడానికి కీలకం.