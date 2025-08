హైదరాబాద్‌లోని Qulabs కంపెనీ క్వాంటం కీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ టెక్నాలజీపై పని చేస్తోంది. ఇది హ్యాక్ చేయలేని కమ్యూనికేషన్ అందిస్తుంది. మరో కంపెనీ QuBeats క్వాంటం GPS సిస్టమ్‌ను నేవీ కోసం అభివృద్ధి చేస్తోంది. ఇది డీప్ సీ నావిగేషన్‌లో కూడా పని చేస్తుంది, అక్కడ సాధారణ GPS పనిచేయదు. ఈ కంపెనీలు ఇటీవల రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ నిర్వహించిన చాలెంజ్‌లో రూ.25 కోట్లు నిధులు గెలుచుకున్నాయి.

Enabling the Battlefield of Tomorrow with Quantum Tech



