Image Credit : Social Media

ఆటో డ్రైవర్ అభినవ్ కి, అతని స్నేహితులకి ఒక చాలెంజ్ విసిరారు. అది గెలిస్తే ఆటోలో ప్రయాణించినందుకు డబ్బులు తీసుకోనని చెప్పారు. కంప్యూటర్ అనే పదానికి పూర్తి రూపం (ఫుల్ ఫార్మ్) చెప్పమన్నారు… చెప్తే డబ్బులు తీసుకోనన్నారు. అభినవ్ ఆండ్ ప్రెండ్స్ టీం చెప్పలేరని ఆయన నమ్మకం... నిజంగాను వాళ్లు చెప్పలేకపోయారు కూడా.

ఆ తర్వాత ఆటో డ్రైవర్ చెప్పిందేంటంటే... “చదువు సంపాదనకి ఉపయోగపడుతుంది, కానీ సంపాదన చదువుకి ఉపయోగపడదు. 1976 లో నేను చదువుకునేటప్పుడు కంప్యూటర్లు వస్తాయని చెప్పేవారు. ఇప్పుడు అందరూ AI గురించి మాట్లాడుకుంటున్నారు. కంప్యూటర్ అంటే Commonly Operated Machine Purposely Used for Trade, Education, and Research” అని ఆటో డ్రైవర్ వివరించారు.