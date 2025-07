Image Credit : X-@RahulGandhi

1971 యుద్ద పరిస్థితుల్లో ఇందిరా గాంధీ ధైర్యంగా వ్యవహరించారంటున్నారు రాహుల్ గాంధీ... కానీ అమెరికా అధ్యక్షుడికి రాసిన లేఖ చూస్తే శరణు కోరినట్లుగా ఉందంటున్నారు నెటిజన్లు. తన నాన్నమ్మ గురించి గొప్పలు చెప్పుకుంటున్న రాహుల్ గాంధీ ఓసారి ఈ లేఖను చూడాలని... ఇదేనా 'రాజకీయ సంకల్పం' అంటూ ఎద్దేవా చేస్తున్నారు.

Rahul Gandhi talks about political will — but in 1971, Indira Gandhi wrote to Nixon almost like a mercy plea, begging for US intervention while accepting American dominance.



So what “political will” is @RahulGandhi referring to? The kind that wrote letters, not led wars? The… pic.twitter.com/lvX5havQ9s — BALA (@erbmjha) July 29, 2025

Stop the glorification circus! Indira Gandhi didn’t roar at America, she BEGGED Nixon in writing on 5 Dec 1971.



~ That letter was no power play, it was a pathetic plea for mercy. This is the real history Congress hides! pic.twitter.com/IeS1X780Ru — The Analyzer (News Updates🗞️) (@Indian_Analyzer) July 29, 2025