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    గవర్నర్ దత్తన్నతో భువనేశ్వరితో కలిసి చంద్రన్న భేటీ (ఫొటోలు)

    First Published Aug 14, 2023, 7:12 PM IST

    CHANDRABABU-DATTATREYA: టీడీపీ అధినేత, మాజీ ఏపీ సీఎం నారా చంద్రబాబు నాయుడు హిమాచల్‌ప్రదేశ్ పర్యటనలో భాగంగా గవర్నర్ బండారు దత్తాత్రేయను మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు. 

     

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    CHANDRABU MEET BANDARU DATTATRAYA

    CHANDRABABU-DATTATREYA: తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత, ఆంధ్రప్రదేశ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు (Nara Chandrababu Naidu)తన సతిమణి భువనేశ్వరితో హిమాచల్‌ప్రదేశ్లో పర్యటిస్తున్నారు. ఈ పర్యటనలో భాగంగా హర్యానా రాజ్‌భవన్‌లో గవర్నర్ బండారు దత్తాత్రయ (Bandaru Dattatraya)ను మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు. 

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    CHANDRABU MEET BANDARU DATTATRAYA

    సోమవారం నాడు (ఆగస్టు 14న) చండీగఢ్, హర్యానా రాజ్ భవన్ లో దత్తాత్రేయతో మర్యాదపూర్వకంగా టీడీపీ అధినేత భేటీ అయ్యారు.

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    CHANDRABU MEETS HARAYANA GOVERNER BANDARU DATTATRAYA

    CHANDRABABU-DATTATREYA: చంద్రబాబు దంపతులకు గవర్నర్ బండారు దత్తాత్రేయ, ఆయన సతీమణి బండారు వసంత రాజ్‌భవన్‌కు స్వాగతం పలికారు. 

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    Nara Chandrababu Naidu meets Bandaru Dattatraya

    CHANDRABABU-DATTATREYA: అనంతరం నారా చంద్రబాబు నాయుడు,భువనేశ్వరికి  శాలువా కప్పి, శ్రీకృష్ణుని విగ్రహన్ని అందజేశారు.   

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