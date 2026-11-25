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- Geethanjali Movie Review: నాగార్జునని ఆంధ్రా అందగాడిగా మార్చిన సినిమా, మరణాన్ని జయించిన అమర ప్రేమకావ్యం, గీతాంజలి రివ్యూ
Geethanjali Movie Review: నాగార్జునని ఆంధ్రా అందగాడిగా మార్చిన సినిమా, మరణాన్ని జయించిన అమర ప్రేమకావ్యం, గీతాంజలి రివ్యూ
Geethanjali Movie Review: అక్కినేని నాగార్జున కెరీర్ను మలుపు తిప్పిన ఈ క్లాసిక్ మూవీ, యవసామ్రాట్ ను ఆంధ్రా అందగాడిగా మార్చిన సినిమా, విడుదలై దశాబ్దాలు గడుస్తున్నా, నేటికీ తాజాగానే అనిపించే ఫిల్మ్ గీతాంజలి. ఈ సినిమా ప్రభావం యూత్ పై ఎంత చూపించిందంటే?
గీతాంజలి రివ్యూ
తెలుగు సినిమా చరిత్రలో ప్రేమకథలకు ఒక కొత్త భాష్యం చెప్పిన చిత్రం 'గీతాంజలి'. 1989లో విడుదలైన ఈ సినిమా, అప్పటివరకు ఉన్న రొటీన్ ఫార్ములా సినిమాలకు పూర్తి భిన్నంగా, ఒక సరికొత్త దృశ్యకావ్యంలా ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. దిగ్గజ దర్శకుడు మణిరత్నం దర్శకత్వం వహించిన ఏకైక తెలుగు సినిమా ఇదే కావడం విశేషం. అక్కినేని నాగార్జున కెరీర్ను మలుపు తిప్పిన ఈ క్లాసిక్ చిత్రం విడుదలై దశాబ్దాలు గడుస్తున్నా, నేటికీ దాని తాజాదనం ఏమాత్రం తగ్గలేదు.
గీతాంజలి కథ విషయానికి వస్తే..?
ప్రకాష్ (నాగార్జున) ఒక ఉత్సాహవంతమైన యువకుడు. కాలేజీ చదువు పూర్తి చేసుకుని జీవితంలో ఎన్నో కలలతో ముందుకు సాగుతున్న తరుణంలో, తనకు క్యాన్సర్ ఉందని, తాను కేవలం కొన్ని నెలలు మాత్రమే బతుకుతానని తెలుస్తుంది. మరణం తనకోసం ఎదురుచూస్తోందనే చేదు నిజంతో కుంగిపోయిన ప్రకాష్, తన చివరి రోజులను ప్రశాంతంగా గడపడానికి ఊటీకి వెళ్తాడు.
అక్కడ అతనికి గీతాంజలి (గిరిజ) పరిచయమవుతుంది. చూడ్డానికి ఎంతో అల్లరిగా, చలాకీగా, జీవితాన్ని ప్రతి క్షణం ఆస్వాదిస్తూ కనిపించే గీతాంజలి, ప్రకాష్ జీవితంలోకి కొత్త వెలుగులు నింపుతుంది. ఆమె చేసే అల్లరి, ఆటపట్టించడం వల్ల ప్రకాష్ తన బాధను మర్చిపోయి మళ్లీ నవ్వడం మొదలుపెడతాడు. ఇద్దరి మధ్య ప్రేమ చిగురిస్తుంది. అయితే, ఎప్పుడూ నవ్వుతూ అందరినీ నవ్వించే గీతాంజలికి కూడా ఒక ప్రాణాంతక గుండె జబ్బు ఉందని, ఆమె కూడా ఎంతో కాలం బతకదని ప్రకాష్కు తెలుస్తుంది. మరణం అంచున ఉన్న ఇద్దరు ప్రేమికులు తమ మిగిలిన కొద్ది కాలాన్ని ఎలా గడిపారు? వారి ప్రేమ విధిని ఎలా ఎదుర్కొంది? అనేదే ఈ చిత్ర ప్రధాన కథ
నటీనటుల అద్భుత అభినయం
అప్పటివరకు యాక్షన్, మాస్ సినిమాలతో పేరు తెచ్చుకున్న నాగార్జున, ఈ సినిమాలో 'ప్రకాష్' పాత్రలో పరకాయ ప్రవేశం చేశారు. ఒకవైపు మరణ భయం, మరోవైపు ప్రేయసి పట్ల ఆరాధనను తన కళ్లతోనే పలికించారు. ఆయన స్టైల్, హెయిర్ స్టైల్, కాస్ట్యూమ్స్ అప్పట్లో యువతను పిచ్చెక్కించాయి. ఈ చిత్రం నాగార్జునకు 'రొమాంటిక్ హీరో' ఇమేజ్ను శాశ్వతంగా అందించింది. ఆంధ్రా అందగాడిగా మార్చిన సనిమా ఇదే. ఈ సినిమా తరువాత నాగ్ కు యూత్ లో క్రేజ్ అమాంతం పెరిగిపోయింది.
ఇక గీతాంజలి పాత్రలో గిరిజ నటన ఈ సినిమాకు ప్రాణం. ఆమె అమాయకత్వం, అల్లరి, ఆకతాయితనం ప్రేక్షకులను కట్టిపడేశాయి. తొలి సినిమా అయినా ఎంతో అనుభవం ఉన్న నటిలా అద్భుతంగా నటించారు. ఇక వీరితో పాటు విజయకుమార్, రాధా రవి, సుమిత్ర, సిల్క్ స్మిత, బ్రహ్మానందం, డిస్కో శాంతి తదితరులు తమ పాత్రల పరిధి మేరకు చక్కగా నటించారు. ముఖ్యంగా గీతాంజలి తండ్రిగా విజయకుమార్ నటన ఎంతో హుందాగా ఉంటుంది.
మణిరత్నం – ఇళయరాజా – పి.సి. శ్రీరామ్ కాంబినేషన్..
ఈ సినిమా ఇంత పెద్ద క్లాసిక్ అవ్వడానికి ప్రధాన కారణం ముగ్గురు దిగ్గజ సాంకేతిక నిపుణుల కలయిక. అందులో మొదటివాడు మణిరత్నం. విషాదభరితమైన కథను ఏమాత్రం భారంగా కాకుండా, ఎంతో ఆహ్లాదకరంగా, కవితాత్మకంగా తెరకెక్కించడంలో మణిరత్నం ప్రతిభ అడుగడుగునా కనిపిస్తుంది. సన్నివేశాల్లోని సహజత్వం, తక్కువ డైలాగ్స్తో ఎక్కువ భావాన్ని పలికించే తీరు ప్రేక్షకులను మంత్రముగ్ధులను చేస్తుంది.
ఇక ఈసినిమాకు మణిరత్నం తరువాత ప్రాణం పోసిన మరో వ్యక్తి ఇళయరాజా. గీతాంజలి సినిమాకు ఇళయరాజా అందించిన పాటలు, నేపథ్య సంగీతం ఎవర్గ్రీన్. 'ఓ పాపా లాలి', 'జగడ జగడ జాం', 'ఆమనీ పాడవే', 'ఓ ప్రియా ప్రియా', 'నందికొండ వాగుల్లోన', 'జల్లంత కవ్వింత' పాటలు నేటికీ తెలుగు శ్రోతల ప్లేలిస్టులలో అగ్రస్థానంలో ఉంటాయి. వేటూరి సుందరరామమూర్తి సాహిత్యం ఈ పాటలకు మరింత వన్నె తెచ్చింది.
ఊటీలోని పొగమంచు, వర్షం, సూర్యాస్తమయ దృశ్యాలను పి.సి. శ్రీరామ్ తన కెమెరాలో బంధించిన తీరు ఒక అద్భుతం. ప్రతి ఫ్రేమ్ ఒక పెయింటింగ్లా కనిపిస్తుంది. లైటింగ్ విషయంలో ఆయన చేసిన ప్రయోగాలు భారతీయ సినిమాటోగ్రఫీకే కొత్త దారి చూపాయి.
గీతాంజలి సినిమా ఆసక్తికర విశేషాలు
మణిరత్నం తన కెరీర్లో నేరుగా తెలుగులో దర్శకత్వం వహించిన ఏకైక చిత్రం గీతాంజలి. నాగార్జున స్వయంగా మణిరత్నంను కలిసి తనతో ఒక సినిమా చేయాలని కోరడంతో ఈ ప్రాజెక్ట్ పట్టాలెక్కింది. ఈ సినిమాలో గీతాంజలి పాత్ర కోసం మొదట నిరోషా, ఆ తర్వాత రమ్యకృష్ణ వంటి వారిని అనుకున్నప్పటికీ, చివరికి లండన్లో ఉన్న గిరిజ షెట్టర్ ఫోటో చూసి మణిరత్నం ఆమెను ఎంపిక చేశారు.
1989 మే 11న ఈ చిత్రం విడుదలైంది. అంతకుముందు నాగార్జున నటించిన 'శివ' (అక్టోబర్ 1989) కంటే ముందే గీతాంజలి విడుదలై ట్రెండ్ సెట్టర్గా నిలిచింది. ఒకే ఏడాదిలో రెండు విభిన్నమైన క్లాసిక్స్ (గీతాంజలి, శివ) ఇచ్చి నాగార్జున చరిత్ర సృష్టించారు.
తెలుగులో ఘనవిజయం సాధించిన తర్వాత, ఈ చిత్రాన్ని తమిళంలో 'ఇదయత్తై తిరుడాతే' పేరుతో, హిందీలో 'గీతాంజలి' పేరుతో డబ్ చేశారు. తమిళంలోనూ ఈ సినిమా సిల్వర్ జూబ్లీ ఆడి సంచలనం సృష్టించింది.
ప్లస్ పాయింట్స్ & మైనస్ పాయింట్స్
ప్లస్ పాయింట్స్:
మణిరత్నం కథనం, భావోద్వేగాలను పండించిన విధానం.
నాగార్జున, గిరిజల మధ్య కెమిస్ట్రీ.
ఇళయరాజా సంగీతం, వేటూరి సాహిత్యం.
పి.సి. శ్రీరామ్ అద్భుతమైన విజువల్స్.
సహజమైన హాస్యం, హృదయాన్ని హత్తుకునే క్లైమాక్స్.
మైనస్ పాయింట్స్:
కమర్షియల్ హంగులు, ఫైట్లు ఆశించే మాస్ ప్రేక్షకులకు కథనం కొంత నెమ్మదిగా అనిపించవచ్చు.
విషాద ఛాయలు ఉన్న కథ కావడం.
గీతాంజలి రికార్డులు - అవార్డులు
1989 సంవత్సరానికి గాను ఉత్తమ ప్రజాదరణ పొందిన చిత్రంగా (Best Popular Film Providing Wholesome Entertainment) గీతాంజలి జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డును గెలుచుకుంది.
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం నుంచి పలు విభాగాల్లో ప్రతిష్టాత్మక 7 నంది అవార్డులను కైవసం చేసుకుంది (ఉత్తమ కథా రచయితగా మణిరత్నం, ఉత్తమ సినిమాటోగ్రాఫర్గా పి.సి. శ్రీరామ్ తదితరులు).
అప్పట్లో కేవలం క్లాస్ సినిమాగా భావించినప్పటికీ, బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ వసూళ్లను రాబట్టింది. హైదరాబాద్, విజయవాడ, వైజాగ్ వంటి ప్రధాన కేంద్రాల్లో 100 రోజులు, కొన్ని థియేటర్లలో 175 రోజులు (సిల్వర్ జూబ్లీ) ప్రదర్శితమై రికార్డు సృష్టించింది.
విడుదలైన 35 ఏళ్ల తర్వాత కూడా భారతదేశంలోని అత్యుత్తమ రొమాంటిక్ చిత్రాల జాబితాలో గీతాంజలికి ఎప్పుడూ చోటు ఉంటుంది.
ఫైనల్ గా చెప్పాలంటే?
మరణం అనేది ప్రతి ఒక్కరికీ అనివార్యమైన సత్యం. కానీ ఆ మరణం ఎప్పుడు వస్తుందో తెలిసినప్పుడు, మిగిలిన ప్రతి క్షణాన్ని ప్రేమతో, ఆనందంతో ఎలా గడపాలో నేర్పించే గొప్ప చిత్రం గీతాంజలి. ఇది కేవలం ఒక సినిమా మాత్రమే కాదు, ఒక అందమైన అనుభూతి. మణిరత్నం మేకింగ్, ఇళయరాజా సంగీతం, నాగార్జున–గిరిజల నటన ఈ చిత్రాన్ని తెలుగు సినీ చరిత్రలో చిరస్థాయిగా నిలబెట్టాయి.