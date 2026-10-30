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- Online Vs Offline : ఆన్ లైన్ లో నెలవారీ సరుకులు కొంటే నష్టం ఏంటి? షాప్ కి వెళ్లి కొంటే లాభం ఏంటి?
Online Vs Offline : ఆన్ లైన్ లో నెలవారీ సరుకులు కొంటే నష్టం ఏంటి? షాప్ కి వెళ్లి కొంటే లాభం ఏంటి?
Online Vs Offline : ఆన్ లైన్ లో కూరగాయలు, ఇంట్లో కావాల్సిన సరుకులు కొంటున్నారా? అసలు ఆన్ లైన్ షాపింగ్ కీ, షాప్ కి వెళ్లి కొనడంలో తేడా ఏంటి? మనకు కలిగే లాభం ఏంటి?
Online Shopping..
ఈ రోజుల్లో స్మార్ట్ ఫోన్ చేతిలో లేనివాళ్లు ఎవరూ లేరు. మన ప్రతి అవసరాన్నీ తీర్చే యాప్స్ కూడా ఉన్నాయి. జస్ట్ ఒక్క క్లిక్ చేస్తే చాలు.. మనకు కావాల్సినవన్నీ నిమిషాల్లో మన ముందు ఉంటున్నాయి. దీంతో.. మన పని సులభతరం అయిపోయింది. ఎండలో బయటకు వెళ్లే పని లేకుండా, షాపింగ్ మాల్స్ లో క్యూ లైన్లలో నిలబడే అవసరం లేకుండా.. నిమిషాల్లో మన పని జరిగిపోతోంది. ఇక్కడి వరకు బాగానే ఉంది. కానీ, ఆన్ లైన్ లో సరుకులు, పండుల కొనడం వల్ల కలిగే నష్టాలు ఏంటో తెలుసా? మనం షాప్ కి వెళ్లి మరీ ఎందుకు కొనుక్కోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం...
మనమే వెళ్లి ఎందుకు షాపింగ్ చేయాలి?
1. తాజా కూరగాయలు..
మీ చేతులతోనే ఎంచుకోవచ్చు.. ఆన్లైన్లో బెండకాయలు ఆర్డర్ చేస్తే మెత్తగా ఒంగిపోయేవి వచ్చాయా? టమాటాలు సగం నలిగిపోయి వచ్చాయా? అదే మీరు నేరుగా మార్కెట్కి వెళ్తే.. ప్రతి కూరగాయను చేత్తో పట్టుకుని చూసి, ఫ్రెష్గా ఉన్నవాటిని మాత్రమే ఏరి కోరి తెచ్చుకోవచ్చు. పండ్లు, ఆకుకూరలు తాజాగా ఉన్నాయో లేదో మీరే సరిచూసుకోవచ్చు. దీనివల్ల మీ వంటల్లో నాణ్యత తగ్గదు. సరిగా రాకపోతే తిరిగి రిటర్న్ కూడా చేయలేం.
2. అదనపు ఛార్జీల బాధ ఉండదు..
"10 నిమిషాల్లో డెలివరీ" అని యాప్లో కనిపిస్తుంది.. కానీ అరగంటైనా ఆర్డర్ ట్రాకింగ్లోనే ఉంటుంది. దీనికి తోడు డెలివరీ ఛార్జీలు, హ్యాండ్లింగ్ ఫీజులు, పీక్ అవర్ ఛార్జీలు అంటూ జేబుకు చిల్లు పెడతారు. కేవలం ఒక ప్యాకెట్ పాలు, బ్రెడ్ కావాలన్నా డెలివరీ ఫీజు తప్పించుకోవడానికి అవసరం లేని సరుకులను కార్ట్లో కలపాల్సి వస్తుంది. అదే షాప్కి వెళ్తే.. రూపాయి అదనంగా ఇవ్వక్కర్లేదు, క్షణాల్లో కావాల్సింది తెచ్చుకోవచ్చు.
3. రియల్ ఆఫర్లు.. బెస్ట్ డిస్కౌంట్లు..
ఆన్లైన్ యాప్లలో ధరలు క్షణ క్షణం మారుతుంటాయి. కానీ, లోకల్ సూపర్మార్కెట్లు, కిరాణా షాప్లలో బిస్కెట్లు, బియ్యం, గోధుమపిండిపై "బై 1 గెట్ 1" ఆఫర్లు లేదా ప్రత్యేక డిస్కౌంట్లు దొరుకుతాయి. ఇక మన వీధి చివరి కూరగాయల వ్యాపారి దగ్గరైతే కాస్త బేరం ఆడి ఆకుకూరలు లేదా కొత్తిమీరను ఉచితంగా కూడా పొందే అవకాశం ఉంటుంది.
4. ప్లాస్టిక్ చెత్తకు చెక్ పెట్టవచ్చు..
ఆన్లైన్లో ఒక చిన్న వస్తువు ఆర్డర్ చేసినా.. దానికి లేయర్లు లేయర్లుగా ప్లాస్టిక్ కవర్లు, కార్డ్బోర్డ్ బాక్సులు, సెల్లోఫేన్ షీట్లు చుట్టి డెలివరీ చేస్తారు. ఇది మీ ఇంట్లో చెత్తను పెంచడమే కాకుండా, పర్యావరణానికి తీవ్ర హాని కలిగిస్తుంది. అదే మీరు స్వయంగా మార్కెట్కి వెళ్లేటప్పుడు ఒక కాటన్ సంచి పట్టుకెళ్తే ప్లాస్టిక్ వాడకాన్ని తగ్గించిన వారవుతారు.
5. డిజిటల్ లైఫ్ నుంచి ఒక చిన్న రిలీఫ్
రోజంతా ల్యాప్టాప్లు, స్మార్ట్ఫోన్ స్క్రీన్లను చూస్తూ గడిపే జీవితంలో.. మార్కెట్కి వెళ్లడం ఒక మంచి బ్రేక్లా పనిచేస్తుంది. సూపర్మార్కెట్లో నడుస్తూ కొత్త రకాల స్నాక్స్ చూడటం, వచ్చే దారిలో వేడి వేడి సమోసా తినడం, లేదా బాటలో కలిసే పొరుగింటి వారితో నాలుగు మాటలు మాట్లాడటం కూడా మనసుకు ఎంతో ఉత్సాహాన్నిస్తుంది.
ఆన్లైన్ గ్రాసరీ యాప్లు అత్యవసర సమయాల్లో ఉపయోగపడతాయి అనడంలో సందేహం లేదు. కానీ, ఎప్పుడూ వాటిపైనే ఆధారపడితే క్వాలిటీ తగ్గడమే కాకుండా, మన డబ్బు, పర్యావరణం కూడా నష్టపోతాయి. కాబట్టి ఈసారి సరుకులు కావాలనుకున్నప్పుడు.. కాసేపు ఫోన్ పక్కన పెట్టి, సమీపంలోని షాప్కి వెళ్లి సరదాగా షాపింగ్ చేసి రండి.