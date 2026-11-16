చీపురుకు అల్యూమినియం ఫాయిల్ చుట్టి ఎందుకు తుడవాలి? దీని వల్ల ఉపయోగాలేంటి?
చీపురు ప్రతి ఇంట్లో ఉంటుంది. చీపురుకు అల్యూమినియం ఫాయిల్ చుడితే ఎన్నో ఉపయోగాలు ఉన్నాయి. అలా చుట్టడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది? ఎందుకు అల్యూమినియం ఫాయిల్ చుట్టాలి అనే విషయాలు తెలుసుకోండి.
చీపురుకు అల్యూమినియం ఫాయిల్
ఇంటిని శుభ్రం చేసేటప్పుడు చీపురుతో ఊడ్చినా కొంత దుమ్ము, వెంట్రుకలు నేలపై మిగిలిపోతుంటాయి. ముఖ్యంగా చిన్న చిన్న వెంట్రుకలు చీపురు పుల్లలకు చిక్కుకుని ఇబ్బంది పెడతాయి. వీటిని తొలగించడానికి చాలామంది మళ్లీ మళ్లీ చీపురును శుభ్రం చేయాల్సి వస్తుంది. అయితే ఈ సమస్యకు వంటగదిలో ఉండే అల్యూమినియం ఫాయిల్తో ఓ చిన్న చిట్కా పాటించవచ్చని చెబుతున్నారు. చీపురుకు అల్యూమినియం ఫాయిల్ చుట్టడం వల్ల దుమ్ము, వెంట్రుకలను సులభంగా తొలగించవచ్చని సోషల్ మీడియాలో ఈ చిట్కా వైరల్ అవుతోంది. ఖర్చు లేకుండా ఇంట్లోనే ప్రయత్నించగల ఈ పద్ధతి ఇప్పుడు చాలామందిని ఆకర్షిస్తోంది.
ఏంటి ఉపయోగం?
ఈ చిట్కా కోసం ముందుగా కొద్దిగా అల్యూమినియం ఫాయిల్ తీసుకోవాలి. దాన్ని చీపురు కింది భాగంలో, పుల్లలకు దగ్గరగా చుట్టాలి. అయితే చీపురు పుల్లలు స్వేచ్ఛగా కదిలేలా చూసుకోవాలి. ఇలా చుట్టిన తర్వాత మామూలుగానే నేలను ఊడ్చుకోవచ్చు. అల్యూమినియం ఫాయిల్ విద్యుత్ను బాగా ప్రసారం చేస్తుంది. దీని వల్ల ఏర్పడే స్థిర విద్యుత్ ప్రభావం కొన్ని తేలికపాటి దుమ్ము కణాలు, వెంట్రుకలను ఆకర్షించడంలో సహాయపడవచ్చని చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా టైల్స్, నునుపైన నేలలపై ఈ పద్ధతిని ప్రయత్నించవచ్చు. ఫాయిల్ చిరిగిపోయినా, మురికిగా మారినా దాన్ని మార్చుకోవాలి. చుట్టేటప్పుడు ఫాయిల్ అంచులు చేతికి గుచ్చుకోకుండా జాగ్రత్త పడాలి.
ఒకసారి ప్రయత్నించి చూడండి
అయితే ఈ చిట్కా అన్ని ఇళ్లలో ఒకేలా పనిచేస్తుందని చెప్పలేం. నేల రకం, గదిలో తేమ, చీపురు పుల్లల స్వభావం బట్టి ఫలితం మారవచ్చు. అల్యూమినియం ఫాయిల్ చుట్టినంత మాత్రాన దుమ్ము మొత్తం తొలగిపోతుందని అనుకోవద్దు. నేలపై పేరుకున్న దుమ్మును పూర్తిగా తొలగించడానికి సాధారణంగా చీపురుతో ఊడ్చిన తర్వాత తడి గుడ్డతో తుడవడం మంచిది. అలాగే చీపురు పుల్లలకు చిక్కుకున్న వెంట్రుకలను ఎప్పటికప్పుడు తీసేయాలి. సన్నని దుమ్ము ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు మైక్రోఫైబర్ మాప్ కూడా ఉపయోగపడుతుంది. కాబట్టి ఈ ఫాయిల్ చిట్కాను ఇంట్లో ఒకసారి ప్రయత్నించి ఫలితం ఎలా ఉంటుందో చూసుకోవచ్చు.