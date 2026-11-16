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Hair Loss: జుట్టు విపరీతంగా రాలుతోందా? ఈ తప్పులు చేయకండి

life Nov 16 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:gemini
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ఒత్తిడిని తగ్గించుకోండి

దీర్ఘకాలిక ఒత్తిడి మీ జుట్టు రంగు, పెరుగుదలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది. కాబట్టి ఒత్తిడిని అదుపులో ఉంచుకోండి.

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కెమికల్ ట్రీట్‌మెంట్లతో జాగ్రత్త

రసాయనాల వినియోగం జుట్టు ఆరోగ్యాన్ని దెబ్బతీస్తుంది. అధిక స్టైలింగ్, కెమికల్స్ వాడటం వల్ల జుట్టు బలహీనపడి చిన్న వయసులోనే తెల్లబడే ప్రమాదం ఉంది.

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క్రమం తప్పకుండా స్కాల్ప్ మసాజ్

తేలికపాటి నూనెతో తలకు మసాజ్ చేయడం వల్ల రక్త ప్రసరణ మెరుగుపడుతుంది. ఇది పోషకాలు జుట్టు మూలాలకు చేరేలా చేస్తుంది.

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జుట్టు పెరుగుదలకు నిద్ర అవసరం

జుట్టు ఆరోగ్యంగా పెరగాలంటే రోజూ 7-9 గంటల నిద్ర చాలా అవసరం. సరైన విశ్రాంతి శరీరంలోని సహజ రిపేర్ ప్రక్రియలకు సహాయపడుతుంది.

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టైట్ హెయిర్‌స్టైల్స్ వద్దు

జుట్టు తెగిపోకుండా, పాడవకుండా ఉండాలంటే టైట్ హెయిర్‌స్టైల్స్‌ను మానుకోండి. జుట్టును దువ్వేటప్పుడు సున్నితంగా వ్యవహరించండి.

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