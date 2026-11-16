Hair Loss: జుట్టు విపరీతంగా రాలుతోందా? ఈ తప్పులు చేయకండి

దీర్ఘకాలిక ఒత్తిడి మీ జుట్టు రంగు, పెరుగుదలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది. కాబట్టి ఒత్తిడిని అదుపులో ఉంచుకోండి.
రసాయనాల వినియోగం జుట్టు ఆరోగ్యాన్ని దెబ్బతీస్తుంది. అధిక స్టైలింగ్, కెమికల్స్ వాడటం వల్ల జుట్టు బలహీనపడి చిన్న వయసులోనే తెల్లబడే ప్రమాదం ఉంది.
తేలికపాటి నూనెతో తలకు మసాజ్ చేయడం వల్ల రక్త ప్రసరణ మెరుగుపడుతుంది. ఇది పోషకాలు జుట్టు మూలాలకు చేరేలా చేస్తుంది.
జుట్టు ఆరోగ్యంగా పెరగాలంటే రోజూ 7-9 గంటల నిద్ర చాలా అవసరం. సరైన విశ్రాంతి శరీరంలోని సహజ రిపేర్ ప్రక్రియలకు సహాయపడుతుంది.
జుట్టు తెగిపోకుండా, పాడవకుండా ఉండాలంటే టైట్ హెయిర్స్టైల్స్ను మానుకోండి. జుట్టును దువ్వేటప్పుడు సున్నితంగా వ్యవహరించండి.
Bangle Designs: చేతుల అందాన్ని పెంచే గాజుల డిజైన్లు.. చూసేయండి
Gold Ring: చిన్నారుల కోసం బంగారు ఉంగరాలు.. ఎంత క్యూట్ గా ఉన్నాయో!
Sweet Potato: చిలగడదుంపలు రెగ్యులర్ గా తింటే చాలు.. ఎన్ని లాభాలో!
పెరట్లో పెంచే మొక్కలకు బెస్ట్ ఎరువు ఇదే