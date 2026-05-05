Death In Flight: విమానంలో సడెన్ గా ఎవరైనా చనిపోతే ఏం చేస్తారు..?
Death In Flight: విమానం గాలిలో ఎగురుతున్నప్పుడు సడెన్ గా ఎవరైనా చనిపోతే ఏం చేస్తారు? ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటారు? చనిపోయిన వ్యక్తి బాడీని ఎలా వారి కుటుంబ సభ్యులకు చేరుస్తారో మీకు తెలుసా?
Death in Flight
మనిషికి చావు ఎప్పుడు ఎలా వస్తుందో ఎవరూ ఊహించలేరు. ఒక్కొక్కరికి ఒక్కో సమయంలో ఒక్కోలా పరిచయం అవుతుంది. అయితే, ఎప్పుడైనా ఊహించారా? పొరపాటున ఎవరైనా సడెన్ గా హార్ట్ ఎటాక్ తో కానీ లేదా ఇంకేదైనా మెడికల్ ఎమర్జెన్సీతో కానీ చనిపోతే ఏం జరుగుతుంది? విమాన సిబ్బంది ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటారో తెలుసా? ఇలాంటి అనుకోని సంఘటనలు జరిగినప్పుడు ఏం చేయాలి అనే విషయంలో ముందుగానే విమాన సిబ్బందికి ట్రైనింగ్ ఇస్తారట. మరి, వారు ఎలా స్పందిస్తారో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
డెడ్ బాడీ ని ఏం చేస్తారు?
విమానం గాలిలో ఎగురుతున్నప్పుడు సడెన్ గా ఎవరైనా చనిపోతే వెంటనే విమానంలో సిబ్బంది మొదటగా కెప్టెన్ కి తెలియజేస్తారు. విమానంలో డాక్టర్ లేదా వైద్య నిపుణులు ఉంటే.. వారి హెల్ప్ తీసుకుంటారు. వారి మరణాన్ని డాక్టర్లు అధికారికంగా నిర్ధారించాల్సి ఉంటుంది.
వాళ్లు నిజంగా చనిపోయారు అని నిర్ధారించుకున్న తర్వాత డెడ్ బాడీని ఎక్కడికీ తరలించరు. మరణించిన వ్యక్తి కళ్లకు గంతలు కట్టి, దుప్పటితో కప్పుతారు. మృతదేహాన్ని సీట్ బెల్ట్ తో టై చేస్తారు. విమానంలో ఖాళీ ఉంటే.. వేరే సీటుకు మారుస్తారు.
ఎమర్జెన్సీ ల్యాండింగ్ చేస్తారా?
ప్రయాణికుడు చనిపోయిన వెంటనే ఎమర్జెన్సీ ల్యాండింగ్ చేయరు.విమానం ఎక్కడ ఉంది? ఎంత దూరం ప్రయాణించాలి? అనే విషయాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. అంతేకాదు, వైద్యుల సలహా మేరకు కెప్టెన్ ఎమర్జెన్సీ ల్యాండింగ్ చేయాలా వద్దా అనే విషయంపై నిర్ణయం తీసుకుంటారు.విమానం ల్యాండ్ చేసిన తర్వాత, మొదట ఇతర ప్రయాణికులను సురక్షితంగా దించుతారు. ఆ తర్వాత సంబంధిత అధికారుల సమక్షంలో మృతదేహాన్ని బయటకు తీస్తారు.
అలా కాకుండా, ప్రయాణికుడు బతకడానికి చిన్న అవకాశం ఉన్నా.. విమానాన్ని సమీపంలోని విమానాశ్రయంలో ఎమర్జెనీ ల్యాండింగ్ చేస్తారు. అలా కాకుండా విమానంలోనే ప్రాణాలు కోల్పోతే వీలైనంత వరకు అత్యవసర ల్యాండింగ్ చేయరు. విదేశాల్లో ల్యాండింగ్ చేయాల్సి వస్తే.. మృతదేహాన్ని అక్కడే దించాల్సి వస్తుంది. దీని వల్ల పోస్టుమార్టం సహా, చాలా లీగల్ సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే.. గమ్యస్థానం వచ్చే వరకు డెడ్ బాడీని విమానంలోనే ఉంచే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి.
విమానం ల్యాండ్ కావడానికి ముందు పైలట్ ఎయిర్ ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ (ATC)కి తెలియజేస్తారు. విమానం ల్యాండ్ అయిన తర్వాత, వైద్య బృందాలు , పోలీసులు విమానంలోకి ప్రవేశించి తనిఖీలు నిర్వహిస్తారు. ఆ తర్వాతే మృతదేహాన్ని కిందకు దించుతారు.