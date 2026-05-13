Snake: మీ ఇంట్లో నుంచి ఇలాంటి వాసనలు వస్తే.. పాములు రావడం గ్యారెంటీ..!
Snake: ఎండాకాలం వచ్చింది అంటే చాలు.. చాలా మంది ఇళ్ల ల్లోకి పాములు వచ్చేస్తూ ఉంటాయి. అయితే.. మన ఇంటి నుంచి వచ్చే కొన్ని వాసనలు పాములను ఆకర్షిస్తాయని మీకు తెలుసా?
పాము అంటే ఎవరికైనా భయం ఉంటుంది. అంత దూరంలో పామును చూస్తేనే చాలా మంది భయపడిపోతూ ఉంటారు.అలాంటిది పాము ఏకంగా ఇంట్లోకి వస్తే ఇంకేమైనా ఉందా.. గుండె ఆగినంత పని అయిపోతుంది. వెంటనే ఆ పామును వెళ్లగొట్టడానికి ఎవరి ప్రయత్నాలు వాళ్లు చేసేస్తూ ఉంటారు. అంతేకాదు.. తాము ఇంటిని ఎప్పుడూ శుభ్రంగానే ఉంచుతాం అయినా.. పాములు ఎలా వచ్చాయి అనే అనుమానం మీకు కలగొచ్చు. అయితే.... మీరు ఇంటిని ఎంత శుభ్రంగా ఉంచినా కూడా.. మీ ఇంటి నుంచి వచ్చే కొన్ని వాసనలు పాములను ఆకర్షిస్తాయని మీకు తెలుసా? అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం....
ఎలుకలు....
మీ ఇంట్లో ఎలుకలు ఉంటే... వాటి వాసనను పాములు పసిగట్టగలవు. చాలా ఈజీగా మీ ఇంట్లోకి అడుగుపెడతాయి. పాములకు ఎలుకలు ఆహారం. కాబట్టి... వాటి వాసనను చాలా ఈజీగా పట్టేస్తాయి. మీ ఇంట్లోకి పాములు రాకూడదు అంటే... ముందు ఇంట్లో ఎలుకలు లేకుండా చూసుకోవాలి.
పెంపుడు జంతువుల ఆహారం, పక్షి గుడ్లు...
చాలా మంది తమ ఇంట్లో పెంపుడు జంతువులను పెంచుకుంటూ ఉంటారు. వాటికి ఇంటి బయట ఆహారం పెట్టినప్పుడు ఆ వాసనకు ఎలుకలు అక్కడికి వచ్చేస్తూ ఉంటాయి. ఆ ఎలుకల వాసనకు పాములు అక్కడికి ఈజీగా వచ్చేస్తాయి. అంతేకాకుండా.. ఇంటి దగ్గరలో పక్షి గూడు ఉంటే.. ఆ పక్షులు పెట్టే గుడ్ల కోసం కూడా పాములు వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది.
చల్లని, తేమతో కూడిన ప్రదేశాలు...
ఎండాకాలంలో పాములు చల్లని, తేమతో కూడిన ప్రదేశాలను వెతుక్కుంటూ వస్తాయి. మీ ఇంటి మూలల్లో తడి లేదా తేమ వాసన వస్తుంటే.. పాములు అక్కడికి వచ్చే అవకాశం చాలా ఎక్కువగా ఉంది.
ఇంట్లోకి పాములు రాకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి..?
పాములు మీ ఇంట్లోకి రాకుండా ఉండాలంటే.. మీ ఇంటిని ఎప్పుడూ శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి. చెత్త పేరుకోకుండా జాగ్రత్త పడాలి. అంతేకాదు పాములను ఆకర్షించే ఎలుకలు ఇంట్లోకి రాకుండా చూసుకోవాలి. ఎందుకంటే.. ఎలుకలు ఉంటే పాములు వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. అంతేకాకుండా... మీ ఇంటి ఆవరణలో అడవి తులసి మొక్కను పెంచడం వల్ల పాములు మీ ఇంటి దరిదాపుల్లోకి కూడా రావు.