Summer Vacation: మండే ఎండల్లో చల్లగా గడపాలా? మీ మనసు దోచే ప్లేసులు ఇవే
Summer Vacation: సమ్మర్ లో వెకేషన్ కి వెళ్లడానికి ప్లాన్ చేసుకుంటున్నారా? ఈ ఎండలకు కేరళ బెస్ట్ ఆప్షన్. మరి, కేరళలలో ఎలాంటి ప్లేస్ లు మిస్ అవ్వగుండా చూడాలో తెలుసా?
Kerala Trip
బయట ఎండలు మండిపోతున్నాయి. మరోవైపు పిల్లలకు పరీక్షలు అయిపోయి సెలవులు ఇచ్చేశారు. ఇంట్లో పిల్లల అల్లరి భరించలేక బయటకు ఎక్కడికైనా తీసుకువెళ్దాం అంటే.. ఎండలు భయంకరంగా ఉన్నాయి.. ఇలాంటి సమస్యతో మీరు కూడా ఇబ్బంది పడుతున్నారా? అయితే.. ఈ ఎండలకు మీరు మీ ఫ్యామిలీతో హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేయాలంటే.. కేరళ బెస్ట్ ఆప్షన్. చాలా మంది చలికాలం, వర్షాకాలంలో మాత్రమే కేరళ అందాలు చూడటానికి బాగుంటాయి అని అనుకుంటారు. కానీ.. ఎండాకాలంలో కేరళను బాగా ఎంజాయ్ చేయవచ్చు. ఈ సీజన్ లో కేరళలలో ఏ హిల్ స్టేషన్స్ కి వెళితే.. మీరు హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేయచ్చో ఇప్పుడు చూద్దాం...
కేరళలలో చూడాల్సిన బెస్ట్ హిల్ స్టేషన్స్..
1.మున్నార్ ( Munnar)
మున్నార్ కేరళలో అత్యంత ప్రసిద్ధ పర్యాటక కేంద్రం.సముద్ర మట్టానికి వేల అడుగుల ఎత్తులో ఉండటం వల్ల ఇక్కడ వేసవిలో కూడా వాతావరణం చాలా చల్లగా ఉంటుంది. ఈ ప్లేస్ చూడటానికి రెండు కళ్లు సరిపోవా అన్నంత అందంగా ఉంటుంది.
ముఖ్య ఆకర్షణలు: టీ మ్యూజియం, ఎరవికుళం నేషనల్ పార్క్, మట్టుపెట్టి డ్యామ్.
ప్రత్యేకత: ఇక్కడి విస్తారమైన టీ తోటలు కళ్లకు పచ్చని విందును అందిస్తాయి.
2. వయనాడ్ (Wayanad) - ప్రకృతి ప్రేమికుల నిలయం
వయనాడ్ పశ్చిమ కనుమల మధ్య ఉన్న ఒక అందమైన ప్రాంతం. ఇది కుటుంబంతో కలిసి ప్రశాంతంగా గడపడానికి పర్ఫెక్ట్ ప్లేస్.
ముఖ్య ఆకర్షణలు: ఎడక్కల్ గుహలు, బాణాసుర సాగర్ డ్యామ్, సూచిప్పార జలపాతాలు.
ప్రత్యేకత: ఇక్కడి దట్టమైన అడవులు, మసాలా తోటల గుండా ప్రయాణం మర్చిపోలేని అనుభూతిని ఇస్తుంది.
3. తెక్కడి (Thekkady) - వన్యప్రాణుల ప్రపంచం
వైల్డ్ లైఫ్ , అడ్వెంచర్ ఇష్టపడే వారికి తెక్కడి ఒక అద్భుతమైన ఛాయిస్.
ముఖ్య ఆకర్షణలు: పెరియార్ నేషనల్ పార్క్, పెరియార్ సరస్సులో బోట్ రైడ్.
ప్రత్యేకత: బోటులో ప్రయాణిస్తూ నీళ్లు తాగడానికి వచ్చే ఏనుగుల మందలను, ఇతర వన్యప్రాణులను దగ్గరగా చూడవచ్చు.
4. వాగమన్ (Vagamon) - అడ్వెంచర్ అండ్ పీస్
తక్కువ రద్దీ, ఎక్కువ ప్రశాంతత కోరుకునే వారికి వాగమన్ సరైన చోటు. ఇటీవల కాలంలో ఇది పర్యాటకులను బాగా ఆకర్షిస్తోంది.
ముఖ్య ఆకర్షణలు: పైన్ అడవులు (Pine Forests), మొట్టెల్ కుండ్రం (మేడోస్), పారాగ్లైడింగ్.
ప్రత్యేకత: ఇక్కడి పచ్చని మైదానాలు చూస్తుంటే స్కాట్లాండ్ దేశంలో ఉన్నామా అన్నట్లు అనిపిస్తుంది.
5. పొన్ముడి (Ponmudi) - మేఘాల అంచున
తిరువనంతపురంకు దగ్గరగా ఉండే ఈ హిల్ స్టేషన్ చిన్న ట్రిప్ ప్లాన్ చేసే వారికి అనుకూలంగా ఉంటుంది.
ముఖ్య ఆకర్షణలు: గోల్డెన్ వ్యూ పాయింట్, మీన్ముట్టి జలపాతాలు.
ప్రత్యేకత: ఇక్కడికి వెళ్లే దారిలో ఉండే 22 హెయిర్పిన్ బెండ్లు డ్రైవింగ్ ఇష్టపడే వారికి గొప్ప థ్రిల్ను ఇస్తాయి.