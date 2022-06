Sleep deprivation:బహుషా మీక్కూడా తెలియదేమో.. నిద్రపోకుంటే ఇన్ని రోగాలొస్తాయన్న సంగతి..!

Sleep deprivation: శరీరాన్ని ఎనర్జిటిక్ గా ఉంచడానికి, శక్తివంతంగా తయారుచేయడానికి నిద్ర ఎంతో అవసరం. నిద్రలేకుండా 11 రోజులకంటే ఎక్కువ రోజులు బతకం అన్న సంగతి చాలా తక్కువ మందికే తెలుసు. అందులో దీర్ఘకాలిక నిద్రలేమి ఎన్ని రోగాలను పుట్టిస్తుందో తెలుసా..?



దీర్ఘకాలిక నిద్ర లేమి మీ శరీరానికి చేసేది ఇదే:

దీర్ఘకాలిక నిద్రలేమి శరీరంలోని ఆహార సంబంధిత హార్మోన్ల స్థాయిలను ప్రభావితం చేస్తుంది. లెప్టిన్ (Indicator of fullness / appetite), గ్రెలిన్ (An indicator of hunger) అనే రెండు హార్మోన్లు వరుసగా తగ్గించబడతాయి, పెరుగుతాయి. అందుకే వీళ్లకు చాలా ఫాస్ట్ గా ఆకలిగా అనిపిస్తుంది. ఇంకాleptin లో తగ్గుదల.. మీకు తెలియకుండానే అతిగా తినేలా చేస్తుంది.