Farming Tips: నవంబర్ నెలలో ఈ పంటలు వేస్తే బోలెడు లాభాలు.. పెట్టుబడి కూడా తక్కువే!
Farming Tips: వ్యవసాయంలో లాభాలు రావడం అనేది పంటల ఎంపిక, మార్కెట్ పై ఎక్కువగా ఆధారపడి ఉంటుంది. మరి నవంబర్ నెలలో ఏ పంటలను సాగు చేస్తే ఎక్కువ లాభాలు వస్తాయి? మంచి దిగుబడి ఇచ్చే పంటలేవి? వాటి సాగు విధానం, ప్రయోజనాల గురించి ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
నవంబర్ నెలలో సాగు చేయగలిగిన పంటలు
కొన్ని రకాల కూరగాయలు పండించడానికి నవంబర్ నెల అనుకూలమైన సమయం. ముఖ్యంగా సంక్రాంతి పండగ, పెళ్లిళ్లు ఎక్కువగా జరిగే టైంని దృష్టిలో ఉంచుకొని రైతులు పంటలను ఎంచుకోవచ్చు. అయితే, అన్ని కూరగాయలు అన్ని జిల్లాల్లో ఒకేలా దిగుబడి ఇవ్వకపోవచ్చు. నేల స్వభావం, నీటి వసతి, వాతావరణం, విత్తన రకాన్ని బట్టి సాగు కాలం మారుతుంది. మరి నవంబర్ నెలలో ఏ పంటలు సాగుచేస్తే లాభాలు వస్తాయో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
క్యాబేజీ, క్యాలీఫ్లవర్ సాగు
చల్లని వాతావరణంలో బాగా పెరిగే పంటల్లో క్యాబేజీ, క్యాలీఫ్లవర్ ముందుంటాయి. వీటిని నవంబర్ నెలలో సాగు చేయాలని ప్లాన్ చేస్తున్నప్పుడు, ఆ ప్రాంత వాతావరణానికి సరిపోయే రకాలను ఎంచుకోవాలి. సాధారణంగా నర్సరీలో పెంచిన నారును తర్వాత పొలంలో నాటుతారు. రకాన్ని బట్టి కోత కాలం మారుతుంది. ఈ కూరగాయలకు మార్కెట్లో డిమాండ్ ఉండే అవకాశం ఉన్నందున, దగ్గర్లోని మార్కెట్ ధర, కొనుగోలు పరిస్థితులను ముందుగానే తెలుసుకోవడం అవసరం. ఆకు తొలిచే పురుగుల లాంటి వాటిని గమనిస్తూ, సిఫార్సు చేసిన కీటక నివారణ పద్ధతులను పాటించాలి.
బీన్స్, ముల్లంగి, క్యారెట్ పంటలు
బీన్స్ సాగును అక్టోబర్ చివరి నుంచి నవంబర్ వరకు సాగు చేయవచ్చు. కొన్ని రకాల్లో 45 నుంచి 50 రోజుల్లో కాయలు కోతకు సిద్ధమవుతాయి. ముల్లంగి తక్కువ కాల వ్యవధి ఉన్న పంట కాబట్టి, దాదాపు 25 నుంచి 45 రోజుల్లో కోతకు వచ్చే రకాలు కూడా ఉంటాయి. క్యారెట్ పంటకు సాధారణంగా 75 నుంచి 80 రోజులు పట్టొచ్చు. ముల్లంగి, క్యారెట్ లాంటి వేరు కూరగాయలను మట్టి గట్టిగా లేని మడుల్లో పండించడం మంచిది. డ్రిప్ ఇరిగేషన్, విత్తన ఎంపిక దిగుబడి నాణ్యతను మెరుగుపరచడంలో సహాయపడతాయి.
గ్రీన్ పీస్, టమాట, వంకాయ
గ్రీన్ పీస్ చల్లని వాతావరణంలో పెరిగే పంట. మీ ప్రాంత వాతావరణానికి అనుగుణంగా విత్తన రకాన్ని ఎంచుకోవచ్చు. విత్తిన 55 నుంచి 65 రోజుల్లో కొన్ని రకాలు మొదటి కోతకు సిద్ధమవుతాయి. టమాట, వంకాయ లాంటి పంటలకు కూడా నవంబర్ నెలలో నారు ప్లాన్ చేయొచ్చు. కానీ, పంట రకం, నారు వయసు, నిర్వహణను బట్టి కోత కాలం మారుతుంది. డ్రిప్ ఇరిగేషన్, మల్చింగ్, ఇతర పద్ధతులు నీటి నిర్వహణ, కలుపు, పురుగుల నివారణకు సహాయపడతాయి.
ఆకుకూరలు
ప్రధాన పంటలు కోతకు వచ్చే వరకు వేచి చూడకుండా, పొలంలో ఖాళీగా ఉన్న చోట కొత్తిమీర, మెంతికూర, తోటకూర లాంటి తక్కువ కాల వ్యవధి ఉన్న పంటలను సాగు చేయవచ్చు. వీటి కోత కాలం పంట, రకాన్ని బట్టి మారుతుంది. వీటి ద్వారా కొంత అదనపు ఆదాయం వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే విత్తనం, ఎరువులు, కూలీల ఖర్చు, నీటి పారుదల ఖర్చు, రవాణా ఖర్చులను లెక్కించిన తర్వాతే లాభాన్ని అంచనా వేయాలి. సంక్రాంతి లేదా పెళ్లిళ్ల సీజన్ మార్కెట్పై మాత్రమే ఆధారపడకుండా, ముందుగానే విక్రయ అవకాశాలను కూడా పరిశీలించాలి. సరైన పంట ఎంపిక, ప్రణాళికతో కూడిన నిర్వహణ రైతుల ఆదాయాన్ని పెంచడంలో సహాయపడతాయి.