Telugu

చిన్నారుల కోసం అందమైన షరార సూట్స్.. ఇవిగో

woman-life Mar 10 2026
Author: Kavitha G Image Credits:dishaparmar@instagram
Telugu

మిర్రర్ వర్క్ షార్ట్ కుర్తీ షరార సూట్

మీ పాపకు ఎలిగెంట్, డీసెంట్ లుక్ ఇవ్వాలనుకుంటే ఈ మిర్రర్ వర్క్ షార్ట్ కుర్తీ షరార సూట్ కుట్టించవచ్చు. ఆఫ్-వైట్, లెమన్ యెల్లో, పాస్టెల్ గ్రీన్ వంటి రంగులు అందంగా కనిపిస్తాయి.

Image credits: instagram
Telugu

అనార్కలి నెట్ షరారా సూట్

ఈ నెట్ అనార్కలి కుర్తీపై స్టోన్, గోటా పట్టీ వర్క్ చేసి ఫెస్టివల్ లుక్ ఇచ్చారు. ఈ అనార్కలి నెట్ షరార సూట్ డిజైన్ హల్దీ లేదా ఫ్యామిలీ ఫంక్షన్లకు వేస్తే పిల్లలు చాలా బాగుంటారు.

Image credits: instagram
Telugu

షార్ట్ కుర్తీ, లేయర్డ్ షరార

5 ఏళ్లు దాటిన పాపకు ఈ డిజైన్ మోడ్రన్‌, ట్రెండీ లుక్ ఇస్తుంది. షార్ట్ కుర్తీతో మల్టీ లేయర్ షరార చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది. 

Image credits: instagram
Telugu

కాటన్ ఫ్లోరల్ ప్రింట్ షరార సూట్

వేసవిలో కాటన్ ఫ్యాబ్రిక్ చాలా సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది. ఫ్లోరల్ ప్రింట్ ఉన్న షరార సూట్ చిన్న పిల్లలకు చాలా క్యూట్‌గా కనిపిస్తుంది. 

Image credits: instagram
Telugu

కలర్‌ఫుల్ డై ప్రింట్ షరారా సెట్

ఈ వేసవిలో మీ చిన్నారి కోసం ఇలాంటి కలర్‌ఫుల్ డై ప్రింట్ షరార సెట్ ను ఎంచుకోవచ్చు. లేస్‌తో చేసిన సన్నని ఎంబ్రాయిడరీ ఈ డ్రెస్‌కు రాయల్ టచ్ ఇస్తుంది. 

Image credits: social media
Telugu

లైనింగ్ ఫ్రాక్ కుర్తీ షరార సూట్

ఈ వేసవిలో మీ చిన్నారి కోసం ఇలాంటి సింపుల్ లైనింగ్ ఫ్రాక్ కుర్తీ షరార సూట్ కుట్టించవచ్చు. పింక్, యెల్లో, పీచ్ వంటి రంగులు ఈ డిజైన్‌లో చాలా అందంగా కనిపిస్తాయి.

Image credits: instagram

Silver Toe Rings: పాదాల అందాన్ని పెంచే బటర్ ఫ్లై డిజైన్ మెట్టెలు

Dandruff: తలలో చండ్రు ఎక్కువగా ఉందా? వీటితో వదిలించండి

Gold Earrings: 1 గ్రాము బంగారంలో చైన్ డిజైన్ చెవిపోగులు.. చూసేయండి

Gold Earrings: ట్రెండీ డిజైన్ లో గోల్డ్ స్టడ్స్.. చూస్తే కొనేస్తారు!