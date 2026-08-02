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10 గ్రాముల్లో అదిరిపోయే గోల్డ్ నెక్లెస్‌లు

life Aug 02 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:acapella-store.fr
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పదిగ్రాముల్లో నెక్లెస్

పదిగ్రాముల్లో నెక్లెస్ కొనాలనుకుంటే ఇలాంటి డిజైన్ ఎంపిక చేసుకోవచ్చు.

Image credits: www.rode-wijnglazenshop.nl
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చైన్ మోడల్

చైన్ మోడల్ లో వచ్చే నెక్లెస్ ఇది. దీని పెండెంట్ కూడా చాలా ట్రెండీగా ఉంటుంది.

Image credits: Madina Jewellery
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అదిరిపోయే డిజైన్

దీని డిజైన్ చూస్తే కొత్తగా ఉంటుంది. వేలాడుతున్న మువ్వలతో వచ్చే చిన్న నెక్లెస్ ఇది.

Image credits: nicerovs.click
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యాంటిక్ జ్యూయలరీ

యాంటిక్ స్టైల్ లో వచ్చే జ్యూయలరీ ఇది. ఇలాంటి నెక్లెస్ చీర మీద అందంగా కనిపిస్తుంది.

Image credits: Pinterest
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బంగారు బాల్స్ డిజైన్

బంగారు బాల్స్ డిజైన్లతో వచ్చే నెక్లెస్. చూసేందుకు ఎంతో ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది.

Image credits: Rubans
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పురాతన డిజైన్ అయినా

ఈ డిజైన్ ప్రాచీన కాలం నుంచి ఉంది. కానీ ఎప్పటికీ కొత్తగానే ఉంటుంది.

Image credits: Tilottama Bengal Handloom
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వేలాడే బంగారు బంతులు

చైన్ కు వేలాడుతున్న బంగారు బాల్స్ తో వచ్చే డిజైన్ ఎంతో అందంగా ఉంటుంది.

Image credits: Chidambaram Gold Covering

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