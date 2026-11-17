పాలమీగడ ముఖానికి ఇలా రాసుకున్నారంటే.. ఏ క్రీములు అవసరం లేదు
ప్రతిరోజూ పాలమీగడ ముఖానికి రాస్తే ఎంతో మంచి ఫలితాలు కనిపిస్తాయి. ఇంట్లో పాలు మరిగించాక పైన తేలే మీగడను తీసుకుని ముఖానికి రాసుకుంటే సరిపోతుంది. ఖరీదైన క్రీములు కూడా దీని ముందు దిగదిడుపే.
పాల మీగడతో అందం
పాల మీగడను ముఖానికి రాసుకోవడం వల్ల చర్మం మృదువుగా, కాంతివంతంగా మారుతుందని చాలా మంది నమ్ముతారు. నిజానికి పాల మీగడలో సహజమైన కొవ్వు పదార్థాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇవి పొడిబారిన చర్మానికి తేమను అందించి, ముఖం కడుక్కున్న తర్వాత వచ్చే బిగుతుదనాన్ని తగ్గిస్తాయి. శుభ్రంగా కడిగిన ముఖంపై కొద్దిగా మీగడ రాసి, పది నుంచి పదిహేను నిమిషాల తర్వాత సాధారణ నీటితో కడిగేయాలి. దీనివల్ల చర్మం తాత్కాలికంగా మృదువుగా కనిపిస్తుంది. అయితే మీగడ అందరికీ మాయిశ్చరైజర్కు పూర్తి ప్రత్యామ్నాయం కాదు. దీన్ని రాసినప్పుడు దురద కానీ, మంట కానీ అనిపిస్తే వెంటనే ముఖం కడుక్కోవడం మంచిది.
మీగడలో ఏముంటుంది?
మీగడలో ఉండే కొద్దిపాటి లాక్టిక్ యాసిడ్ చర్మం పైపొరపై పేరుకుపోయిన మృతకణాలను తొలగించడంలో సాయపడుతుంది. ఫలితంగా ముఖం శుభ్రంగా, కాస్త మెరుస్తూ కనిపిస్తుంది. కానీ మీగడ రాయడం వల్ల చర్మం రంగు పూర్తిగా మారుతుందని లేదా ఎండకు కమిలిన నలుపు తగ్గిపోతుందని ఆశించకూడదు. ఎండ నుంచి చర్మాన్ని కాపాడుకోవడానికి సన్స్క్రీన్ వాడటం ఎంతో అవసరం. మీగడను ముఖంపై గట్టిగా రుద్దడం కానీ, అందులో నిమ్మరసం కలపడం కానీ చేయకూడదు. అలా చేస్తే చర్మంపై చికాకు కలగవచ్చు. మొదటిసారి వాడేవారు ముందుగా చేతిపై కొద్దిగా రాసి పరీక్షించుకోవడం సురక్షితం.
పొడి చర్మం ఉన్నవారికి..
పొడి చర్మం ఉన్నవారు వారానికి రెండు నుంచి మూడు సార్లు మీగడను ఉపయోగించుకోవచ్చు. అయితే జిడ్డు చర్మం లేదా మొటిమల సమస్య ఉన్నవారు దీనికి దూరంగా ఉండాలి. ఎందుకంటే ఇందులోని జిడ్డుదనం చర్మ రంధ్రాలను మూసివేసి మొటిమలు మరింత పెరిగేలా చేస్తుంది. సున్నితమైన చర్మం ఉన్నవారు కూడా ఎరుపుదనం లేదా దద్దుర్లు కనిపిస్తే వాడటం ఆపేయాలి. రోజువారీ చర్మ సంరక్షణ కోసం తేలికపాటి ఫేస్ వాష్, చర్మ తత్వానికి తగిన మాయిశ్చరైజర్, పగటిపూట కనీసం ఎస్పీఎఫ్ 30 ఉన్న సన్స్క్రీన్ వాడటం ఉత్తమమని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.