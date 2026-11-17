BedBugs: నల్లులు కరిస్తే ప్రమాదమా? ఎలాంటి వ్యాధులు వస్తాయి?
BedBugs: మంచాలకు నల్లలు పడుతుంటాయి. వీటిని బెడ్ బగ్స్ అంటారు. ఇవి చాలా ఇబ్బంది పెడతాయి. నల్లులు మనల్ని కరిస్తే ఏమవుతుంది? ఎలాంటి రోగాలు వస్తాయి? ఈ విషయాల గురించి వివరంగా తెలుసుకోండి.
నల్లులు కరిస్తే డేంజరా?
నల్లులు (బెడ్ బగ్స్) ఇంటిలోని పరుపులు, మంచాలు, వాటి చుట్టుపక్కల సందుల్లో దాక్కునే చిన్న కీటకాలు. ఇవి ఎక్కువగా రాత్రి సమయాల్లో చురుకుగా ఉంటాయి. మనుషులు నిద్రిస్తున్నప్పుడు రక్తాన్ని పీల్చుకుంటాయి. నల్లి కుట్టినప్పుడు చర్మంలో ఒక రకమైన పదార్థాన్ని విడుదల చేస్తుంది. దీనివల్ల కుట్టిన వెంటనే మనకు నొప్పి తెలియదు. కొంత సమయం తర్వాత చర్మంపై తీవ్రమైన దురద, ఎర్రటి దద్దుర్లు లేదా చిన్న పొక్కులు కనిపిస్తాయి. అయితే, నల్లులు కుట్టడం వల్ల ఎలాంటి ప్రాణాంతక వ్యాధులు వ్యాపించవు, ఇవి అంటువ్యాధులు కూడా కావు. సాధారణంగా ఇవి చేతులు, కాళ్లు, వీపు, మెడ, ముఖం వంటి పరుపుకు తగిలే శరీర భాగాలపై కుడతాయి. ఈ దద్దుర్లు ఒకే వరుసలో కానీ, జిగ్ జాగ్ ఆకారంలో కానీ కనిపించవచ్చు.
నల్లి కుడితే ఈ సమస్యలు
చాలా మందిలో నల్లి కుట్టిన గాయాలు కొద్ది రోజుల్లోనే వాటంతట అవే తగ్గిపోతాయి. కానీ కొందరికి దురద, వాపు, నొప్పి ఎక్కువగా ఉండి ఇబ్బంది పెడతాయి. దురద పెడుతోందని పదేపదే గోకడం వల్ల చర్మంపై గాయాలై, బ్యాక్టీరియా చేరి ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చే ప్రమాదం ఉంటుంది. చాలా అరుదైన సందర్భాల్లో కొందరికి తీవ్రమైన అలర్జీ కూడా రావచ్చు. శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది, నాలుక వాపు, జ్వరం, గుండె వేగంగా కొట్టుకోవడం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే వెంటనే వైద్యులను సంప్రదించాలి. ఇవి కీటకాల కాట్లు కాబట్టి, కేవలం చర్మంపై ఉన్న మచ్చలను చూసి నల్లులే కుట్టాయని నిర్ధారించలేము. మంచం పరుపు కుట్లు, ఫ్రేమ్లు, పగుళ్లలో తుప్పు రంగు మచ్చలు లేదా నల్లుల పొరలు ఉన్నాయేమో గమనించడం ద్వారా వీటి ఉనికిని గుర్తించవచ్చు.
నల్లి కుట్టిన వెంటనే ఏం చేయాలి?
నల్లులు కుట్టిన వెంటనే ఆ భాగాన్ని సబ్బు, నీటితో శుభ్రంగా కడగాలి. దురద తగ్గడానికి యాంటీ-ఇచ్ క్రీమ్ లేదా లోషన్ రాసుకోవచ్చు. అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా, కుట్టిన చోట గోకకుండా జాగ్రత్త పడాలి. ఒకవేళ ఆ ప్రాంతం బాగా ఎర్రగా మారి వాపు వచ్చినా, చీము కారుతున్నా అస్సలు నిర్లక్ష్యం చేయకుండా డాక్టర్ను కలవాలి. ఇంట్లో నల్లుల బెడద నివారించడానికి బెడ్ షీట్లను వేడి నీటితో ఉతకడం, పరుపులను ఎండలో ఆరబెట్టడం, మంచం సందులను ఎప్పటికప్పుడు శుభ్రం చేసుకోవడం చాలా అవసరం. ఈ చిన్న జాగ్రత్తలు పాటిస్తే నల్లుల వల్ల కలిగే అసౌకర్యం, చర్మ సమస్యల నుంచి సులభంగా బయటపడవచ్చు.