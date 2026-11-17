జలుబు, దగ్గుతో బాధపడుతున్నవారు పచ్చి ఉల్లిపాయలను తినడం మానుకోవాలి. లేదంటే సమస్య మరింత ఎక్కువయ్యే ప్రమాదం ఉంది.
మీకు స్కిన్ అలెర్జీలు ఉంటే పచ్చి ఉల్లిపాయలను అస్సలు తినకూడదు. ఇది మీ చర్మ సమస్యలను మరింత తీవ్రతరం చేస్తుంది.
జీర్ణక్రియ సరిగ్గా లేని వారు పచ్చి ఉల్లిపాయలను తినకపోవడమే మంచిది. తింటే జీర్ణ సంబంధిత సమస్యలు వస్తాయి.
తరచుగా ఛాతీలో మంట లేదా గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యలు వస్తుంటే పచ్చి ఉల్లిపాయలను అవాయిడ్ చేయాలి. ఇది మీ సమస్యను పెంచుతుంది.
లో బ్లడ్ షుగర్ ఉన్నవారు పచ్చి ఉల్లిపాయలకు దూరంగా ఉండాలి. ఇందులోని మూలకాలు షుగర్ లెవల్స్ను మరింత తగ్గిస్తాయి.
ఏదైనా సర్జరీకి ముందు, అలాగే సర్జరీ తర్వాత పచ్చి ఉల్లిపాయలను అస్సలు తినకూడదు. ఇది రక్తస్రావం లేదా రక్తం గడ్డకట్టే సమస్యలను తెస్తుంది.
ఉబ్బసం లేదా శ్వాసకోశ సమస్యలు ఉన్నవారు పచ్చి ఉల్లిపాయలు తినకండి. దీని చలవ చేసే గుణం సమస్యను పెంచుతుంది.
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