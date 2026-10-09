Chapati Dough: చేతితో కలపకుండా కేవలం నిమిషంలో చపాతీ పిండి కలిపే బెస్ట్ ట్రిక్ ఇది..!
Chapati Dough: చపాతీ తినడం ఇష్టమే కానీ, పిండి కలపడమే చాలా కస్టంగా ఉంటుంది. కానీ, చేతులతో కలపకుండా.. కేవలం నిమిషంలో చపాతీ పిండి కలుపుకోవచ్చు. ఇలా కలిపిన పిండితో చపాతీలు మెత్తగా రావడం పక్కా
నిమిషంలో చపాతీ పిండి కలిపేదెలా?
ప్రతిరోజూ రెగ్యులర్ గా రోటీ, చపాతీ, పూరీ తినడం అందరికీ ఇష్టమే. కానీ, ఉదయాన్నే పిండి కలుపుకోవడమే చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. పిండి కలుపుతుంటే.. చేతులకు అంటుకుపోవడమే కాకుండా, చాలా మందికి పిండి కలుపుతుంటే చేతులు నొప్పి పెడతాయి. అంత కష్టపడి పిండి కలిపినా కూడా... ఒక్కోసారి పిండి గట్టిగా రావడం, ఒక్కోసారి పలచగా మారడం జరుగుతుంది. అలా అవ్వకుండా కేవలం నిమిషంలో పిండి మెత్తగా పర్ఫెక్ట్ గా ఎలా కలుపుకోవచ్చు.
చేతితో పిండి కలపడం కష్టంగా ఉంటే.. మీ ఇంట్లో ఉన్న మిక్సీ జార్ వాడి.. పిండిని మెత్తగా కలుపుకోవచ్చు. దాని కోసం ఏం చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం....
మిక్సీజార్ లో పిండి కలపడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు, కొలతలు..
గోధుమ పిండి – 1 కప్పు
నీరు – అర కప్పు
ఉప్పు – తగినంత
వంట నూనె – 1 టేబుల్ స్పూన్
తయారీ విధానం.. జస్ట్ ఒక్క నిమిషం చాలు..
పిండి, నీరు కలపడం: ముందుగా ఒక పెద్ద మిక్సర్ జార్లో 1 కప్పు గోధుమ పిండి, అర కప్పు నీరు, తగినంత ఉప్పు వేయాలి.
మొదటి దశ (15 సెకన్లు): మిక్సర్ మూత పెట్టి కేవలం 15 సెకన్ల పాటు రన్ చేయాలి. ఆ తర్వాత మూత తీసి, పిండిని ఒక చెంచాతో ఒకసారి కలపాలి.
రెండవ దశ (15-20 సెకన్లు): మళ్లీ మిక్సర్ను 15 నుంచి 20 సెకన్లు ఆన్ చేయాలి. ఈపాటికి పిండి పూర్తిగా కలిసి ఉండలుగా ఏర్పడుతుంది.
మిక్సర్ జార్కు పిండి అంటుకోకుండా ఉండటానికి, చివరగా 1 టేబుల్ స్పూన్ వంట నూనె వేసి మిక్సర్ను రెండు సెకన్ల పాటు ఆన్ చేసి ఆఫ్ చేయాలి. దీనివల్ల పిండి జార్కు అంటుకోకుండా శుభ్రంగా రావడంతో పాటు మృదువుగా మారుతుంది.
పాటించవలసిన ముఖ్యమైన జాగ్రత్తలు:
సరైన జార్ ఎంపిక: చిన్న చట్నీ జార్ను అస్సలు ఉపయోగించవద్దు. పిండి కదలడానికి వీలుగా ఎల్లప్పుడూ పెద్ద జార్ అంటే జ్యూసర్ లేదా పొడి గ్రైండింగ్ జార్ మాత్రమే వాడాలి.
పల్స్ మోడ్: మిక్సర్ను స్పీడ్ 1 లేదా 2 లో నిరంతరం నడపవద్దు. దీనివల్ల మోటారు, పిండి వేడెక్కుతాయి. కాబట్టి 'పల్స్/విప్' మోడ్లో ఆపి ఆన్ చేయడం ఉత్తమం.
నీటి మోతాదు: నీటిని ఒకేసారి పోయకుండా, ముందుగా ముప్పావు వంతు పోసి అవసరమైతేనే మిగతాది కలపాలి.
క్లీనింగ్ హ్యాక్: పిండి తీసుకున్న తర్వాత జార్ బ్లేడ్ చుట్టూ ఉన్న పిండిని చేతులతో గీకాల్సిన పనిలేదు. జార్లో కొద్దిగా గోరువెచ్చని నీరు, ఒక చుక్క డిష్వాషింగ్ లిక్విడ్ వేసి 5 సెకన్లు మిక్సర్లో తిప్పితే జార్ దానంతట అదే సులభంగా శుభ్రపడుతుంది.
మృదువైన చపాతీల కోసం: మిక్సర్ నుండి తీసిన వెంటనే పిండిని కలపకుండా, దానిపై తడి క్లాత్ కప్పి 10-15 నిమిషాలు పక్కన పెట్టాలి. దీనివల్ల గ్లూటెన్ విడుదలై చపాతీలు చక్కగా పొంగుతాయి.
న్యూట్రిషనల్ ట్విస్ట్: నీళ్లకు బదులుగా గోరువెచ్చని పాలు వాడితే చపాతీలు రోజంతా దూదిలా మెత్తగా ఉంటాయి. పిల్లల కోసం అయితే పిండిలో వాము, కసూరి మెంతి లేదా పాలకూర ప్యూరిని కలిపి రుచికరమైన పరాఠా పిండిని తయారు చేసుకోవచ్చు.
నిల్వ చేసే విధానం: మిగిలిపోయిన పిండి గోధుమ రంగులోకి మారకుండా, పైభాగం ఎండిపోకుండా ఉండటానికి దానిపై కొద్దిగా నూనె రాసి గాలిచొరబడని డబ్బాలో భద్రపరచాలి.