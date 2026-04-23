Gas Cylinder: గ్యాస్ సిలిండర్ ఫిక్స్ చేయడం ఇంత ఈజీనా? రెగ్యులేటర్ పట్టకపోతే ఇలా చేయండి..
Gas Cylinder: గ్యాస్ సిలిండర్ మార్చడం ఇప్పుడు చాలా సులభం! రెగ్యులేటర్ సరిగ్గా పట్టకపోయినా లేదా గ్యాస్ లీక్ అవుతున్నట్లు అనిపించినా కంగారు పడకుండా, కొబ్బరి నూనె చిట్కాతో, సరైన పద్ధతిలో ఎలా బిగించాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా.
చిన్న చిన్న చిట్కాలు..
సిలిండర్ మార్చడం అనేది ప్రతి మహిళ రోజువారీ జీవితంలో ఎదుర్కొనే ఒక ముఖ్యమైన పని. ఒక్కోసారి కొత్త సిలిండర్ ఫిక్స్ చేసేటప్పుడు రెగ్యులేటర్ సరిగ్గా కూర్చోకనో, లేదా గ్యాస్ లీక్ అవుతుందన్న భయంతోనో చాలా మంది కంగారు పడుతుంటారు. కానీ చిన్న చిన్న చిట్కాలు పాటిస్తే, ఎవరి సహాయం లేకుండానే చాలా సులభంగా, సురక్షితంగా గ్యాస్ సిలిండర్ను ఫిక్స్ చేయవచ్చు. ఆ పద్ధతులేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
రెగ్యులేటర్ను తొలగించేటప్పుడు..
ముందుగా పాత సిలిండర్ నుంచి రెగ్యులేటర్ను తొలగించేటప్పుడు, స్విచ్ ఆఫ్లో ఉందో లేదో చూసుకోవాలి. ఆ తర్వాత రెగ్యులేటర్ కింద ఉండే నల్లటి రింగ్ను పైకి లాగి తీయాలి.
సీల్ తీసిన తర్వాత..
కొత్త సిలిండర్ సీల్ తీసిన తర్వాత, లోపల ఉండే రబ్బర్ వాషర్ సరిగ్గా ఉందో లేదో ఒకసారి వేలితో తనిఖీ చేయడం చాలా ముఖ్యం. ఒకవేళ రెగ్యులేటర్ బిగించడం కష్టంగా అనిపిస్తే, రెగ్యులేటర్ లోపల ఉండే చిన్న బాల్స్ దగ్గర రెండు చుక్కల కొబ్బరి నూనె వేయడం వల్ల అది ఫ్రీగా తిరుగుతుంది.
స్మెల్ వస్తుందేమో చూడాలి..
రెగ్యులేటర్ ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత గ్యాస్ స్మెల్ వస్తుందేమో గమనించాలి. అలాగే, సిలిండర్ను నేలపై లాగకుండా ఒక చిన్న డోర్ మ్యాట్ లేదా బట్ట మీద ఉంచి జరపడం వల్ల నేల పాడవకుండా ఉంటుంది.
ప్రతిసారీ పైపును కూడా..
సిలిండర్ మార్చిన ప్రతిసారీ పైపును కూడా ఒకసారి చెక్ చేసుకోవడం ఉత్తమం. ఈ చిన్న జాగ్రత్తలు పాటించడం వల్ల మహిళలు ఎలాంటి భయం లేకుండా గ్యాస్ స్టవ్ను వాడుకోవచ్చు. వంటగదిలో భద్రత మన చేతుల్లోనే ఉంది కాబట్టి, ఎప్పుడూ అప్రమత్తంగా ఉండాలి.