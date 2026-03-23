Ravana Age: రాముడు చేతిలో మరణించే సమయానికి రావణుడి వయసు ఎంత?
Ravana Age: రామాయణం హిందువులకు పవిత్ర పురాణ గ్రంథం. పురుషుడంటే రాముడిలా, స్త్రీ అంటే సీతలా ఉండాలని చెప్పుకుంటాము. రామాయణంలో మరొక ముఖ్య పాత్ర రావణుడు. మరణించే సమయానికి రావణుడి వయసు ఎంతో మీకు తెలుసా?
రావణుడి గర్వం
రావణుడు ఎంతో శక్తివంతుడు. అలాగే గర్వం కూడా ఎక్కువ. తన కంటికి నచ్చింది తనకి కావాలని కోరుకునే రకం. ఆ అత్యాశే అతడి ప్రాణాన్ని తీసిందని చెప్పుకుంటారు. ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా? రాముడి చేతిలో మరణించే సమయానికి రావణుడు వయసు ఎంత ఉండవచ్చు? అని. వాల్మీకి రాసిన రామాయణంలో, కానీ ఇతర ప్రధాన పురాణాలలో కానీ రావణుడి ఖచ్చితమైన వయసు ఎక్కడ ఇంతవరకు చెప్పలేదు. కానీ పండితులు చెప్పిన వివరాలు, కథలను బట్టి కొన్ని అంచనాలు మాత్రం ఉన్నాయి.
రావణుడి తల్లిదండ్రులు
రావణుడి తల్లిదండ్రులు విశ్రావస మహర్షి, కైకేసి అని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. అతడు చిన్నప్పుడు నుంచి ఎంతో తెలివైనవాడు. శివుడంటే అపారమైన భక్తి. శివుడని ప్రసన్నం చేసుకునేందుకు ఎంతో కాలం తపస్సు చేశాడు. కొన్ని కథల్లో అతను వేల ఏళ్లపాటూ తపస్సు చేశాడని చెప్పుకుంటారు. ఓసారి బ్రహ్మదేవుడు ప్రత్యక్షమయ్యడని ఎన్నో వరాలు ఇచ్చాడని చెబుతారు. అందుకే రావణుడు సాధారణ మనిషిలా కాకుండా అద్భుత శక్తి ఉన్న వ్యక్తిలా ఎక్కువ కాలం జీవించినట్టు చెప్పుకుంటారు. సాధారణ మనుషులు అప్పట్లో వందల ఏళ్లు జీవించేవారు కానీ రావణుడు అంతకన్నా ఎక్కువ కాలమే జీవించాడని తెలుస్తోంది.
రావణుడు ఎన్నేళ్లు జీవించాడు?
త్రేతాయుగంలో మనుషులు ఆయుష్షు కూడా చాలా ఎక్కువ అని కొన్ని శాస్త్రాలు చెబుతూ ఉంటాయి. రావణుడు లంకను ఎంతో కాలం పాలించాడు. ఎన్నో యుద్ధాలు చేశాడు. తపస్సులు చేశాడు. శక్తులను సంపాదించాడు. ఇవన్నీ చూసినప్పుడు అతని వయసు కొన్ని వేల సంవత్సరాలు ఉండొచ్చని పండితులు చెబుతున్నారు. కొందరైతే పదివేల సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ కాలమే రావణుడు జీవించి ఉండొచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు. అయితే కచ్చితంగా మాత్రం ఎవరు చెప్పలేరు.
రావణుడి వయసు ఎంతో మాత్రం స్పష్టంగా తెలియదు కానీ అతను శివుడు పరమ భక్తుడు, మహా శక్తివంతుడు. ఎంత శక్తి, జ్ఞానం, భక్తి ఉన్నా అహంకారం పెరిగితే చివరికి నాశనం తప్పదని రావణుడి కథ మనందరికీ తెలియజేస్తుంది. అతని వయసు కంటే చాలా చిన్న వయసులో ఉన్న రాముడి చేతిలోనే రావణుడు బలయ్యాడు.