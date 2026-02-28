Telugu

లైట్ వెయిట్ లో బంగారు కమ్మలు.. ఓ లుక్కేయండి

woman-life Feb 28 2026
Author: Kavitha G Image Credits:pinterest.com
మీనాకారీ గోల్డ్ ఇయర్ రింగ్స్

పార్టీలు, ఫంక్షన్లకు ఇలాంటి మీనాకారీ ఇయర్ రింగ్స్ చాలా బాగుంటాయి. లైట్ వెయిట్ లో తీసుకోవచ్చు.

Image credits: pinterest.com
స్క్వేర్ షేప్ టాప్స్

రోజూ పెట్టుకోవడానికి స్క్వేర్ షేప్‌ గోల్డ్ ఇయర్ రింగ్స్ పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్. ఈ చెవిపోగులను జాలీ ప్యాటర్న్‌లో డిజైన్ చేశారు. 

Image credits: pinterest.com
లీఫ్ ప్యాటర్న్ ఇయర్ రింగ్స్

లీఫ్ ప్యాటర్న్ లో ఉన్న ఈ గోల్డ్ ఇయర్ రింగ్స్  రాయల్ లుక్‌ ఇస్తాయి. సంప్రదాయ దుస్తులకు ఇది పర్ఫెక్ట్ డిజైన్.

Image credits: pinterest.com
డైలీవేర్ జుంకాలు

రోజూవారీ వాడకానికి ఈ స్టైల్ జుంకాలు చాలా బాగుంటాయి. ఇవి లైట్ వెయిట్ లో వస్తాయి. ఎక్కువకాలం మన్నికగా ఉంటాయి. 

Image credits: pinterest
స్టైలిష్ గోల్డ్ స్టడ్స్

ఫ్లవర్ డిజైన్ లో ఉన్న ఈ గోల్డ్ స్టడ్స్ అన్ని వయసులవారు పెట్టుకోవచ్చు. ఎలిగెంట్, షైనీ లుక్‌ ఇస్తాయి. బడ్జెట్ ధరలో వస్తాయి. 

Image credits: pinterest

