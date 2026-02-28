పార్టీలు, ఫంక్షన్లకు ఇలాంటి మీనాకారీ ఇయర్ రింగ్స్ చాలా బాగుంటాయి. లైట్ వెయిట్ లో తీసుకోవచ్చు.
రోజూ పెట్టుకోవడానికి స్క్వేర్ షేప్ గోల్డ్ ఇయర్ రింగ్స్ పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్. ఈ చెవిపోగులను జాలీ ప్యాటర్న్లో డిజైన్ చేశారు.
లీఫ్ ప్యాటర్న్ లో ఉన్న ఈ గోల్డ్ ఇయర్ రింగ్స్ రాయల్ లుక్ ఇస్తాయి. సంప్రదాయ దుస్తులకు ఇది పర్ఫెక్ట్ డిజైన్.
రోజూవారీ వాడకానికి ఈ స్టైల్ జుంకాలు చాలా బాగుంటాయి. ఇవి లైట్ వెయిట్ లో వస్తాయి. ఎక్కువకాలం మన్నికగా ఉంటాయి.
ఫ్లవర్ డిజైన్ లో ఉన్న ఈ గోల్డ్ స్టడ్స్ అన్ని వయసులవారు పెట్టుకోవచ్చు. ఎలిగెంట్, షైనీ లుక్ ఇస్తాయి. బడ్జెట్ ధరలో వస్తాయి.
