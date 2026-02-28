Telugu

అదిరిపోయే డిజైన్ లో టెంపుల్ జ్యువెలరీ.. చూసేయండి

woman-life Feb 28 2026
Author: Kavitha G Image Credits:Instagram@aumcreation76
ముత్యాల హారం

హెవీ పెండెంట్ తో ఉన్న ఈ ముత్యాల హారం మీ అందాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది. లక్ష్మీదేవిలా కనిపిస్తారు.

Image credits: Instagram@aumcreation76
పాపిడి బిళ్ల

కూతురికి గిఫ్ట్ ఇవ్వాలి అనుకునేవారికి టెంపుల్ జ్యువెలరీలో  పాపిడి బిళ్ల మంచి ఎంపిక. బడ్జెట్ ధరలో వస్తుంది.

Image credits: Instagram@smcollections_madhuri
డబుల్ లేయర్ హారం

నెమలి డిజైన్ లో ఉన్న డబుల్ లేయర్ టెంపుల్ జ్యువెలరీ హారం చాలా అందంగా ఉంటుంది. మెడ నిండుగా కనిపిస్తుంది.

Image credits: Instagram@fashtionhubonlineshope
లక్ష్మీదేవి మాల

హెవీ మీనాకారీ వర్క్ తో ఉన్న ఈ లేయర్డ్ లాంగ్ హారం కొత్త పెళ్లికూతుర్లకు సూపర్ గా ఉంటుంది. క్లాసీ లుక్ ఇస్తుంది.

Image credits: Instagram@royal_jwellary
హెవీ డిజైన్ జుంకాలు

ఆకుపచ్చ, ఎరుపు రంగు రాళ్లతో ఉన్న ఈ హెవీ డిజైన్ జుంకాలు మీ అందాన్ని మరింత పెంచుతాయి. పెళ్లిళ్లు, ఫంక్షన్లకు మంచి ఎంపిక. 

Image credits: Instagram@royal_jwellary
లాంగ్ నల్లపూసలదండ

టెంపుల్ జ్యువెలరీలో లాంగ్ నల్లపూసల దండ గ్రాండ్ లుక్ ఇస్తుంది. 20 నుంచి 30 గ్రాముల్లో చేయించుకోవచ్చు.

Image credits: Instagram@saanj_by_paalavi

