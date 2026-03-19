Kitchen Hacks: కూరగాయలు వారం రోజులైనా తాజాగా ఉండాలా? ఈ ట్రిక్ మీకోసమే

life Mar 19 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:Getty
న్యూస్ పేపర్ ఉన్నా చాలు..

కూరగాయలను మార్కెట్ నుంచి తెచ్చిన వెంటనే కడగకూడదు. వాటిని పేపర్ టవల్ లేదా న్యూస్ పేపర్ పై ఆర పెట్టాలి. తర్వాత ఆ పేపర్ లోనే చుట్టాలి.

5-7 రోజులు తాజాగా ఉంటాయి

ఇలా పేపర్‌లో చుట్టిన కూరగాయలను ఒక ఎయిర్‌టైట్ బాక్స్ లేదా జిప్-లాక్ బ్యాగ్‌లో పెట్టి ఫ్రిడ్జ్‌లో ఉంచండి. పేపర్ తేమను పీల్చుకుని, కూరగాయలను 5-7 రోజుల పాటు తాజాగా ఉంచుతుంది.

కాటన్ క్లాత్ వాడకం

ఒక శుభ్రమైన కాటన్ క్లాత్‌లో కూరగాయలను వేసి, వదులుగా కట్టి ఫ్రిడ్జ్‌లోని వెజిటబుల్ బాక్స్‌లో పెట్టండి. కాటన్ క్లాత్ గాలి ప్రసరణకు సహాయపడుతుంది. కూరగాయలు కుళ్లిపోకుండా కాపాడుతుంది. 

ఇది గుర్తుంచుకోండి

కూరగాయలను కడిగి ప్లాస్టిక్ కవర్‌లో అస్సలు పెట్టవద్దు. అలా చేస్తే అవి వెంటనే కుళ్లిపోతాయి.

కూరగాయలు పూర్తిగా పొడిగా ఉండాలి

ఫ్రిడ్జ్‌లో పెట్టే ముందు కూరగాయలు పూర్తిగా పొడిగా ఉండేలా చూసుకోండి. టమాటా లేదా సొరకాయ వంటి ఎక్కువ నీటిశాతం ఉండే కూరగాయలతో కలిపి వీటిని నిల్వ చేయవద్దు.

