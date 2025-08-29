Birth Date: మీరు పుట్టిన తేదీ ప్రకారం.. ఏ రంగులు ధరించకూడదో తెలుసా?
పుట్టిన తేదీ ప్రకారం కొన్ని రంగులు సానుకూలతను పెంచితే, మరి కొన్ని రంగులు నెగిటివిటీని కూడా పెంచుతాయి.
NUmerology
మన జీవితాల్లో రంగులు కూడా చాలా ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తాయి. ముఖ్యంగా న్యూమరాలజీ ప్రకారం ప్రతి సంఖ్యకీ ఒక్కో రంగుతో సంబంధం ఉంటుంది.ఆ పుట్టిన తేదీ ప్రకారం కొన్ని రంగులు సానుకూలతను పెంచితే, మరి కొన్ని రంగులు నెగిటివిటీని కూడా పెంచుతాయి. మరి.. ఏ తేదీలో పుట్టిన వారు ఎలాంటి రంగులకు దూరంగా ఉండాలి అనే విషయం ఇప్పుడు చూద్దాం....
నెంబర్ 1(1, 10, 28)
ఈ తేదీల్లో జన్మించిన వారిని సూర్యుడు పాలిస్తాడు. వీరు నాయకత్వం, ఉత్సాహం, స్వాతంత్య్రాన్ని ఇష్టపడతారు. ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారు నలుపు, ముదురు గోధుమ, ముదురు బూడిద రంగు లకు దూరంగా ఉండాల్సిందే. ఈ రంగులు మీ శక్తిని తగ్గించి.. మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని కూడా తగ్గిస్తాయి. వీరు తమ పాజిటివిటీని పెంచుకోవడానికి బంగారం, పసుపు, నారింజ వంటి రంగులను ఎంచుకోవడం ఉత్తమం.
నెంబర్ 2( 2,11, 20, 29)
ఈ తేదీల్లో జన్మించిన వారిని చంద్రుడు పాలిస్తూ ఉంటాడు. వీరు ఎరుపు, ముదురు నీలం, ముదురు ఆకుపచ్చ రంగులను నివారించడం మంచిది. వీరు చాలా ఎమోషనల్ గా ఉంటారు. ఎరుపు వీరిలో ఒత్తిడి పెంచుతుంది.. ఆకుపచ్చ మానసిక స్థితిని మందగిస్తుంది. ఉత్సాహాన్ని తగ్గిస్తుంది. కాబట్టి.. వీరు తెలుపు, లేత నీలం వంటి రంగులను ఎంచుకోవడం మంచిది.
నెంబర్ 3(పుట్టిన తేదీ: 3,12,21,30)
సంఖ్య 3 కింద జన్మించిన వ్యక్తుల పాలక గ్రహం బృహస్పతి. వారు బేబీ పింక్, తెలుపు, క్రీమ్ , ఆఫ్-వైట్ రంగులను నివారించాలి. 3వ సంఖ్య కింద జన్మించిన వ్యక్తులు సృజనాత్మకంగా ఉంటారు పైన పేర్కొన్న రంగులు మీ తాజా ఆలోచనలను మందగించగలవు. మీ సహజ ఆనందాన్ని తగ్గిస్తాయి. వారు పసుపు , లేత ఆకుపచ్చ వంటి ఉత్తేజకరమైన రంగులను ఉపయోగించాలి.
నెంబర్ 4 (పుట్టిన తేదీ: 4,13,22,31)
4వ సంఖ్య ఆధారంగా జన్మించిన వ్యక్తులను పాలించే గ్రహం రాహువు. వారు పసుపు, నారింజ , ఎరుపు వంటి రంగులను నివారించాలి. 4వ సంఖ్య ఆధారంగా జన్మించిన వ్యక్తులు క్రమశిక్షణ కలిగి ఉంటారు. స్థిరమైన మనస్తత్వాన్ని ఇష్టపడతారు. వారు పైన పేర్కొన్న రంగులను ధరిస్తే, వారి మనశ్శాంతి చెదిరిపోవచ్చు. కోపం పెరుగుతుంది. అందువల్ల, లేత నీలం, లేత బూడిద , తెలుపు వంటి మనశ్శాంతిని కలిగించే రంగులు మీకు అనుకూలంగా ఉంటాయి.
నెంబర్ 5 (పుట్టిన తేదీ: 5, 14, 23)
5 సంఖ్య కింద జన్మించిన వ్యక్తుల పాలక గ్రహం బుధుడు. వారు ముదురు ఆకుపచ్చ , నలుపు వంటి రంగులను నివారించాలి. 5 సంఖ్య కింద జన్మించిన వ్యక్తులు స్వతంత్రులు , మార్పును ఇష్టపడతారు. ముదురు ఆకుపచ్చ , నలుపు రంగులు మీ శక్తిని మందగించి మీ ప్రత్యేక వ్యక్తిత్వాన్ని దాచగలవు. లేత ఆకుపచ్చ, పసుపు , తెలుపు వంటి రంగులు మీ ఉత్సాహాన్ని పెంచుతాయి.
సంఖ్య 6 (పుట్టిన తేదీ: 6, 15, 24)
6 సంఖ్య కింద జన్మించిన వ్యక్తులను శుక్ర గ్రహం పాలిస్తూ ఉంటుంది. వారు అందం, ప్రేమ , సామరస్యాన్ని ఇష్టపడేవారు. వారు పసుపు, నారింజ, నలుపు , ముదురు నీలం రంగులను నివారించాలి. ఈ రంగులు మీ సహజ సౌందర్యాన్ని దాచగలవు. మీ మానసిక స్థితిని ప్రభావితం చేస్తాయి. గులాబీ, లేత నీలం , తెలుపు వంటి మృదువైన రంగులు మీకు అనుకూలంగా ఉంటాయి.
సంఖ్య 7 (పుట్టిన తేదీ: 7, 16, 25)
7వ సంఖ్య ఆధారంగా జన్మించిన వ్యక్తులను కేతు గ్రహం పాలిస్తుంది. వారు ఆధ్యాత్మికంగా ఉంటారు. వారు నీలం, బూడిద , గోధుమ రంగులను నివారించడం మంచిది. ఈ రంగులు మీ ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణం , అంతర్ దృష్టిని ప్రభావితం చేస్తాయి. కాబట్టి తెలుపు, లేత నీలం, ఆకుపచ్చ వంటి రంగులు మీకు ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి.
సంఖ్య 8 (పుట్టిన తేదీ: 8,17,26)
8వ సంఖ్య కింద జన్మించిన వ్యక్తులను శని గ్రహం పాలిస్తుంది. వారు కష్టపడి పనిచేసేవారు , ఆచరణాత్మకంగా ఉంటారు. గులాబీ, ఎరుపు, తెలుపు వంటి రంగులను నివారించమని వారికి సలహా ఇస్తారు. ఈ రంగులు మీ మనస్సును మరల్చగలవు. మీ ఏకాగ్రతను తగ్గిస్తాయి. కాబట్టి ముదురు నీలం, నలుపు , బూడిద వంటి రంగులు మీ స్థిరత్వాన్ని పెంచడంలో సహాయపడతాయి.
నెంబర్ 9( 9, 18, 27)
ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారికి అంగారక గ్రహం పాలిస్తుంది. వారు చాలా ధైర్యవంతులు. నలుపు, ముదురు బూడిద, ముదురు నీలం , వైలెట్ వంటి రంగులను నివారించమని వారికి సలహా ఇస్తారు. ఈ రంగులు మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని ప్రభావితం చేస్తాయి. అందువల్ల, ఎరుపు, నారింజ , గోధుమ వంటి ఉత్తేజకరమైన రంగులు మీకు అనుకూలంగా ఉంటాయి.