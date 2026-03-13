Chanakya Niti: ఈ లక్షణాలు ఉన్నవారికి లక్ష్మీ దేవి అనుగ్రహం..డబ్బుకు లోటు ఉండదు..!
Chanakya Niti: లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం ఎల్లప్పుడూ మనపై ఉండాలని అందరికీ ఉంటుంది. అందు కోసం పగలు, రాత్రి కష్టపడుతూ ఉంటారు. కానీ, అలా జరగాలంటే.. చాణక్యుడు చెప్పిన ఈ నాలుగు సూత్రాలు పాటించాలి..
వీరికే లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం..
ప్రతి ఒక్కరూ ఆర్థిక భద్రత, లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహాన్ని వారి జీవితాల్లో కోరుకుంటారు. దీని కోసం, చాలా కష్టపడి పని చేస్తారు. కానీ, చాలా మందికి ఎంత సంపాదించినా కూడా చేతిలో డబ్బు నిలవదు. కనీస అవసరాలకు కూడా మళ్లీ డబ్బు వెతుక్కోవలసి వస్తూ ఉంటుంది. మీరు కూడా ఇదే సమస్యలతో ఇబ్బంది పడుతున్నారా? అయితే.. చాణక్యుడి ప్రకారం కొన్ని రూల్స్ ఫాలో అయితే.. లక్ష్మీదేవి వెతుక్కుంటూ వచ్చేస్తుంది.
ధర్మ మార్గంలో సంపద..
ఆచార్య చాణక్య ప్రకారం, మోసం లేదా అధర్మం ద్వారా సంపాదించిన సంపద ఎప్పుడూ నిలవదు. ఎంత సంపాదించినా కూడా అలాంటి డబ్బు ఖర్చు అయిపోతూనే ఉంటుంది. అలా కాకుండా, నిజాయితీగా, కష్టపడి ధర్మ మార్గంలో డబ్బు సంపాదించే వారి ఇంట్లోనే లక్ష్మీదేవి నిలుస్తుంది.ఇంట్లో శాంతి కూడా నెలకుంటుంది.
వివాహంలో సామరస్యం
భార్యాభర్తలు పరస్పర గౌరవం , ప్రేమతో నివసించే ఇంట్లో, లక్ష్మీదేవి ఎల్లప్పుడూ నివసిస్తుంది. రోజువారీ గొడవలు, అశాంతి , ఇంట్లో పెద్ద వారిని అవమానించే ఇంటికి కూడా లక్ష్మీదేవి దూరంగా ఉంటుంది. ఇంట్లో శాంతి ఉన్నప్పుడే సంపద పెరుగుతుంది.
అన్నపూర్ణకు నివాళి
ఆహారమే పరమ బ్రహ్మం. ఆహారం వృధా అయ్యే ఇంట్లో పేదరికం త్వరలోనే వస్తుంది. ప్లేట్లో అవసరమైనది మాత్రమే వడ్డించడం. ఆహారం పారేయకుండా, జాగ్రత్తగా ఉండేవారికి, అన్నపూర్ణా దేవిని గౌరవించే వారి ఇంట్లో లక్ష్మీదేవి నాట్యమాడుతుంది. వీరికి సంపదకు ఎప్పుడూ లోటు ఉండదు.
పెద్దల పట్ల జ్ఞానం , గౌరవం
పండితులు, ఉపాధ్యాయులు , పెద్దలను గౌరవించే సంస్కృతి ఉన్నచోట పురోగతి ఉంటుంది. అహంకారాన్ని విడిచిపెట్టి, వినయంగా ప్రవర్తించి, మతపరమైన కార్యకలాపాలలో పాల్గొనేవారు ఎల్లప్పుడూ లక్ష్మీదేవి ఆశీర్వాదాలను పొందుతారు. సానుకూల శక్తి ఉన్నచోట, సంపద స్వయంగా వెతుక్కుంటూ వస్తుంది.