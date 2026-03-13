బంగారంతో చేసిన స్కార్పియన్ స్టడ్స్ ఇవి. రోజూ పెట్టుకోవడానికి చాలా బాగుంటాయి. వెస్టర్న్ డ్రెస్సులపై పెట్టుకుంటే యూనిక్ లుక్ వస్తుంది.
స్కార్పియన్ డాంగ్లర్ మీ చెవులకు వేలాడుతూ కొత్తగా కనిపిస్తుంది. ఇవి రూ.300 నుంచి రూ.500 లోపే మార్కట్లో లభిస్తాయి.
ఈ స్కార్పియన్ ఇయర్ కఫ్ను ఆక్సిడైజ్డ్ మెటీరియల్తో తయారు చేశారు. ఆన్లైన్ షాపుల్లో ఇలాంటివి దొరుకుతాయి.
తేలు ఆకారంలో ఉండే ఈ స్టడ్కు కొద్దిగా హ్యాంగింగ్ టచ్ ఇచ్చారు. తేలు కొండిని వంపుగా చేసి వేలాడదీశారు.
ఆక్సిడైజ్డ్ వైర్ డిజైన్తో ఉన్న ఈ తేలు ఇయర్కఫ్ చాలా యూనిక్గా కనిపిస్తుంది. పర్పుల్ పూసలు, మెలితిప్పిన మెటల్ వర్క్ స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తున్నాయి.
బంగారం లేదా వెండిలో స్కార్పియన్ ఇయర్ రింగ్స్ తీసుకోవాలనుకుంటే, డిజైన్లు చూపించి చేయించుకోవచ్చు. ఒకవేళ ఆర్టిఫిషియల్ కావాలంటే ఆన్ లైన్ లో దొరుకుతాయి.
ఇవి వేలాడే స్కార్పియన్ ఇయర్రింగ్స్. పెట్టుకుంటే ఎంతో కొత్తగా కనిపిస్తాయి.
Amla Benefits: రోజూ ఉసిరికాయలు తింటే ఏమవుతుంది?
Curry Leaves: కరివేపాకు ఎక్కువ రోజులు తాజాగా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి?
Pearl Necklace: ముత్యాల నెక్లెస్ సెట్.. వేసుకుంటే ఎంతందమో
World Kidney Day 2026: కిడ్నీ సమస్యలకు చెక్ పెట్టేలంటే ఈ 7 టిప్స్ చాలు