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- Dhanteras: ధంతేరాస్ రోజున ఈ వస్తువులు ఇంటికి తెస్తే...లక్ష్మీదేవి నడుచుకుంటూ ఇంట్లోకి వస్తుంది..!
Dhanteras: ధంతేరాస్ రోజున ఈ వస్తువులు ఇంటికి తెస్తే...లక్ష్మీదేవి నడుచుకుంటూ ఇంట్లోకి వస్తుంది..!
Dhanteras: దీపావళి అంటేనే లక్ష్మీదేవి పండగ. ఈ దీపావళి మొదటి రోజైన ధంతేరాస్ నాడు కొన్ని రకాల వస్తువులను ఇంటికి తీసుకురావడం వల్ల.. లక్ష్మీ కాటాక్షం కలుగుతుంది. మరి, ఇంటికి ఏం తెచ్చుకోవాలి?
ధనత్రయోదశి..
దీపావళి వేడుకల్లో అత్యంత కీలకమైన ఘట్టం ధంతేరాస్ (ధన త్రయోదశి). ఈ పవిత్రమైన రోజున ఇంటికి కొన్ని వస్తువులు తెచ్చుకోవడం, షాపింగ్ చేయడం లక్ష్మీదేవిని మన ఇంటికి ఆహ్వానించడంతో సమానమని నమ్ముతారు. అయితే, ధంతేరాస్ నాడు బంగారం, వెండి మాత్రమే కొనాలా? ఆరోజున ఏ వస్తువులు ఇంటికి తీసుకువస్తే లక్ష్మీ కటాక్షం కలుగుతుందో ఇప్పుడు చూద్దాం...
1.బంగారం, వెండి..
ధన త్రయోదశి అనగానే అందరికీ ముందుగా గుర్తుకొచ్చేది బంగారం,వెండి మాత్రమ. ఈ రోజున బంగారం లేదా వెండి కొనుగోలు చేస్తే... సంపద రెట్టింపు అవుతుందని నమ్ముతారు. మీ దగ్గర బడ్జెట్ తక్కువగా ఉంటే... అర గ్రాము బంగారు నాణేన్ని కొనుగోలు చేయండి. లేదంటే.. లక్ష్మీదేవి, వినాయకుడి బొమ్మలు ఉన్న వెండి నాణేలను కూడా మీరు పూజ కోసం కొనుగోలు చేయవచ్చు. లేదంటే.. చిన్న ఉంగరం, లాకెట్ లాంటివి కూడా కొనుగోలు చేసుకోవచ్చు. అయితే, బంగారం,వెండి కొనుగోలు చేసేటప్పుడు హాల్ మార్క్ ఉందో లేదో చెక్ చేసుకోండి.
2.కొత్త పాత్రలు..
అందరికీ బంగారం కొనే స్థోమత ఉండకపోవచ్చు. అలా అని నిరుత్సాహ పడాల్సిన అవసరం లేదు. ఆ రోజన మీరు ఇంట్లోకి ఏవైనా కొత్త వస్తువులు కొనుగోలు చేయచ్చు. దేవుడి పూజకు వాడే ఇత్తడి చెంబు దీపాలు లేదా రాగి పాత్ర లాంటివి కొనుగోలు చేయవచ్చు. లేదంటే, మీరు రోజువారీ వంట గదికి అవసరం అయ్యే స్టీల్ పళ్లెం, గ్లాస్ లాంటివి ఏవైనా కొత్త పాత్రలు కొనుగోలు చేయచ్చు.
లక్ష్మీదేవి స్వరూపం చీపురు...
వినడానికి ఆశ్చర్యంగా ఉన్నా, ధంతేరస్ రోజున చీపురు కొనడం ఒక అత్యంత శక్తివంతమైన సాంప్రదాయం. చీపురును శ్రీలక్ష్మీదేవి స్వరూపంగా భావిస్తారు. ఇది ఇంట్లోని పేదరికాన్ని, నకారాత్మకతను తుడిచిపెట్టి పరిశుభ్రతను, పాజిటివ్ వైబ్ను తెస్తుంది. ఇంటికి మంచి శుభ ఫలితాలను తెస్తుంది.
4. దీపావళి పూజ కోసం: లక్ష్మీ-గణపతి విగ్రహాలు, దీపాలు ధంతేరస్ రోజున లక్ష్మీదేవి, విఘ్నేశ్వరుడు, ధన్వంతరి దేవుడి అనుగ్రహం కోసం కొత్త విగ్రహాలు లేదా పూజా సామగ్రి కొనడం ఆనవాయితీ. మట్టి, ఇత్తడి లేదా వెండితో చేసిన లక్ష్మీ-గణేశుల చిన్న విగ్రహాలు కొనుగోలు చేయాలి. ఆల్రెడీ ఇంట్లో ఉంటే మళ్లీ కొనాల్సిన అవసరం లేదు.
మట్టి దీపాలు (Diyas) & వత్తులు: దీపావళికి వెలుగులు పంచే సాంప్రదాయ మట్టి ప్రమిదలు, నూనె/నెయ్యి, దూది వత్తులు.
ధనియాలు (Coriander Seeds): ధంతేరస్ నాడు ధనియాలు కొని పూజలో ఉంచడం ఎంతో శ్రేయస్సని భావిస్తారు. పూజ తర్వాత వీటిని తోటలో లేదా కుండీలో నాటుతారు.
గోమతి చక్రాలు, లక్ష్మీ గవ్వలు: పూజలో పెట్టి బీరువాలో ఉంచడానికి ఇవి అదృష్టాన్ని ఇచ్చే వస్తువులుగా పరిగణిస్తారు. మీ బడ్జెట్ ని పట్టి. వీటిలో ఏవి కొనుగోలు చేసినా.. మీ ఇంటికి శుభం కలుగుతుంది.