బొప్పాయిలో ఫైబర్ ఎక్కువ. కేలరీలు తక్కువగా ఉంటాయి. ఇది బరువు తగ్గడానికి అద్భుతంగా సహాయపడుతుంది.
బొప్పాయిలోని ఫైబర్ వల్ల ఎక్కువసేపు కడుపు నిండిన భావన కలుగుతుంది. దీంతో అనవసరమైన ఆకలి తగ్గుతుంది.
కంటి కార్నియాను రక్షించే విటమిన్ ఎ బొప్పాయిలో పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇందులోని యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు 'మాక్యులర్ డిజెనరేషన్' ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తాయి.
విటమిన్ సి కి మంచి మూలమైన బొప్పాయి శరీరంలో కొల్లాజెన్ ఉత్పత్తికి సహాయపడుతుంది. ఇది చర్మాన్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది.
నెలసరి సమయంలో వచ్చే తీవ్రమైన నొప్పి తగ్గడానికి బొప్పాయి సహాయపడుతుంది. ఈ సమస్య ఉన్న మహిళలు బొప్పాయిని రెగ్యులర్ గా తినడం మంచిది.
బొప్పాయిలో విటమిన్ సి పుష్కలంగా ఉంటుంది. రోగనిరోధక శక్తిని పెంచే 'బీటా కెరోటిన్' కూడా బొప్పాయిలో ఉంటుంది.
పొటాషియం, విటమిన్ సి, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఉన్నందున గుండె ఆరోగ్యానికి బొప్పాయి ఒక ఉత్తమమైన ఆహారం.
బొప్పాయిలో అధికంగా ఉండే నీటి శాతం కడుపు ఉబ్బరాన్ని తగ్గించి, మలబద్ధకాన్ని నివారించడం ద్వారా జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది.
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