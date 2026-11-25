గోధుమ పిండిలో నీళ్లు పోసి కలిపే ముందు, ఒక పండిన అవకాడో తొక్క, గింజ తీసేసి మెత్తని పేస్ట్లా చేసుకోండి. దీనిని పిండిలో వేసి బాగా కలపడం వల్ల చపాతీలు చాలా మృదువుగా వస్తాయి.
పిండిలో రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కొద్దిగా నెయ్యి వేసి బాగా కలపాలి. ఆ తర్వాత చిన్న చిన్న ఉండలుగా చేసుకుని చపాతీల్లా ఒత్తుకుని, పెనంపై కాల్చుకుంటే ఎంతో మెత్తగా వస్తాయి.
చపాతీ పిండిని కలిపే సమయంలో కొద్దిగా నెయ్యి వేయడం వల్ల పిండికి సహజమైన మృదుత్వం వస్తుంది. దీనివల్ల చపాతీలు చాలా సేపటి వరకు గట్టిపడకుండా సాఫ్ట్గా ఉంటాయి.
గోధుమ పిండిలో కొద్దిగా పెరుగు వేసి పిండిని కలపవచ్చు. ఇలా కలిపిన పిండిని ఒకటి నుండి రెండు గంటల పాటు పక్కన ఉంచి, ఆ తర్వాత చపాతీలు చేసుకుంటే దూదిలా మెత్తగా వస్తాయి.
చపాతీ పిండి కలిపేటప్పుడు చల్లటి నీళ్లకు బదులుగా గోరువెచ్చని నీళ్లను ఉపయోగించండి. ఇది పిండిని త్వరగా మృదువుగా మార్చి, చపాతీలు సాఫ్ట్గా రావడానికి సహాయపడుతుంది.
ఇంట్లో నెయ్యి లేదా పెరుగు అందుబాటులో లేకపోతే, పిండి కలిపేటప్పుడు కొద్దిగా కొబ్బరి నూనె వేసి కలపవచ్చు. దీనివల్ల కూడా చపాతీలు చాలా మృదువుగా, రుచిగా వస్తాయి.
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