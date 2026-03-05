మెంతుల్లో ఫైబర్ అధికంగా ఉంటుంది. అందుకే మెంతి నీళ్లు పరగడుపున తాగితే అజీర్తి, కడుపుబ్బరం, మలబద్ధకం వంటి సమస్యలు రాకుండా ఉంటాయి.
మెంతి నీళ్లు శరీరంలోని జీవక్రియ రేటును పెంచుతాయి. కొవ్వు పేరుకుపోకుండా అడ్డుకుంటాయి.
మెంతి నీళ్లను రోజూ తాగితే చెడు కొలెస్ట్రాల్ (LDL) స్థాయిలు చాలా వరకు తగ్గుతాయి. ఇది గుండె ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతుంది.
మెంతి నీళ్లు తాగడం వల్ల రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు తగ్గుతాయి. డయాబెటిస్ లేదా ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ఉన్నవారికి ఇది చాలా మేలు చేస్తుంది.
మెంతి నీళ్లు తాగడం వల్ల యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలు అధికంగా ఉంటాయి. ఇవి కీళ్లనొప్పులు, ఆస్తమాను తగ్గిస్తాయి.
మెంతి నీళ్లు తాగడం వల్ల హార్మోన్ల అసమతుల్యత సమస్య రాకుండా ఉంటుంది.
మెంతి నీళ్లు ప్రతిరోజూ తాగితే మొటిమలు తగ్గుతాయి. చర్మానికి మెరుపు వస్తుంది.
మెంతి నీళ్లు ప్రతిరోజూ తాగితే జుట్టు రాలడం ఆగుతుంది. చుండ్రు, తలపై దురద వంటివి కూడా తగ్గుతాయి.
