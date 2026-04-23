AC Water Reuse: ఏసీ వేస్ట్ వాటర్ పడేస్తున్నారా? ఇలా చేస్తే 30 లీటర్ల నీరు ఆదా అవుతుంది
AC Water Reuse: ఎండల తీవ్రత పెరుగుతోంది. వేసవి తాపం తట్టుకోవాలంటే ఏసీ ఉండాల్సిందే. కానీ ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా..ఏసీ నుంచి వచ్చే వేస్ట్ వాటర్ గురించి?. నీళ్లు వృథా అవుతోందని అనిపించిందా? అయితే ఇలా చేస్తే మాత్రం రోజుకు 20-30 లీటర్ల నీటిని సేవ్ చేయొచ్చు.
ఏసీ వాటర్ వృథాకాకుండా సూపర్ ట్రిక్
వేసవిలో ఏసీ వాడకం ఎక్కువ కాబట్టి, డ్రెయిన్ పైపు నుంచి చాలా నీరు వృథాగా పోతుంది. ఒక సాధారణ ఏసీ రోజుకు సుమారు 20 నుంచి 30 లీటర్ల నీటిని బయటకు వదులుతుంది. ఈ నీటిని తెలివిగా ఎలా వాడుకోవాలో తెలిస్తే, వేసవి నీటి కొరత నుంచి మీకు కొంత ఉపశమనం లభిస్తుంది. ఏసీ నుంచి వచ్చే నీటిని ఇంట్లో ఎలా వాడుకోవచ్చో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
జాగ్రత్త..తాగడానికి, వంటకు పనికిరావు
ఏసీ నుంచి వచ్చే నీరు డిస్టిల్డ్ వాటర్ లాంటిది. ఇందులో క్లోరిన్ లేదా ఇతర మినరల్స్ ఉండవు. అందుకే మొక్కలకు, కారు కడగడానికి, ఇల్లు శుభ్రం చేయడానికి దీన్ని వాడొచ్చు. కానీ, గాలిలోని బ్యాక్టీరియా ఇందులో చేరే అవకాశం ఉన్నందున తాగడానికి, వంట చేయడానికి అస్సలు వాడకూడదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ నీటిని బకెట్లో పట్టుకోవడం ద్వారా నీటి వృథాను అరికట్టవచ్చు.
మొక్కలకు నీరు పోయడం
ఏసీ నీరు సాఫ్ట్ వాటర్. ఇందులో క్లోరిన్ ఉండదు. కాబట్టి మొక్కల పెరుగుదలకు ఇది చాలా మంచిది. మీ పెరట్లో లేదా బాల్కనీలోని మొక్కలకు ఈ నీటిని ఎలాంటి సందేహం లేకుండా పోయవచ్చు.
వాహనాలు కడగడానికి
కారు లేదా బైక్ కడగడానికి ఈ నీరు బాగా పనిచేస్తుంది. కుళాయి నీటితో కడిగితే కొన్నిసార్లు వాహనాలపై తెల్లటి మరకలు పడతాయి. కానీ ఏసీ నీటితో ఆ సమస్య ఉండదు.
ఇంటి పనుల కోసం
ఇల్లు తుడవడానికి (మాపింగ్), కిటికీ అద్దాలు శుభ్రం చేయడానికి లేదా టాయిలెట్లలో ఫ్లష్ చేయడానికి ఈ నీటిని ఉపయోగించవచ్చు. దీనివల్ల మీరు రోజూ మంచి నీటిని గణనీయంగా ఆదా చేయవచ్చు.
స్టీమ్ ఐరన్ చేసుకోవడానికి
బట్టలు ఐరన్ చేసేటప్పుడు స్టీమ్ ఐరన్ బాక్సుల్లో ఈ నీటిని పోయవచ్చు. సాధారణ నీటిలోని మినరల్స్ వల్ల ఐరన్ బాక్సులు త్వరగా పాడవుతాయి. కానీ, ఏసీ నీరు డిస్టిల్డ్ వాటర్ కాబట్టి ఐరన్ బాక్స్ ఎక్కువ కాలం మన్నుతుంది.
నీటిని వృథా చేయకుండా అవసరమైనంత మాత్రమే ఉపయోగించండి.
ఏసీ నీటిని పొరపాటున కూడా తాగడానికి, స్నానం చేయడానికి లేదా వంట చేయడానికి వాడకూడదు. ఏసీ కాయిల్స్ నుంచి దుమ్ము, ధూళి ఈ నీటిలో కలిసే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి దీన్ని కేవలం శుభ్రపరిచే పనులకే పరిమితం చేయాలి. నీటి కొరత పెరుగుతున్న ఈ రోజుల్లో, ఏసీ నీటిని ఒక వనరుగా చూడటం చాలా ముఖ్యం. రేపటి నుంచి మీ ఏసీ పైపు కింద ఓ బకెట్ పెట్టి చూడండి!
