AC: ఏసీ పేలిపోకుండా ఉండాలంటే ఇవి తప్పనిసరి! ప్రతీ ఒక్కరూ తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు..
AC: ఎండలు ముదురుతున్న వేళ ఏసీల వినియోగం విపరీతంగా పెరిగిపోయింది. అయితే, ఏసీని సరిగ్గా మెయింటైన్ చేయకపోతే అది పేలిపోయే ప్రమాదం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
ఎయిర్ ఫిల్టర్ల శుభ్రత - మన చేతిలోని పని
ఏసీ మెయింటెనెన్స్లో అత్యంత ముఖ్యమైనది ఎయిర్ ఫిల్టర్లను శుభ్రం చేయడం. ప్రతి 15 రోజులకు ఒకసారి ఏసీలోని ఫిల్టర్లను తీసి సాధారణ నీటితో కడగాలి. ఫిల్టర్లపై దుమ్ము పేరుకుపోతే గాలి సరిగ్గా రాక, కూలింగ్ తగ్గిపోవడమే కాకుండా కరెంటు బిల్లు కూడా పెరుగుతుంది. ఫిల్టర్లను కడిగిన తర్వాత ఎండలో పెట్టకుండా, కేవలం తుడిచి మళ్ళీ అమర్చుకోవాలి.
ఏసీ పేలిపోవడానికి ప్రధాన కారణాలు
ఏసీలు పేలిపోవడం అనేది అపోహ కాదు, అది వాస్తవం. దీనికి ప్రధాన కారణం నైపుణ్యం లేని టెక్నీషియన్లతో పనులు చేయించుకోవడం. ఏసీలో వాడే గ్యాస్ ఎల్పిజి లాగే చాలా ప్రమాదకరమైనది. గ్యాస్ లీక్ అయినప్పుడు పక్కాగా వ్యాక్యూమ్ చేయకుండా గ్యాస్ నింపితే ఏసీ పేలిపోయే అవకాశం 100 శాతం ఉంటుంది. అందుకే తక్కువ ధరకు వస్తున్నారని నకిలీ టెక్నీషియన్లను నమ్మి ప్రాణాల మీదకు తెచ్చుకోవద్దని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
గ్యాస్ లీకేజీని గుర్తించడం ఎలా?
ఏసీలో గ్యాస్ ఎప్పుడూ అయిపోదు, అది లైఫ్ టైమ్ ఉంటుంది. కేవలం లీకేజీ ఉంటేనే గ్యాస్ తగ్గుతుంది. ఏసీ సరిగ్గా కూలింగ్ ఇవ్వడం లేదంటే గ్యాస్ లీక్ అయి ఉండవచ్చని గమనించాలి. గ్యాస్ నింపేటప్పుడు లీక్ ఎక్కడ ఉందో చూసి, దానిని వెల్డింగ్ చేసి, వ్యాక్యూమ్ చేసిన తర్వాతే గ్యాస్ నింపాలి. ఈ ప్రక్రియకు సుమారు 4,000 నుంచి 4,500 రూపాయల వరకు ఖర్చవుతుంది.
వేసవిలో ఏసీ వినియోగదారులకు సూచనలు:
పవర్ ఆదా: ఏసీని ఎప్పుడూ 24 డిగ్రీల వద్ద ఉంచి వాడటం వల్ల కరెంటు బిల్లు తగ్గడమే కాకుండా ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది.
సీజన్ ముందే సర్వీసింగ్: ఏప్రిల్, మే నెలల వరకు ఆగకుండా, సంక్రాంతి సమయంలోనే ఏసీ సర్వీసింగ్ చేయించుకోవడం ఉత్తమం.
అన్-సీజన్ లో కూడా: చలికాలంలో ఏసీ వాడకపోయినా, వారానికి ఒకసారి కనీసం 15 నిమిషాల పాటు ఆన్ చేయడం వల్ల మిషనరీ కండిషన్ లో ఉంటుంది.
ప్రొఫెషనల్ సర్వీస్: కూలింగ్ కాయిల్స్ శుభ్రం చేయడానికి బ్రష్లు వాడకూడదు, స్కిల్డ్ టెక్నీషియన్ చేత ప్రెషర్ క్లీనింగ్ చేయించుకోవాలి.
నిర్లక్ష్యం పెద్ద ప్రమాదం
ఏసీ మన సౌకర్యం కోసమే అయినా, చిన్న నిర్లక్ష్యం పెద్ద ప్రమాదానికి దారితీయవచ్చు. నమ్మకస్తులైన, అనుభవం ఉన్న టెక్నీషియన్ల ద్వారానే సర్వీసింగ్ చేయించుకోవడం ప్రాణాలకు, ఆస్తులకు రక్షణ.