- Home
- Jobs
- మీకు విదేశాల్లో జాబ్, డాలర్స్ లో సాలరీ కావాలా..? అయితే ఈ టాప్ 10 వెబ్ సైట్స్ పై ఓ లుక్కేయండి
మీకు విదేశాల్లో జాబ్, డాలర్స్ లో సాలరీ కావాలా..? అయితే ఈ టాప్ 10 వెబ్ సైట్స్ పై ఓ లుక్కేయండి
మీరు విదేశాల్లో ఉద్యోగం చేయాలని, డాలర్స్ లో సాలరీ తీసుకోవాలని కలగంటున్నారా…? ఈ డాలర్ డ్రీమ్ ను నిజంచేసే టాప్ 10 వెబ్ సైట్స్ గురించి ఇక్కడ తెలుసుకొండి.
- FB
- TW
- Linkdin
- Follow Us
ఈ వెబ్ సైట్స్ ఫాలో అయితే ఫారెన్ జాబ్స్ మీసొంతం
నేటి యువత విదేశాల్లో చదువుకోవాలని లేదంటే ఉద్యోగం చేయాలని డాలర్ డ్రీమ్స్ లో మునిగిపోతోంది. అందుకే ఇండియా నుండి అమెరికా, ఆస్ట్రేలియా వంటి దేశాలకు వెళ్లేవారి సంఖ్య ప్రతిఏటా పెరుగుతోంది. రూపాయితో పోలిస్తే డాలర్ విలువ అధికంగా ఉండటమే కాదు ఆయా దేశాల కల్చర్, విలాసవంతమైన జీవన విధానం వంటివి కూడా యువతలో విదేశాలకు వెళ్లాలనే కోరికను పెంచుతోంది.
చాలామందికి విదేశాలకు వెళ్లాలనే కోరిక ఉంటుంది కానీ అందుకోసం ఏం చేయాలో తెలియదు... దీంతో తమ కల ఎక్కడ కలగానే మిగిలిపోతుందోనని బాధపడుతుంటారు. ఇలా విదేశాలకు ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాల కోసం వెళ్లాలనుకునే ఇండియన్ యువతకు ఉపయోగపడేలా కొన్ని వెబ్ సైట్స్ బాగా పాపులర్ అవుతున్నాయి. అలాంటి టాప్ టాప్ 10 వెబ్సైట్స్ గురించి ఇక్కడ చూద్దాం.
1. లింక్డ్ఇన్ (LinkedIn)
ఉద్యోగాల కోసం చాలా మంచి వెబ్సైట్ లింక్డ్ఇన్. ఇక్కడ కేవలం ఇండియాలో కాదు అమెరికా, ఇంగ్లాండ్, కెనడా లాంటి దేశాల్లో చాలా ఉద్యోగాలు ఉంటాయి. మన ప్రొఫైల్ బాగా తయారు చేసుకుని, నేరుగా కంపెనీలను సంప్రదించవచ్చు లేదా ఉద్యోగాలకు అప్లై చేయవచ్చు. పార్ట్ టైం ఉద్యోగాలు, ఇంటర్న్షిప్లు కూడా దొరుకుతాయి.
2. ఇన్డీడ్ (Indeed)
ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఉద్యోగ వెబ్సైట్లలో ఒకటి ఇన్డీడ్. 60కి పైగా దేశాల్లో ఉద్యోగాలు ఇందులో ఉంటాయి. ఉద్యోగం పేరు, దేశం లాంటి వివరాలు ఇచ్చి సులభంగా వెతకవచ్చు. వీసా సహాయం గురించి కూడా కొన్ని కంపెనీలు ఇందులో సమాచారం ఇస్తాయి.
3. గ్లాస్డోర్ (Glassdoor)
గ్లాస్డోర్లో ఉద్యోగాలే కాదు, కంపెనీల రివ్యూలు, జీతం వివరాలు, పని వేళలు, పని వాతావరణం లాంటివన్నీ తెలుసుకోవచ్చు. ఒక కంపెనీ ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకోవడానికి ఇది చాలా ఉపయోగపడుతుంది.
4. జూబుల్ (Jooble)
వివిధ వెబ్సైట్లలో ఉన్న ఉద్యోగాలన్నీ ఒకే చోట చూపించే వెబ్సైట్ ఇది. 60 దేశాల ఉద్యోగాలు, అనేక భాషల్లో వెతకవచ్చు. చాలా రకాల ఉద్యోగాలు ఒకే చోట చూడాలనుకునే వాళ్లకి ఇది బాగుంటుంది.
5. మాన్స్టర్ (Monster)
చాలా కాలంగా ఉద్యోగాల కోసం మాన్స్టర్ వెబ్సైట్ని వాడుతున్నారు. అమెరికా, ఇంగ్లాండ్, గల్ఫ్ దేశాలు లాంటి చోట్ల ఉద్యోగాలు ఇందులో ఉంటాయి. అప్లికేషన్లు ఎలా రాయాలో, ఇంటర్వ్యూకి ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలో కూడా ఇందులో చిట్కాలు ఉంటాయి.
6. గోఅబ్రాడ్ (GoAbroad)
కొత్త సంస్కృతిని అనుభవిస్తూ ఉద్యోగం చేయాలనుకునే వాళ్లకి గోఅబ్రాడ్ చాలా మంచిది. ఇంటర్న్షిప్లు, వాలంటీర్ ప్రోగ్రామ్లు, తక్కువ కాలం ఉండే ఉద్యోగాలు ఇందులో ఎక్కువగా ఉంటాయి. కొన్ని ఉద్యోగాలకు ఉండడానికి చోటు, వీసా సహాయం లాంటివి కూడా ఇస్తారు.
7. కెరీర్జెట్ (CareerJet)
90 దేశాల ఉద్యోగాలు, చాలా వెబ్సైట్ల నుండి సేకరించి చూపించే మరో వెబ్సైట్ ఇది. దీని డిజైన్ చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది, త్వరగా పనిచేస్తుంది కాబట్టి చాలా మందికి ఇష్టం.
8. బేట్ (Bayt)
మిడిల్ ఈస్ట్ దేశాల్లో ఉద్యోగాలు వెతుక్కునే వాళ్లకి బేట్ చాలా ముఖ్యమైన వెబ్సైట్. యుఏఈ, కతార్, సౌదీ అరేబియా లాంటి దేశాల్లో ఉద్యోగాలు ఇందులో ఎక్కువగా ఉంటాయి.
9. యూరోపియన్ లాంగ్వేజ్ జాబ్స్ (European Language Jobs)
ఒకటి కంటే ఎక్కువ భాషలు వచ్చిన వాళ్లకి ఇది మంచిది. జర్మనీ, స్పెయిన్ లాంటి యూరోపియన్ దేశాల్లో ఉద్యోగాలు ఇందులో ఉంటాయి. ఇంగ్లీష్ తో పాటు మరో యూరోపియన్ భాష వస్తే ఇక్కడ ఉద్యోగం దొరికే అవకాశం ఎక్కువ.
10. యూరెస్ (EURES)
యూరోపియన్ యూనియన్ ద్వారా నిర్వహించబడే ఈ వెబ్సైట్, యూరోపియన్ యూనియన్ దేశాల్లో ఉద్యోగాలు వెతుక్కునే వాళ్లకి ఉపయోగపడుతుంది. జీతం, ఉండడానికి చోటు, లీగల్ డాక్యుమెంట్స్ గురించి కూడా సమాచారం ఇస్తుంది.
విదేశాల్లో ఉద్యోగం సంపాదించాలంటే మంచి ప్లానింగ్, సరైన వెబ్సైట్లు వాడటం చాలా ముఖ్యం. ఈ వెబ్సైట్లు మీకు నచ్చిన ఉద్యోగాలు సులభంగా వెతుక్కోవడానికి, మీ విదేశీ కల నెరవేర్చుకోవడానికి సహాయపడతాయి.