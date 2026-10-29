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- Jobs Notification 2026 : డిగ్రీ చదివితే చాలు.. నెలకు రూ.1,60,990 జీతంతో గవర్నమెంట్ జాబ్, ఫుల్ డిటెయిల్స్
Jobs Notification 2026 : డిగ్రీ చదివితే చాలు.. నెలకు రూ.1,60,990 జీతంతో గవర్నమెంట్ జాబ్, ఫుల్ డిటెయిల్స్
ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల నియామక సంస్థ తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమీషన్ (TGPSC) మరో జాబ్ నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. ఏ ఉద్యోగాలను భర్తీ చేయనున్నారు? ఎన్ని ఖాళీలున్నాయి? విద్యార్హతలు, శాలరీ తదితర ఫుల్ డిటెయిల్స్ ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
టిజిపిఎస్సి రిక్రూట్మెంట్ నోటిఫికేషన్
ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలను సాధించాలని కలలుగంటున్న తెలుగు యువతకు గుడ్ న్యూస్. తెలంగాణ ప్రభుత్వం నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగ అవకాశాలను కల్పించేందుకు మరో నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ (TGPSC) ఆధ్వర్యంలో డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ అండ్ స్టాటిస్టిక్స్ విభాగంలో మండల ప్లానింగ్ అండ్ స్టాటిస్టికల్ ఆఫీసర్ (Mandal Planning and Statistical Officer), అసిస్టెంట్ స్టాటిస్టికల్ ఆఫీసర్ (Assistant Statistical Officer) పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు. మొత్తం 102 ఖాళీల కోసం ఈ నోటిఫికేషన్ జారీ చేశారు. సంబంధిత విద్యార్హతలు ఉన్న అభ్యర్థులు ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
ఈ ఉద్యోగాలకు రేపట్నుంచి అంటే 30 అక్టోబర్, 2026 నుంచి దరఖాస్తుల ప్రక్రియ ప్రారంభం కానుంది. వచ్చేనెల నవంబర్ 27, 2026 సాయంత్రం 5 గంటల వరకు అప్లికేషన్లు సమర్పించేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. రాతపరీక్షను జనవరి 2027లో నిర్వహించనున్నారు… అయితే పరీక్షకు సంబంధించిన ఖచ్చితమైన తేదీని ఇంకా ప్రకటించలేదు.
మొత్తం ఖాళీలు ఎన్ని? జీతం ఎంత?
తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ విడుదల చేసిన నోటిఫికేషన్ ద్వారా డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ అండ్ స్టాటిస్టిక్స్ విభాగంలో మొత్తం 102 పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు. ఈ ఉద్యోగాలకు ఎంపికైన అభ్యర్థులకు నెలకు రూ.36,750 నుంచి రూ.1,60,990 వరకు వేతనం లభిస్తుంది. ఇతర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు దక్కే అన్ని అలవెన్సులు ఉంటాయి. కాబట్టి ప్రభుత్వ ఉద్యోగం కోసం ఎదురుచూస్తూ అన్ని అర్హతలు కలిగిన అభ్యర్థులకు ఇది మంచి అవకాశం.
ముఖ్యమైన తేదీలు ఇవే
ఈ ఉద్యోగాలకు దరఖాస్తు చేయాలనుకునే అభ్యర్థులు ముఖ్యమైన తేదీలను గుర్తుంచుకోవాలి.
ఆన్లైన్ దరఖాస్తుల ప్రారంభం : అక్టోబర్ 30, 2026
దరఖాస్తులకు చివరి తేదీ : నవంబర్ 27, 2026, సాయంత్రం 5 గంటల వరకు
రాతపరీక్ష : జనవరి 2027లో నిర్వహించనున్నారు. ఖచ్చితమైన తేదీని ప్రకటించాల్సి ఉంది.
హాల్ టికెట్ల డౌన్లోడ్ : పరీక్ష తేదీకి ఏడు రోజుల ముందు నుంచి అందుబాటులో ఉంటాయి.
అభ్యర్థులు చివరి తేదీ వరకు వేచి ఉండకుండా, దరఖాస్తు ప్రక్రియ ప్రారంభమైన తర్వాత అవసరమైన వివరాలతో అప్లికేషన్ సమర్పించడం మంచిది.
వయోపరిమితి ఎంత ఉండాలి?
ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకునే అభ్యర్థుల వయస్సు 18 నుంచి 44 సంవత్సరాల మధ్య ఉండాలి. 01.07.2026 వరకు గల వయసును పరిగణలోకి తీసుకుంటారు. నోటిఫికేషన్లో పేర్కొన్న తేదీల ప్రకారం జూలై 1, 2008 తర్వాత జన్మించినవారు, జూలై 2, 1982కి ముందు జన్మించినవారు ఈ వయోపరిమితి నిబంధనల ప్రకారం అనర్హులు. అయితే రిజర్వేషన్ కేటగిరీలకు చెందిన అభ్యర్థులకు నిబంధనల ప్రకారం వయోపరిమితిలో సడలింపు ఉంటుంది.
ఏ కేటగిరీకి ఎంత వయోపరిమితి సడలింపు?
వివిధ కేటగిరీలకు చెందిన అభ్యర్థులకు కింది విధంగా వయోపరిమితి సడలింపు వర్తిస్తుంది.
ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, ఈడబ్ల్యూఎస్ అభ్యర్థులు : 5 సంవత్సరాలు
దివ్యాంగ అభ్యర్థులు : 10 సంవత్సరాలు
తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు : 5 సంవత్సరాలు
మాజీ సైనికులు : 3 సంవత్సరాలు
ఎన్సీసీ (N.C.C) అభ్యర్థులు : 3 సంవత్సరాలు
తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఇచ్చే వయోపరిమితి సడలింపు విషయంలో కార్పొరేషన్లు, మున్సిపాలిటీల్లో పనిచేసే ఉద్యోగులకు మినహాయింపు వర్తించదు. కాబట్టి అభ్యర్థులు తమ కేటగిరీకి సంబంధించిన నిబంధనలను పరిశీలించుకోవాలి.
విద్యార్హతలు ఏమిటి?
ఈ ఉద్యోగాలకు దరఖాస్తు చేసుకోవాలంటే అభ్యర్థులు గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ లేదా విద్యాసంస్థ నుంచి బ్యాచిలర్ డిగ్రీ పూర్తి చేసి ఉండాలి. డిగ్రీలో స్టాటిస్టిక్స్ సబ్జెక్టు చదివినవారికి అర్హత ఉంటుంది. అలాగే మ్యాథమెటిక్స్, ఎకనామిక్స్, కామర్స్ లేదా కంప్యూటర్ సైన్స్ సబ్జెక్టులతో డిగ్రీ పూర్తి చేసిన అభ్యర్థులు కూడా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. అయితే ఈ అభ్యర్థులు తమ మూడేళ్ల డిగ్రీ కోర్సులో కనీసం ఒక సంవత్సరమైనా స్టాటిస్టిక్స్ పేపర్ చదివి ఉండాలి. అభ్యర్థులు తమ విద్యార్హతలు నోటిఫికేషన్లో పేర్కొన్న నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఉన్నాయో లేదో ముందుగా నిర్ధారించుకోవాలి.
పరీక్ష కేంద్రాలు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి?
ఈ ఉద్యోగాల రాతపరీక్ష కోసం తెలంగాణలోని పలు ప్రాంతాల్లో పరీక్ష కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. అభ్యర్థులు దరఖాస్తు సమయంలో సంబంధిత సూచనలను పరిశీలించి, అందుబాటులో ఉన్న పరీక్ష కేంద్రాల వివరాలను తెలుసుకోవాలి.
పరీక్ష కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయనున్న ప్రాంతాలు
హైదరాబాద్ (HMDA పరిధిలో)
కరీంనగర్
ఖమ్మం
వరంగల్
నిజామాబాద్
రాతపరీక్ష విధానం ఎలా ఉంటుంది?
ఈ ఉద్యోగాల భర్తీ కోసం రాతపరీక్ష నిర్వహించనున్నారు. పరీక్షలో రెండు పేపర్లు ఉంటాయి. ఒక్కో పేపర్కు 150 ప్రశ్నలు, 150 మార్కులు కేటాయించారు. ప్రతి పేపర్కు 150 నిమిషాల సమయం ఉంటుంది. మొత్తం 300 మార్కులకు రాతపరీక్ష ఉంటుంది.
పేపర్ 1 : జనరల్ స్టడీస్ అండ్ జనరల్ ఎబిలిటీస్
ఈ పేపర్లో జనరల్ స్టడీస్, జనరల్ ఎబిలిటీస్కు సంబంధించిన ప్రశ్నలు ఉంటాయి. మొత్తం 150 ప్రశ్నలకు 150 మార్కులు కేటాయించారు. పరీక్ష సమయం 150 నిమిషాలు.
పేపర్ 2 : స్టాటిస్టిక్స్
ఈ పేపర్లో డిగ్రీ స్థాయి స్టాటిస్టిక్స్ సబ్జెక్టుకు సంబంధించిన ప్రశ్నలు అడుగుతారు. ఇందులో కూడా 150 ప్రశ్నలు ఉంటాయి. మొత్తం 150 మార్కులకు పరీక్ష నిర్వహిస్తారు. ఈ పేపర్కు 150 నిమిషాల సమయం కేటాయించారు.
రెండు పేపర్లకు సంబంధించిన ప్రశ్నపత్రాలు ఇంగ్లీష్, తెలుగు భాషల్లో అందుబాటులో ఉంటాయి. అభ్యర్థులు పరీక్షకు సిద్ధమయ్యే సమయంలో జనరల్ స్టడీస్తో పాటు డిగ్రీ స్థాయి స్టాటిస్టిక్స్ సబ్జెక్టుపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టడం అవసరం.
అభ్యర్థులు గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయాలు
తెలంగాణలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగం సాధించాలనుకునే అభ్యర్థులకు ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా 102 పోస్టులకు పోటీపడే అవకాశం లభిస్తోంది. సంబంధిత డిగ్రీ అర్హత కలిగినవారు అక్టోబర్ 30 నుంచి నవంబర్ 27, 2026 వరకు ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. రాతపరీక్ష జనవరి 2027లో జరగనుండటంతో అభ్యర్థులు ఇప్పటి నుంచే ప్రిపరేషన్ ప్రారంభించుకోవచ్చు.
దరఖాస్తు చేసే ముందు వయోపరిమితి, విద్యార్హతలు, రిజర్వేషన్ సడలింపులు, పరీక్ష విధానం వంటి అంశాలను అధికారిక నోటిఫికేషన్తో సరిపోల్చుకోవాలి. పరీక్ష తేదీ, దరఖాస్తు విధానం, ఇతర నిబంధనలకు సంబంధించిన తాజా సమాచారం కోసం తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ అధికారిక ప్రకటనలను పరిశీలించాలి.