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- Government Jobs : తెలుగు యువతకు బంపరాఫర్.. డిగ్రీ చదివితే చాలు రైల్వే స్టేషన్ మాస్టర్ ఉద్యోగం
Government Jobs : తెలుగు యువతకు బంపరాఫర్.. డిగ్రీ చదివితే చాలు రైల్వే స్టేషన్ మాస్టర్ ఉద్యోగం
ఇండియన్ రైల్వేలో స్టేషన్ మాస్టర్ ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ వెలువడింది. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా ఖాళీలున్నాయి.. కాబట్టి ప్రభుత్వ ఉద్యోగం సాధించాలనే యువతీయువకులకు ఇది బంపరాఫర్.
రైల్వే స్టేషన్ మాస్టర్ ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్
ప్రభుత్వ ఉద్యోగం సాధించాలనుకునే యువతీయువకులకు శుభవార్త. భారతీయ రైల్వేలో స్టేషన్ మాస్టర్ పోస్టుల భర్తీకి రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు (RRB) నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. సెంట్రలైజ్డ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ నోటీసు (CEN) నంబర్ 08/2026 కింద దేశవ్యాప్తంగా మొత్తం 1,265 స్టేషన్ మాస్టర్ పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు. కేవలం డిగ్రీ పూర్తి చేసుంటే చాలు ఈ ఉద్యోగాలకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
సికింద్రాబాద్ డివిజన్ పరిధిలో కూడా ఉద్యోగాలున్నాయి... అంటే తెలుగు యువతకు స్వరాష్ట్రంలో ఉద్యోగాన్ని పొందే అవకాశం ఉందన్నమాట. ఇంకెందుకు ఆలస్యం... అర్హత ఉంటే వెంటనే అప్లై చేయండి, గట్టిగా ట్రై చేశారో దెబ్బకు స్టేషన్ మాస్టర్ అయిపోతారు. మరి ఈ ఉద్యోగాలకు అర్హతలు, వయోపరిమితి, ఎంపిక విధానం, జీతభత్యాలు, దరఖాస్తు తేదీల వివరాలు తెలుసుకుందాం.
స్టేషన్ మాస్టర్ రిక్రూట్మెంట్ కు సంబంధించి ముఖ్యమైన వివరాలు
నోటిఫికేషన్ నంబర్ : CEN 08/2026
భర్తీ చేసే పోస్టులు : రైల్వే స్టేషన్ మాస్టర్
మొత్తం ఖాళీలు : 1,265 పోస్టులు
విద్యార్హత : ఏదైనా విభాగంలో డిగ్రీ
దరఖాస్తు విధానం : ఆన్లైన్
దరఖాస్తుల ప్రారంభ తేదీ : 27 అక్టోబర్, 2026
దరఖాస్తు చేసేందుకు చివరి తేదీ : 25 నవంబర్, 2026
బేసిక్ జీతం : నెలకు రూ.35,400 (ఇతర అలవెన్సులు)
అధికారిక వెబ్సైట్ : https://rrb.indianrailways.gov.in/
రైల్వే స్టేషన్ మాస్టర్ ఉద్యోగాలకు విద్యార్హతలు ఏమిటి?
స్టేషన్ మాస్టర్ ఉద్యోగాలకు దరఖాస్తు చేయాలనుకునే అభ్యర్థులు గుర్తింపు పొందిన విశ్వవిద్యాలయం నుంచి డిగ్రీ లేదా దానికి సమానమైన అర్హతను కలిగి ఉండాలి. ఏదైనా గ్రూపులో డిగ్రీ పూర్తి చేసినవారు నోటిఫికేషన్లో పేర్కొన్న ఇతర అర్హతలు నెరవేరిస్తే దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. అయితే విద్యార్హతతోపాటు వయోపరిమితి, వైద్య ప్రమాణాలు, ఇతర నిబంధనలను కూడా అభ్యర్థులు పరిశీలించాలి. దరఖాస్తు చేసుకునే ముందు అధికారిక నోటిఫికేషన్ను పూర్తిగా చదవడం మంచిది.
రైల్వే స్టేషన్ మాస్టర్ జాబ్స్ కి వయోపరిమితి ఎంత?
ఈ ఉద్యోగాలకు వయోపరిమితి విషయంలో అధికారిక నోటిఫికేషన్లో పేర్కొన్న అర్హత తేదీని పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి. సాధారణంగా ఈ పోస్టులకు 20 నుంచి 30 ఏళ్ల వయోపరిమితి పేర్కొనబడినప్పటికీ, 2026 నోటిఫికేషన్కు వర్తించే వయోసడలింపులు, వయస్సు లెక్కించే తేదీని అభ్యర్థులు తప్పనిసరిగా అధికారిక ప్రకటనలో ధ్రువీకరించాలి. రిజర్వేషన్ నిబంధనలకు అనుగుణంగా అర్హులైన ఎస్సీ, ఎస్టీ, ఓబీసీ తదితర వర్గాల అభ్యర్థులకు వయోపరిమితిలో సడలింపులు వర్తిస్తాయి. సంబంధిత ధ్రువపత్రాలను సమర్పించాల్సి ఉంటుంది.
రైల్వే స్టేషన్ మాస్టర్ జీతం ఎంత?
స్టేషన్ మాస్టర్ పోస్టులు ఏడో వేతన సంఘం పే మ్యాట్రిక్స్లో లెవెల్-6 కిందకు వస్తాయి. ఈ పోస్టులకు ప్రారంభ బేసిక్ పే నెలకు రూ.35,400 గా ఉంటుంది. దీనికి అదనంగా వర్తించే డియర్నెస్ అలవెన్స్ (DA), హౌస్ రెంట్ అలవెన్స్ (HRA), ప్రయాణ భత్యాలు, ఇతర అనుమతించబడిన అలవెన్సులు లభించవచ్చు.
అయితే ఉద్యోగి పనిచేసే ప్రాంతం, వర్తించే నిబంధనల ఆధారంగా అలవెన్సులు మారుతాయి. అందువల్ల చేతికి వచ్చే జీతం బేసిక్ పే కంటే ఎక్కువగా ఉండవచ్చు. ఖచ్చితమైన మొత్తం పోస్టింగ్ ప్రాంతం, వర్తించే భత్యాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
రైల్వే స్టేషన్ మాస్టర్ జాబ్స్ : రిజర్వేషన్ల వారీగా ఖాళీలు
నోటిఫికేషన్లో పేర్కొన్న కేటగిరీల వారీగా ఖాళీల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
జనరల్ (UR) - 542
షెడ్యూల్ క్యాస్ట్ (SC) - 176
షెడ్యూల్ ట్రైబ్ (ST) - 104
ఓబిసి (OBC) - 296
ఎకనమికల్లి వీకర్ సెక్షన్ (EWS) - 147
ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్స్ (ExSM) - 133
రైల్వే స్టేషన్ మాస్టర్ ఎంపిక ప్రక్రియ ఎలా ఉంటుంది?
స్టేషన్ మాస్టర్ పోస్టులకు అభ్యర్థులను ఎంపిక చేసేందుకు రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు పలు దశలను నిర్వహిస్తుంది.
1. కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ (CBT) : మొదటి దశలో కంప్యూటర్ ఆధారిత రాత పరీక్ష నిర్వహిస్తారు. ఇందులో అభ్యర్థుల తెలివితేటలు, తార్కిక సామర్థ్యం, గణిత నైపుణ్యాలు, సాధారణ అవగాహన వంటి అంశాలను పరీక్షిస్తారు.
2. కంప్యూటర్ బేస్డ్ ఆప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ (CBAT) : CBTలో అర్హత సాధించిన అభ్యర్థులు నోటిఫికేషన్ నిబంధనల ప్రకారం ఆప్టిట్యూడ్ పరీక్షకు హాజరు కావాల్సి ఉంటుంది. స్టేషన్ మాస్టర్ ఉద్యోగానికి అవసరమైన సామర్థ్యాలను ఈ పరీక్ష ద్వారా అంచనా వేస్తారు.
3. ధ్రువపత్రాల పరిశీలన : తదుపరి దశలో విద్యార్హతలు, వయస్సు, రిజర్వేషన్ తదితర వివరాలకు సంబంధించిన ఒరిజినల్ సర్టిఫికెట్లను పరిశీలిస్తారు.
4. వైద్య పరీక్ష : చివరి దశలో రైల్వే నిబంధనలకు అనుగుణంగా వైద్య పరీక్ష నిర్వహిస్తారు. స్టేషన్ మాస్టర్ పోస్టుకు నిర్దేశించిన వైద్య ప్రమాణాలను అభ్యర్థులు తప్పనిసరిగా అందుకోవాలి.
దరఖాస్తు ఫీజు చెల్లింపు, తప్పుల సవరణకు తేదీలు
అభ్యర్థులు దరఖాస్తు ప్రక్రియలో ముఖ్యమైన తేదీలను గుర్తుంచుకోవాలి.
ఆన్లైన్ దరఖాస్తుల ప్రారంభం : అక్టోబర్ 27, 2026
దరఖాస్తు సమర్పించడానికి చివరి తేదీ : నవంబర్ 25, 2026
దరఖాస్తు ఫీజు చెల్లించడానికి చివరి తేదీ : నవంబర్ 27, 2026
అప్లికేషన్లో మార్పులు చేసుకునే అవకాశం : నవంబర్ 28 నుంచి డిసెంబర్ 7, 2026 వరకు
అభ్యర్థులు చివరి తేదీ వరకు వేచి చూడకుండా ముందుగానే దరఖాస్తు చేసుకోవడం మంచిది. అప్లికేషన్ ఫామ్ సమర్పించే ముందు పేరు, పుట్టిన తేదీ, విద్యార్హతలు, కేటగిరీ, ఇతర వ్యక్తిగత వివరాలను జాగ్రత్తగా పరిశీలించాలి.
రైల్వే స్టేషన్ మాస్టర్ జాబ్స్ ఎలా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి?
అర్హత కలిగిన అభ్యర్థులు ఈ కింది విధంగా ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకోవచ్చు.
రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు అధికారిక వెబ్సైట్ https://rrb.indianrailways.gov.in/ ను సందర్శించాలి.
CEN 08/2026 స్టేషన్ మాస్టర్ నోటిఫికేషన్ను తెరిచి, అర్హతలు, సూచనలు చదవాలి.
అధికారిక దరఖాస్తు పోర్టల్ https://www.rrbapply.gov.in/ ద్వారా ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ప్రక్రియను పూర్తి చేయాలి.
వ్యక్తిగత వివరాలు, విద్యార్హతలు, అవసరమైన ధ్రువపత్రాలు, ఫొటో తదితర వివరాలను సూచనల ప్రకారం నమోదు చేయాలి.
వర్తించే దరఖాస్తు ఫీజు చెల్లించి, ఫారం సమర్పించాలి.
భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం దరఖాస్తు కాపీ, చెల్లింపు రసీదును భద్రపరచుకోవాలి.
రైల్వే స్టేషన్ మాస్టర్ జాబ్స్ రాత పరీక్ష ఎప్పుడు?
ప్రాథమిక సమాచారం ప్రకారం, రాత పరీక్షను జనవరి 2027లో నిర్వహించే అవకాశం ఉంది. అయితే పరీక్ష తేదీ, అడ్మిట్ కార్డు విడుదల, పరీక్ష కేంద్రాలకు సంబంధించిన ఖచ్చితమైన షెడ్యూల్ కోసం అభ్యర్థులు అధికారిక RRB ప్రకటనలను పరిశీలించాలి.
డిగ్రీ పూర్తి చేసి రైల్వే శాఖలో ఉద్యోగం కోసం ఎదురుచూస్తున్న అభ్యర్థులకు ఈ నియామకాలు మంచి అవకాశం. చివరి తేదీలోపు దరఖాస్తు పూర్తి చేయడంతోపాటు, పరీక్ష సిలబస్ను పరిశీలించి ముందుగానే సన్నద్ధం కావడం ప్రయోజనకరం.