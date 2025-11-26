- Home
- Jobs
- Government Jobs
- నెలనెలా రూ.2,40,000 జీతం, ఇతర బెనిఫిట్స్ .. డిగ్రీ అర్హతతో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్
నెలనెలా రూ.2,40,000 జీతం, ఇతర బెనిఫిట్స్ .. డిగ్రీ అర్హతతో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్
Central Government Jobs 2025 : భారత ప్రభుత్వరంగ సంస్థ GAIL లో ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ వెలువడింది. మీకు అర్హతలుంటే వెంటనే అప్లై చేసుకొండి… కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగాన్ని పొందండి.
సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్
Central Government Jobs : కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగం కోసం ఎదురుచూస్తున్న యువతకి అదృష్టం తలుపు తట్టింది. దేశంలోని ప్రముఖ సహజ వాయువు సంస్థ GAIL (గ్యాస్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా) లో ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ వెలువడింది. మంచి సాలరీతో కూడిన ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగాన్ని సాధిస్తే లైఫ్ సెట్ అయినట్లే... కాబట్టి ఈ అవకాశాన్ని యువత సద్వినియోగం చేసుకోవాలి.
GAIL ఖాళీల వివరాలు
చీఫ్ మేనేజర్ – 1
సీనియర్ ఆఫీసర్ – 5
సీనియర్ ఇంజనీర్ – 8
ఆఫీసర్ – 1
దివ్యాంగుల కేటగిరీ – 14
లీగల్, మెకానికల్, ఎలక్ట్రికల్, మార్కెటింగ్, మెడికల్ సర్వీసెస్, లాంగ్వేజ్ లాంటి చాలా విభాగాల్లో ఖాళీలు ప్రకటించింది గెయిల్.
GAIL ఉద్యోగాలకు అర్హత & వయోపరిమితి
సంబంధిత విభాగాల్లో డిగ్రీ, అంతకంటే ఉన్నత విద్యార్హతలు కలిగివుండాలి. ఉద్యోగాన్ని బట్టి విద్యార్హతలు మారతాయి. ఎంబిఏ, సీఏ, ఎంబిబిఎస్, ఇంజనీరింగ్, సాధారణ డిగ్రీ అర్హతలతో ఉద్యోగాలున్నాయి. కనీసం 1 సంవత్సరం ఆయా విభాగాల్లో పనిచేసిన అనుభవం తప్పనిసరి. చీఫ్ మేనేజర్ పదవికి మాత్రం 12 ఏళ్ల అనుభవం కావాలి.
వయోపరిమితి పోస్టును బట్టి మారుతుంది
సీనియర్ మేనేజర్ – గరిష్ఠంగా 46 ఏళ్లు
సీనియర్ ఆఫీసర్ – గరిష్ఠంగా 33 ఏళ్లు
సీనియర్ ఇంజనీర్ – గరిష్ఠంగా 38 ఏళ్లు
మెడికల్ సర్వీస్ సీనియర్ ఆఫీసర్ – గరిష్ఠంగా 42 ఏళ్లు
ఎస్సి, ఎస్టీ, దివ్యాంగులు, ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్స్ కు వయోపరిమితి సడలింపు ఉంటుంది. దీంతో గరిష్ఠంగా 56 ఏళ్ళలోపు వయసువారు కూడా ఈ ఉద్యోగాలకు అర్హులు.
GAIL ఎంపిక విధానం
విభాగాన్ని బట్టి రాత పరీక్ష, స్కిల్ టెస్ట్, ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ టెస్ట్, గ్రూప్ డిస్కషన్, ఇంటర్వ్యూ లాంటి పద్ధతుల ద్వారా ఎంపిక చేస్తారు. కొన్ని ఉద్యోగాలకు రాతపరీక్ష లేకుండా మెరిట్ లిస్ట్ ఆధారంగానే ఎంపిక చేస్తారు.
GAIL ఉద్యోగాలకు దరఖాస్తు ప్రక్రియ
ఆసక్తి ఉన్నవాళ్లు gailonline.com వెబ్సైట్ ద్వారా ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. దరఖాస్తు ఫీజు రూ.200 (SC/ST/దివ్యాంగులకు మినహాయింపు). దరఖాస్తులు నవంబర్ 24, 2025న మొదలయ్యాయి; డిసెంబర్ 23, 2025 చివరి తేదీ. కేంద్ర ప్రభుత్వ రంగ ఉద్యోగం కోసం ఎదురుచూస్తున్న వాళ్లు ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు.
సాలరీ
చీఫ్ మేనేజర్: రూ.90,000 – రూ.2,40,000
సీనియర్ ఇంజనీర్/ఆఫీసర్: రూ.60,000 – రూ1,80,000
ఆఫీసర్: రూ.50,000 – రూ.1,50,000
నెలనెలా సాలరీతో పాటు ఇతర అలవెన్సులు, బెనిఫిట్స్ కూడా ఉంటాయి.
GAIL ప్రత్యేకతలు
గెయిల్ ఇడియా లిమిటెడ్ కేంద్ర ప్రభుత్వరంగ సంస్థ…కేంద్రం పెట్రోలియం, సహజవాయు మంత్రిత్వశాఖలో పరిధిలో పనిచేస్తుంది. ఇది గ్యాస్ అన్వేషణ నుంచి ఉత్పత్తి, పంపిణీ, మార్కెటింగ్ లాంటి చాలా రంగాల్లో కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. మన ఇంట్లో గ్యాస్ స్టవ్ వెలుగుతుందంటే ఈ సంస్థ వల్లే అని చెప్పడంలో అతిశయోక్తి లేదు. ప్రస్తుతం గెయిల్ పవన, సోలార్ విద్యుత్ పై ప్రత్యేక ఆసక్తి చూపిస్తోంది.