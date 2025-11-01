ఇంట్లో ఉండే మీకు నచ్చిన భాష నేర్చుకోవచ్చు.. ప్రత్యేక ప్లాట్ఫామ్
Bhashafy: ఒకటి కంటే ఎక్కువ భాషలు వచ్చే వారికి ఉండే గౌరవమే వేరు. లాంగ్వేజెస్ను నేర్చుకోవాలంటే కోచింగ్ సెంటర్లకు వెళ్లాల్సి ఉంటుంది. అయితే ఇంట్లో ఉండే నచ్చిన భాషను నేర్చుకునేందుకు ఒక ప్లాట్ ఫామ్ అందుబాటులో ఉంది. అదేంటంటే..
భారతీయ భాషల కోసం ప్రత్యేక ప్లాట్ఫాం
‘భాషాఫై’ అనే ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్ను భారతీయ భాషలను సులభంగా నేర్చుకోవడానికి రూపొందించారు. ఈ ఆలోచనకు ప్రేరణ, వ్యవస్థాపకులు ఎదుర్కొన్న వారి వ్యక్తిగత అనుభవాలే. వారు భారతదేశంలో భాషల మధ్య ఉన్న అడ్డంకులను తొలగించి, ప్రతి ఒక్కరూ ఇతర భారతీయ భాషలను సులభంగా నేర్చుకోవాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు.
నవంబర్ 1 – భాషల పండుగ రోజు
నవంబర్ 1న కేరళ రాష్ట్ర ఆవిర్భావ దినోత్సవం, అలాగే కర్ణాటక రాష్ట్రోత్సవం జరుపుకుంటారు. ఈ రెండు రాష్ట్రాల మధ్య భాషలతో పాటు సంస్కృతిలోనూ బంధం ఉంది. చాలా మంది మలయాళీలు బెంగళూరులో లేదా కర్ణాటకలో నివసిస్తున్నారు. భాషా సమస్య వల్ల కొంత ఇబ్బంది ఎదురవుతుంది. అయితే, ‘భాషాఫై’ ద్వారా ఇప్పుడు ఆ అడ్డంకి తొలగిపోనుంది. బెంగళూరు, చెన్నై, హైదరాబాద్ వంటి నగరాల్లో ఉండేవారికి అవసరమైన భాషలను ప్రాథమిక స్థాయిలో నేర్పించడమే ఈ ప్లాట్ఫాం లక్ష్యం.
ఏ భాషలు నేర్చుకోవచ్చు?
ప్రస్తుతం మలయాళం, తమిళం, తెలుగు, కన్నడ, హిందీ, గుజరాతీ, మరాఠీ వంటి భాషలను ‘భాషాఫై’లో నేర్పుతున్నారు. త్వరలోనే ఉర్దూ, బెంగాలీ, పంజాబీ, అస్సామీ భాషలను కూడా ప్రారంభించనున్నారు. అన్ని క్లాసులు పూర్తిగా ఆన్లైన్లో ఉంటాయి కాబట్టి ప్రపంచంలో ఎక్కడున్నా ఈ కోర్సులు నేర్చుకోవచ్చు.
ఎలా నేర్పిస్తారు..?
‘భాషాఫై’లో లెర్నింగ్ పూర్తిగా ఫన్ స్టైల్లో ఉంటుంది. లెక్చర్లు, వీడియోలు, గేమ్స్, లైవ్ క్లాసులతో భాషను సరదాగా నేర్చుకోవచ్చు. ఈ కోర్సులు Udemy, వెబ్సైట్ (https://bhashafy.com/) మొబైల్ యాప్ ద్వారా అందుబాటులో ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం 10,000 మందికి పైగా ఈ ప్లాట్ఫాం ద్వారా భాషలు నేర్చుకుంటున్నారు.
‘భాషాఫై’ వెనుక కథ
ఈ ప్లాట్ఫాంను అభిషేక్ ప్రకాశ్, లేఖ గుణశేఖర్ అనే దంపతులు ప్రారంభించారు. అభిషేక్ తెలంగాణలో పుట్టి, ముంబైలో పెరిగి, తరువాత తమిళనాడు, పంజాబ్, కర్ణాటకల్లో పని చేశారు. ఈ ప్రయాణంలో ఆయనకు ఒక స్పష్టమైన అవగాహన వచ్చింది. “భాష అనేది మనుషులను, సంస్కృతులను కలుపుతుంది.” అయితే భారతీయ భాషలను నేర్చుకునే రిసోర్సులు చాలా తక్కువగా ఉన్నాయని గ్రహించారు. విదేశీ భాషలైన ఫ్రెంచ్, జర్మన్లకు ఆన్లైన్ కోర్సులు సులభంగా దొరుకుతుంటే, మన దేశ భాషలకు ఆ అవకాశాలు లేవు. అందుకే ఈ ప్లాట్ఫాం ప్రారంభించాలనే ఆలోచనకు శ్రీకారం చుట్టారు.
భవిష్యత్ లక్ష్యం
“భాషలను ఒక హాబీగా, సరదాగా నేర్చుకునేలా చేయడం మా ఉద్దేశ్యం” అంటున్నారు అభిషేక్. ప్రస్తుతం భాషలు నేర్చుకుంటున్న వారిలో 50% మంది భారతీయులే. మిగతావారు విదేశాల్లో ఉన్న ఎన్ఆర్ఐల పిల్లలు, భారతీయ సంస్కృతిపై ఆసక్తి ఉన్న విదేశీయులు. 2023 చివర్లో ప్రారంభమైన ‘భాషాఫై’ లక్ష్యం.. అన్ని భారతీయ భాషలను ఒకే వేదికలోకి తెచ్చి, అందరికీ నేర్చుకునే అవకాశం కల్పించడం.